En general me cansé y me aburrí de la Tv y sus informes, de los políticos y sus mentiras y de todo.

Sigo cuidándome lo mejor que puedo y espero, de enfermarme no morirme y punto. El colmo, mañana tienen que venir de Tigo para revisar la Tv que no tiene señal y según las normas de seguridad, copio

Teniendo en cuenta la necesidad de prevenir la propagación del Covid-19.

Debido a que las personas mayores de 70 años presentan mayor riesgo frente al virus, tienen una protección especial, por esta razón el gobierno decretó una medida de aislamiento obligatorio para la protección de estas personas, por lo que sería necesario que una persona menor de 70 años atienda al técnico.

Adicional, si en casa hay una persona mayor de esta edad, por favor durante la visita recuerde ubicarse en un espacio aparte de donde esté el técnico y lo más distanciado posible, además recuerden limpiar muy bien los equipos que le fueron instalados y el espacio donde estuvo el técnico.

IDIOTAS LOS QUE ESCRIBEN LOS PROTOCOLOS PORQUE LOS RESULTADOS SON UN FRACASO O NO DISPONEN DEL SENTIDO COMUN QUE TENEMOS LOS MAYORES.

Todos sabemos que Bolsonaro trató muy mal a la pandemia y según los datos publicados hoy en Worldometer por cada millón habitantes, murieron 1,050 personas de un total 213.4 millones. Colombia con unos protocolos muy serios que todos los días el presidente aparecía a las 6 de la tarde publica 1.048 muertos para cada millón, población total 51.2 millones. Argentina otro país con más cuarentenas y cierres que una caja fuerte tiene 1,055 muertos por cada millón de sus 45.4 millones. Y Japón con una población sustancialmente mayor y sin tanto ruido publica 45 muertos por cada millón. Su población 126.2 millones. México con una poblacion de 129.7 millones, publica 1,297 muertos por cada millón. Voy a agregar Israel porque tengo por naturaleza e identidad me interesa. Una población de 9.2 millones tiene 520 muertos por cada millón.

Mi primera nota sobre el Covid fue en el Facebook el 26 de enero del año 2020, Alguien se acuerda del incendio en el Amazonas, en Australia, los terremotos en puerto Rico, Indonesia y Turquía. ¿Del exquisito y exclusivo almuerzo de los presidentes en Jerusalém? ¡¡¡NO!!! Ahora es la hora del virus chino CORONAVIRUS…….Y por supuesto las bolsas de valores, supuestamente por eso, bajan. Ajustemos el cinto, ya va a pasar

Entonces aun no tenía ese nombre, se decía coronavirus. Muchas notas escribí desde entonces y en esencia sigo pensando lo mismo que en primer lugar nos quieren asustar, en segundo lugar, desean matar viejos, enfermos crónicos y pobres. En cuanto haya vacunas me las pondré, aunque no convencido que sean la salvación absoluta no tengo alternativa, en especial si deseo volar. Ya he volado, me he cuidado, fui y regresé sano a pesar de haber estado en EE. UU. uno de los países más castigados.

Esta nota, más que nada es un recordatorio que la pandemia continua, que los cierres indiscriminados no solucionan y no evitan la contaminación, cuando no existe capacidad de cuidar los focos infecciosos. En marzo del año 2020 escuché al Doctor Patarroyo que apareció como asesor del presidente Duque y nunca explicaron porque dejó de serlo. Como científico tenía otras ideas para manejar este tema y personalmente me habían resultado muy razonables sus palabras. Los resultados marcan inequívocamente que tanto Duque de derecha en Colombia y Fernández de izquierda en Argentina han fracasado en la contención de la enfermedad y han causado daños, mortales, a la economía y la salud pública. Personalmente, por haberlo pasado, considero que la telemedicina fue un fracaso y el atar a los médicos a diagnosticas según “ordenes de arriba” afectó la capacidad y calidad de los médicos.

Confieso que cada día que escribo una nota pienso que puede ser la última, pero no temo y no vivo asustado, uso tapabocas y trato de cuidar distancia.