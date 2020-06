Diario Judío México - Mirando mi reloj, veo imágenes

repasando me tienta mis orígenes

es como una vorágine

de repente se me presentan

Son cosas del pasado

que surgen a mi mente

es muy cierto, no mienten

algunas son de mi agrado

era tan chico, tan inocente

otras…las miro asombrado

Me veo de (soldado) ¿cuánto paso?

a mis padres, que ya no estan

seguro del cielo me miraran

¿cómo el tiempo rápido voló?

A mis chicas entre ellas jugando

y.…por cualquier cosa peleando

yo llevándolas a la plaza

todos sucios, volviendo a casa

Ahora las agujas rápido van

como si mucho se apuraran

mis pensamientos se aceleran

quisiera que quietas se quedaran

Dejaré el reloj de mirar

me produce satisfacción

así como también confusión

prestaré más atención

al presente y continuar

trataré dejar de pensar

para que no sienta tensión

creo a mi (Rolex) lo voy a archivar

Salomón- [email protected] Argentina