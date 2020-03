Diario Judío México - Con el correr del tiempo han cambiado las medidas que nos recomiendan tener con respecto al COVID-19, pero esto trae la siguiente pregunta: ¿Acaso fuimos negligentes antes de hacer esos cambios? Además, ¿acaso no se decreta todo en Rosh Hashaná? Entonces, ¿para qué hacemos caso a estas medidas preventivas?

En verdad, todo está decretado desde Rosh Hashaná. Pero el Mesilat Yesharim advierte que si el individuo no es cuidadoso o es negligente, entonces, eso mismo es un motivo para perder un buen decreto. Es decir, si una persona corre hacia la calle cuando pasan los vehículos y no se fija antes de hacerlo, está peligrando su vida. Si un médico le dice a la persona qué debe hacer, lo debe hacer. No puede volverse negligente. Se le debe hacer caso al doctor.

Sin embargo, si la persona no supo de algo y nadie le advirtió, no ha pecado, D-s cuida a los simples (Tehilim 19). El Rab Moshé Feinstein comentó que antes de que se sepa que el fumar era dañino, aquel que lo hacía no cometía un pecado. Si alguien a sabiendas traspasa las recomendaciones del doctor, estará pecando. Es decir, existen cambios, la ciencia médica cambia. Si antes no se recomendaba algo, en ese momento la persona no se considera que fue irresponsable. Pero después de haber hecho recomendaciones nuevas, la persona debe seguirlas. Obviamente, siempre debe poner toda su confianza en el Eterno, saber y entender que de Él proviene todo. Ante cualquier duda, la persona debe dirigirse con su rabino.

Shabbat shalom

Rab David Sutton