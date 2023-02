Crea Myriam Moscona una novela hecha con sus retazos; publica León de Lydia

Tejé mi tripa ahí adentro, como en casi ningún libro. No sé si voy a seguir escribiendo, no sé qué más puede seguir», afirma la poeta, novelista, traductora y periodista Myriam Moscona (Ciudad de México, 1955) sobre León de Lidia (Tusquets Editores), una novela fragmentaria que nace de sucesos familiares pero que ansía alumbrar la condición humana.

No voy a decir que no hay todo un entrecruce de líneas familiares, pero deseo y espero que mi libro vaya más allá de eso, porque mi libro habla de la muerte, habla del tiempo, habla del exilio, habla de las migraciones, habla de México, habla de Bulgaria, porque lo que pretendo es alumbrar la condición humana, no darle al lector un acceso a mi biografía, que no tiene porque importarle a nadie», señala Moscona.