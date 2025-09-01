Crea un hogar limpio, sano y seguro

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En un contexto donde las familias se enfocan en el cuidado de sus hogares, la calidad de los espacios se convierte en un factor clave para el bienestar. La falta de higiene adecuada, la exposición a contaminantes y las variaciones eléctricas que afectan los aparatos son desafíos que impactan directamente en la salud, la seguridad y la tranquilidad del hogar.

Con el objetivo de responder a estas necesidades, llega la nueva campaña, Kasa Koblenz, un concepto integral que reúne sus cuatro líneas de productos, devoradoras, electrodomésticos, línea blanca y energía, para ofrecer soluciones que promuevan un hogar limpio, sano y seguro.

“Queremos que cada consumidor descubra que, sin importar el espacio, existe un producto pensado para mejorar su vida diaria. Kasa Koblenz es más que una campaña: es una invitación a vivir con bienestar, protección y practicidad en el hogar”, señalan Daniel Lara, gerente de la línea de devoradoras e hidrolavadoras, Jaime Martínez, gerente de la línea de energía, Cristina Castellanos, gerente de línea blanca y Elsa Blanco, gerente de la línea de electrodomésticos.

Con una propuesta innovadora y el respaldo de su reconocido portafolio de productos, la marca reúne bajo un mismo concepto las cuatro líneas de la compañía: devoradoras, electrodomésticos, línea blanca y energía, para ofrecer una experiencia de hogar funcional, moderna y confiable.

Limpio, sano y seguro: pilares de un hogar ideal

Limpio: Tecnología que facilita la higiene diaria con devoradoras, hidrolavadoras y lavadoras de alto desempeño.

Sano: Electrodomésticos y línea blanca que impulsan hábitos saludables y una mejor calidad de vida.

Seguro: Reguladores, Supresores y No Breaks que protegen los equipos del hogar ante variaciones eléctricas y aseguran su funcionamiento.

Kasa Koblenz es una invitación a vivir en un hogar donde cada detalle cuenta, respaldado por el prestigio de una marca que ha acompañado a generaciones de familias.

La compañía continúa reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora constante, integrando en Kasa Koblenz una oferta capaz de adaptarse a todos los espacios. La meta es simple: que cada persona pueda decir con orgullo que vive en una Kasa con K de Koblenz.

Sobre Koblenz

Desde el inicio de sus operaciones, en 1959, Koblenz diseña, fabrica y comercializa productos electrodomésticos e industriales, consolidándose como una marca de tradición en el mercado, reconocida por su calidad y desempeño. Actualmente, cuentan con una gama completa de productos diseñados con lo último en tecnología, facilitando y mejorando la calidad de vida de los consumidores mexicanos y los de más de 27 países alrededor del mundo, principalmente en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Medio Oriente.