Crónicas de Shabat: Curso de computadores

El otro día les había contado que tuve que comprar un nuevo computador. Tiene teclado en hebreo (ivrit) y en español (sfaradit) y se le pueden añadir teclados virtuales. Hasta donde llegan mis conocimientos cibernéticos, debo cambiar el teclado virtual, según la necesidad.

En mi computador viejito, yo escribía y tenía la tilde y todos los signos a la mano. Yo sé que hay mucha gente que debe poner F tal y F tal para las distintas funciones. Como nunca me tocó hacerlo, no lo aprendí. (lamadti). Ahora me toca escribir en español para poder poner tildes y si quiero poner algunos símbolos como de interrogación, exclamación, guiones, etc, debo cambiar al teclado en inglés (anglit). Así que cuando quiero escribir me toca estar cambiando de un teclado a otro. Le pregunté a mi morá de hebreo que vive en Colombia, pues supuse que a ella le toca cambiar de español a hebreo. Cuando me explicó me sentí haciendo un movimiento tipo aeróbico y no me animé. Encontré una forma, pues no crean que no soy creativa y escribo en el teléfono y con copiar pegar lo paso al computador. Parece como armando un rompecabezas, pero se logra al final un buen resultado, mientras encuentro un tutorial de You Tube o alguien que tenga un problema similar y me pueda explicar.