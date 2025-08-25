Crónicas de Shabat: Jugar lotería en hebreo

Jugar lotería en hebreo, es todo un reto. No creo mucho en los juegos de azar ni en las pitonisas.
Pero por casualidad o por causalidad me llegó una rueda de la fortuna para comprar lotería con unos números asignados según el horóscopo.
Lo recomienda una pitonisa, a través del horóscopo. Nunca compro lotería, pero pensé, como decía mi suegro, si no la compro seguro que no gano.
Mi suegro compró el número 8 durante muchos años, pero nunca ganó. Eso si, siguió jugando a ver si ganaba. Al menos se arriesgaba.
Hablando de números (misparim) él tenía un número mágico y cuando le aparecía esa hora en el reloj, sentía que algo especial le iba a suceder. Cuando él murió, seguimos con su tradición y todos los miembros de la familia (mishpajá) incluidos hijos y nietos sentimos magia con ese número. Además tiene incluido gran significado en los grandes oráculos. Vale la pena buscar su significado, lleno de energía y buenas vibraciones.
Nuestro chat familiar fue bautizado con ese nombre-número y cada que nos aparece sentimos conexión con mi suegro, el abuelo, el tito de todos los nietos y bisnietos que heredaron la tradición. Volviendo a la lotería, decidí comprarla, siguiendo los consejos de mi suegro Z”L.
Comprar lotería para alguien incauto como yo no es fácil porque no entiendo mucho cómo funcionan los sorteos. Y en hebreo más difícil aún, pero me animé. Pensé, que tal que me la gane?
El señor no me entendía nada (clum) y no sabía por qué yo quería esos números. Entre ellos había un 11. Me decía que tenía que poner más números y la rueda de la fortuna me había dado sólo algunos, así que me tocó añadir otros más para poder jugar y ganar, porque el secreto cuando uno compra lotería es creer que se la va a ganar. Me dijo que el jueves a las 11 pm juega, así que tendré que estar pendiente del resultado a ver si entiendo.
Menos mal los números son universales en todas partes y si no, volveré al kiosco donde la compré para que él me verifique si soy la feliz ganadora de ese sorteo que va de acuerdo al horóscopo.
