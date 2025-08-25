Crónicas de Shabat: Jugar lotería en hebreo

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Jugar lotería en hebreo, es todo un reto. No creo mucho en los juegos de azar ni en las pitonisas.

Pero por casualidad o por causalidad me llegó una rueda de la fortuna para comprar lotería con unos números asignados según el horóscopo.

Lo recomienda una pitonisa, a través del horóscopo. Nunca compro lotería, pero pensé, como decía mi suegro, si no la compro seguro que no gano.

Mi suegro compró el número 8 durante muchos años, pero nunca ganó. Eso si, siguió jugando a ver si ganaba. Al menos se arriesgaba.

Hablando de números (misparim) él tenía un número mágico y cuando le aparecía esa hora en el reloj, sentía que algo especial le iba a suceder. Cuando él murió, seguimos con su tradición y todos los miembros de la familia (mishpajá) incluidos hijos y nietos sentimos magia con ese número. Además tiene incluido gran significado en los grandes oráculos. Vale la pena buscar su significado, lleno de energía y buenas vibraciones.

Nuestro chat familiar fue bautizado con ese nombre-número y cada que nos aparece sentimos conexión con mi suegro, el abuelo, el tito de todos los nietos y bisnietos que heredaron la tradición. Volviendo a la lotería, decidí comprarla, siguiendo los consejos de mi suegro Z”L.

Comprar lotería para alguien incauto como yo no es fácil porque no entiendo mucho cómo funcionan los sorteos. Y en hebreo más difícil aún, pero me animé. Pensé, que tal que me la gane?

El señor no me entendía nada (clum) y no sabía por qué yo quería esos números. Entre ellos había un 11. Me decía que tenía que poner más números y la rueda de la fortuna me había dado sólo algunos, así que me tocó añadir otros más para poder jugar y ganar, porque el secreto cuando uno compra lotería es creer que se la va a ganar. Me dijo que el jueves a las 11 pm juega, así que tendré que estar pendiente del resultado a ver si entiendo.

Menos mal los números son universales en todas partes y si no, volveré al kiosco donde la compré para que él me verifique si soy la feliz ganadora de ese sorteo que va de acuerdo al horóscopo.