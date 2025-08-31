Crónicas de Shabat: Tengo esposo colombiano

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Como todos me han preguntado por la lotería, les cuento que no me la gané y ya había hecho varios planes con esa plata (kesef). Ahora me va a tocar seguir jugando y tener fe de que me la voy a ganar algún día…. Y yo que no creía en la suerte….pero a cambio me gané un esposo colombiano.

Otra vez tengo esposo con pasaporte (darkon) colombiano Allá le negaron el pasaporte que lo acredita en el mundo de la aviación civil como un pasajero colombiano,. pues los papeles que no tenían por qué exigirle, teniendo ciudadanía colombiana (pasaporte anterior y cédula) reposaban en nuestra casa en Israel. Estábamos de paso por Colombia, de vacaciones, en nuestro lugar(makom) de origen y no disponíamos del tiempo suficiente para comprobar que era un ciudadano colombiano de pura cepa. Nos vinimos tristes, pensando que le iba a tocar renunciar a la ciudadanía colombiana, que había adoptado hacía muchos años. Íbamos a jugarnos la última carta yendo al consulado colombiano en Israel.

No tenía mucho sentido, que si allá le exigieron demasiados papeles para comprobar que sí era el colombiano que es-de esos que comen arepa con hogao-, en el consulado, que es como una extensión del país, si se lo otorgaran.

Las leyes deben ser las mismas y no acomodarse a cada gerente de oficina. Pero según parece así funcionan ahora las condiciones. Nos atendieron de lujo y el cónsul hasta salió a saludarnos. La demora estuvo en tomar las huellas, pues hay varios motivos por los que se puede dificultar el proceso. Uno es la edad, que parece que va borrando muchas cosas del pasado, lo otro es el Covid, que dejó sus huellas, borrando otras, por tanto alcohol y detergente, así que cualquiera de las anteriores, hasta que se logró estampar la huella en el documento.

Para los delincuentes ese es un punto a favor, aunque ahora hay otros métodos de reconocimiento. Aprovechamos la ida al consulado para inscribir la cédula y poder votar desde aquí en las elecciones de nuestro país.

Ahora podremos entrar a Colombia nuevamente como orgullosos colombianos, que portamos nuestro pasaporte, que las autoridades intentaron negarnos, a pesar de nuestros apellidos extranjeros.