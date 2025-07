Crónicas de Shabat: ¿Waze, adonde vamos?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las cosas cotidianas que normalmente son fáciles, aquí se complican un poco (kzat) para los inmigrantes nuevos (olim jadashim), más que todo por el idioma. Es así como se hace difícil renovar (lejadesh) cosas tan sencillas como la licencia de conducción.

A Reuven y a casi toda la gente se las dan por 5 años. Yo me di cuenta después de vencido que me lo dieron por 1 año. Todavía me estoy preguntando por qué? En estos casos, lo único que hay que hacer, es ir a renovarla. Nos dieron cita para Rehovot, a unos 20 minutos de

donde vivimos. Cuando íbamos llegando, faltaban 2 minutos, Reuven que siempre tiene desacuerdos con Waze, giró a la izquierda, en vez de a la derecha, como sugería Waze. El estaba buscando Rehovot primero, para después buscar la oficina de transporte (mizrad reshuí) y yo tenía mi Waze directo a la oficina.

En vez de 2 minutos como indicaba Waze, faltaban 8. Dimos unas cuantas vueltas y llegamos al lugar de destino. Nos confundió un poco que era en una ciudad y en el Waze decía que era en otra. Después supimos que eran ciudades limítrofes y tal vez era la misma oficina de tránsito. Llegamos a un parqueadero y de suerte, encontramos un lugar para parquear. A veces no hay ni un espacio libre (panui).

No sé cómo logramos llegar al sitio que parecía bastante escondido, pero como dicen, preguntando se llega a Roma. Y ya en Roma hicimos la fila y cuando llegó nuestro turno nos entregaron los mismos formularios que la primera vez que fuimos.

Fue un poco difícil explicar en hebreo el asunto del pase, pero nos hicimos entender.

Toca ir al médico de familia y al de ojos. La buena noticia es que me dieron un certificado equivalente a la licencia, mientras hago la diligencia.

Así que en un par de semanas, espero que me entreguen mi nueva licencia de conducción israelí por 5 años como le entregan a casi todos, menos a mí.