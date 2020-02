Diario Judío México - Empecé a andar y busco el camino

No se seguro cual es el correcto

¿para allá o el otro lado será el perfecto?

Igual buscare creo este es mi destino

Tengo algo en mi alma y me pide

Siga y siga adelante con fervor

Que no pare nunca con mucho amor

Seguro será lo que el destino decide

Dentro mío me empuja, creo no se algo

Será el alma o mi instinto, creo

Sigo adelante tal cual es mi deseo

Lo que busco me parece es lo que valgo

Cuánta fuerza, no se si tengo mucho más

Pero mi espíritu me empuja, seguir adelante

Tengo como un norte, algo más bastante

Mi olfato me dice dale un poco más aguante

Avizoro mi futuro, ahí veo el norte que busco

Apuro mis cansados pasos estoy un poco brusco

Al fin llegue, ¿será este que miro mi futuro?

Paciencia llega, descansaré, mi ruta fue poco segura.

[email protected] -Argentina-