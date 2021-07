Mi pasión durante más de 30 años ha sido mi trabajo en bienes inmuebles, lo que me ha facilitado conocer a muchas personas. El Hobby favorito que tengo es recopilar pensamientos, dichos, reflexiones, historias, anécdotas lo que me ha llevado a concentrarlos en 5 ediciones de libros, imprimirlos y compartirlos con mis amistades. La palabra preferida es "Oro" que significa enviar muy buena vibra cada vez que la pronuncias... Aquí les comparto algunos de los pensamientos que me identifican "En este mundo hay que estar alerta, positivo, hacer las cosas con amor... Son los ingredientes para tener éxito en la vida. Nada en la vida es gratis. ¡Demuéstralo con tu trabajo! ¡La puntualidad es cortesía de Reyes deber de caballeros y obligación de gente decente!