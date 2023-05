Cuando yo sea niño

La palabra infancia proviene del vocablo latino infans, que quiere decir que no habla o con incapacidades. Desde ahí ya hay mucho que hablar, porque no es que no habla porque trató de aprender y no aprende, sino porque no sabe. Además, no habla pero sí se comunica. Si a cada cosa que no habla le llamáramos infans, entonces las cosas y las plantas también serían infans, porque tampoco hablan.

En la academia de Arquímedes no se hablaba por dos años, pero se comunicaban de otras maneras. ¿Entonces eran infans por dos años aún teniendo más de 20 años? ¿O será que infans quiere decir que no puede hablar? Y si es así, vuelve la pregunta: hay muchas cosas que no pueden hablar. Incluso hay mudos mayores de edad y no son infans.

¿No será que la explicación de infans es relativa a la comparación con adultos que sí hablan? Entonces esa palabra no es por sí misma una cosa, sino que depende de la comparación que hacen los que sí pueden hablar, que son los únicos que pueden hablar de la infancia. En principio porque la conocen, y en segundo porque hablan. Los infans no conocen la infancia, conocen el presente, sospechan del futuro y apenas se acuerdan del pasado. ¿Acaso no hay adultos así? ¡Claro que sí! Pero hablamos de las mayorías, no de las excepciones.

También, la palabra infancia se asocia muchas veces con vida placentera, tranquilidad, sentimiento de seguridad, ternura e inocencia. Pero eso tampoco debe ser considerado cierto, porque es comparativo a los problemas de los adultos. Los infans también tienen sus problemas, y para ellos son muy graves. Que a un infans se le caiga su paleta sabiendo que sus papás ya no le van a comprar otra, es venírsele el mundo abajo. ¿Acaso es peor un cheque devuelto, una quincena no cobrada, un día sin comer, una enfermedad mortal? ¡NO! Depende de como cada uno tome sus problemas. Por lo tanto, no es verdad que la vida en la infancia era todo ‘miel sobre hojuelas’.

De la misma manera, muchas de las veces que se habla de infancia, nos referimos a pobreza, angustia, tristeza, soledad, etc. Y aunque tampoco estoy de acuerdo por los mismos motivos mencionados anteriormente, acá tengo un punto de acuerdo.

Los infans están aprendiendo sin intención de aprender y eso es muy difícil. Son personas sometidas al sistema social. Son seres que no tienen la capacidad de analizar muchas cosas, y cuando crecen un poco e intentan hacerlo, se les dificulta por el miedo a ser rechazados por pensar diferente.

Es por eso que lo más cierto es que la infancia es difícil, que a aseverar que es la pura vida maravillosa.

Un niño no entiende por qué los grandes hablan de temas que nadie entiende, por qué discuten y gritan por algo totalmente insignificante como el dinero. Ellos no saben el valor de las cosas y nosotros creemos saberlas. Nosotros somos los que no sabemos el valor de las cosas para un niño, y eso que ya lo hemos vivido. En cambio, es más normal decir que ellos no sepan de esos valores pues nunca lo han vivido.

Según esto, ¿quiénes son pues, los incapaces? ¿Los que ya han vivido algo y no le dan importancia o los que no entienden por qué es tan importante algo que nunca lo han vivido?

Aquel que ya pasó por ciertas experiencias es más fácil que valore su pasado que aquel que no vivió el futuro, que valore lo que jamás vivió. Por lo tanto, los infans somos los adultos, no los infantes.

Y no es que los adultos no valoramos los problemas de los infans, sino que peor aún, los desvaloramos por completo. Nos reímos de un niño que llora por algo tan simple como la pérdida de una paleta, cuando para él, eso es más grave que la pérdida de millones de dólares de un adulto que apostó todo en la Bolsa de Valores. El adulto depende solamente de él mismo y puede salir adelante. El niño depende enteramente de sus padres que ya le dijeron que no le comprarán otra paleta. ¿Entonces para quién es más grave el problema?

Y si decimos que infans se refiere únicamente a seres humanos vivos que no hablan y no a cosas, volvemos a etiquetar de infans a los adultos mudos. Y si decimos que no pueden ser infans los adultos mudos porque su mentalidad ya creció, entonces solamente estamos denominando infans a los niños por comparativa, pero no por realidad ni por edad.

Para que el adulto, mudo o parlante, llegue a desarrollar sus ideas, tuvo que pasar irremediablemente por la niñez como proceso clave, básico, vital y necesario para crecer.

Hablar de la infancia no es hablar ni de inocencia ni de pobreza, sino de una etapa que es vital en el proceso de crecimiento.

Y yo pregunto: ¿Acaso no hay adultos, y no son minoría, que se nota a la legua que no saben aprovechar esos momentos que tienen para crecer y desarrollarse para la siguiente etapa? ¿No será que estamos constantemente viviendo diferentes infancias y no siempre las aprovechamos?

Como la filosofía es el arte de preguntar y no de responder, prefiero dejar la pelota picando.

By Rob Dagán