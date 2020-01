Diario Judío México - Es Usted una de las personas que se ha preguntado:

¿Por qué los judíos?

¿Por qué no?

¿Quienes fueron los amigos?

¿Quienes los enemigos?

¿Quienes lucharon y quienes no?

¿Quién ganó con la guerra?

¿Quién perdió?

¿Había un lado pro-judío?

¿Era Hitler un simple loco y los alemanes solo un montón de científicos distraídos que fueron manipulados por el “loco” ese?

¿Cómo es que Hitler era tan popular si estaba tan loco?

¿O es que había tantos locos que nadie se dió cuenta?

¿Fue el Holocausto un accidente histórico?

¿Luchamos o nos dejamos matar?

¿Cómo es que Menguele, Eichman, y tantos otros criminales llegaron a América Latina con pasaportes del Vaticano?

¿De dónde se los robaron?

¿Por qué ellos si fueron bien recibidos y los judíos que huían de Alemania no lo fueron?

¿De que lado estaban los Estados Unidos?

Estas y muchas otras preguntas pueden finalmente responderse con exactitud gracias a tres autores y un accidente histórico:

El accidente fue el intento de canonización de Pio XII que por procedimiento burocrático del Vaticano requirió de la contratación de un “abogado del diablo” – como es requerido en todo proceso de canonización- a quien se le dio acceso a los archivos vaticanos y cuya investigación concluyo con la publicación de uno de estos libros que hoy recomendamos y que proporciono las piezas faltantes que han permitido ligar los archivos de las naciones involucradas y crear una imagen real y fidedigna de los acontecimientos del Siglo XX

Para comprenderlos, en el orden que yo creo debe de seguirse, primero debe leerse “Jewish Resistance in Nazi- Occupied Eastern Europe “ un libro de lectura obligatoria para que les queda claro a todos los que lo desconocen, lo dudan o lo cuestionan que los judíos NO murieron como borregos ni se dejaron matar sin defenderse.

Esta obra es fundamental para quien solo va a leer una de estas cuatro obras. Pero para quien lea las 4 esta debe ser la ultima en ser leída porque una vez comprendida la dinámica y los protagonistas de esta historia podrá comprenderse aun mejor el tremendo valor y los elementos que en su contra tenían quienes optaron por la resistencia armada.

Igualmente importante es el hecho de que esta obra, para terminar con el mito del ‘judío dejado’, del ‘judío victima’ del ‘judío que no sabe defenderse’ documenta los movimientos de resistencia judíos desde la antigüedad hasta el día de hoy incluyendo la resistencia armada contra Constantino, la resistencia armada en España y Portugal, Europa medieval, Los imperios polaco-lituanos, hasta el día de hoy incluyendo capítulos sobre soldados judíos en las fuerzas armadas de otros países y con especial énfasis en los levantamientos de Treblinka, Sobibor, Aushwitz y los ghettos y bosques de toda Europa.

Es curioso también subrayar que mas de 30% de los soldados que lucharon por la independencia de Israel venían directamente de los campos de exterminio y los bosques de Europa oriental lo que nos obliga a subrayar la respuesta a esa ‘tonta’ pregunta “Porque se dejaron matar como borregos?” a lo que la respuesta, totalmente documentada es: “¿Nos dejamos?” NUNCA NOS HEMOS DEJADO. Como este libro lo corrobora para quienes no querían creerlo.

Fue escrito por Reuben Ainsztein en 1974, como respuesta a una serie de comentarios que se hicieron sobre los ‘judíos como borregos’ en el juicio de Eichman que hubo en Israel; donde el fiscal israelí, Gideon Hausner, al entrevistar a Isaac Cukierman, uno de los líderes sobrevivientes del levantamiento de Varsovia, le preguntó por qué creía el que no habían habido otros levantamientos en Europa (Hausner, como muchos israelíes fue educado bajo la premisa de que los juicios de Europa murieron sin defenderse) y esta pregunta abrió una serie de discusiones a por qué el fiscal israelí podía no haber estado enterado sobre todo lo que había ocurrido antes y a partir de ahí nace la creación de este libro.

Sus novecientas setenta páginas documentan de todos los actos de resistencia, rebelión, levantamiento lucha partisana a lo largo de la historia europea.

El segundo libro, publicado por el autor mexicano David Cymet -quien le dedico ocho años de su vida a investigar y documentar el tema- se llama “History vs. Apologetics “ que aun no ha sido traducido al Español y que documenta detalladamente el papel de los gobiernos y las autoridades eclesiásticas en el mundo occidental que provocaron, justificaron, prepararon a la población y permitieron que sucediera el holocausto en el mundo occidental.

Este libro es especialmente importante para quienes cuestionan, dudan y justifican las acciones de la iglesia durante la segunda guerra mundial y para quienes quieren entender como es posible que todo el mundo occidental haya participado directa, silenciosa o conspiracionalmente en este ataque masivo contra las comunidades judías.

David Cymet nace y crece en la ciudad de México, es uno de los dos primeros estudiantes latinoamericanos en la escuela rabínica americana. En 1944 durante la segunda guerra mundial, pasó cuatro años como estudiante en el Yeshivá Torah en Brooklyn, N.Y. Más tarde regresa a México y se recibe como arquitecto de la escuela de arquitectura e ingeniería (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional de México donde impartió clases. Su participación como maestro fue muy importante al crear un programa académico innovador que cambió la manera de enseñar arquitectura.

El Dr. Cymet ocupó diversas posiciones en el gobierno mexicano, como, el Instituto Nacional de Viviendas (INV) durante los años cincuentas y en la Secretaria de Obras Publicas (SAHOP) en los años setentas. Su propuesta al presidente José López Portillo de crear una secretaría de energía se tradujo en la creación de la misma. Después de una distinguida carrera en los sectores académico y público en México se mudó a los Estados Unidos en 1986 en donde trabajó en el Departamento de Educación en la ciudad de Nueva York y donde en 1991, obtuvo su doctorado en la Universidad de Delaware.

Como estudiante del holocausto desde su juventud, el Dr. Cymet se dedicó de tiempo completo por ocho años a investigar y producir este estudio.”History vs. Apologetics” – que debe ser lectura obligatoria en todo curso sobre el Holocausto no solo por la enorme cantidad de documentos oficiales que reproduce sino también por lo fácil que es comprender el holocausto – y la necedad y necesidad dirían otros- de negarlo que subsiste hasta el día de hoy.

Origen, inspiración o fuente de documentación de este libro es “Hitler’s Pope” (El Papa de Hitler) , la historia documentada en los archivos del Vaticano sobre la relación de Pío XII y Hitler. Escrito por John Cornwell relata (acusa) a Pío XII de haber sido el instrumento que destruyó la democracia dentro de la iglesia católica y que la convirtió en una pieza clave para la creación del estado nazi y el imperio alemán. ¿Cómo?, ¿Por qué? Y a qué grado colaboró Pío XII con Hitler es el tema fundamental del libro. Su autor fue llamado por el Vaticano para que sirviera como “abogado del diablo” en el proceso de canonización del Papa.

MUY IMPORTANTE, para comprender las acciones de Pio XII es leer también – hasta podría yo decir antes que los demás- “El prisionero del Vaticano “ de David I. Kertzer un libro quien documenta la lucha del Vaticano, el Papado y la jerarquía Católica contra los movimientos seculares de Europa Occidental y en particular el nacimiento de la nación Italiana como un país independiente y con soberanía sobre los territorios papales y la reacción del Vaticano al nacimiento de esta nación y hasta el día de hoy donde concluye el autor, finalmente ganó una de las partes. Especialmente interesante y sorprendente es esta la lectura al descubrir quien es el ganador y poder -desde la perspectiva histórica de los cambios generados por la revolución francesa y analizar el holocausto como el momento fundamental de la contra-revolución – y la sangrienta revancha- contra los cambios sociales, políticos y culturales provocados por esta revolución y sus ideas de igualdad ante la ley, libertad de culto – incluyendo la de no culto – y una democracia basada en el valor del individuo por encima de las instituciones, que llevó, entre otras cosas, a la “aceptación” de los judíos como ciudadanos de los imperios y naciones donde, por no ser cristianos, no habían sido ciudadanos anteriormente.

El orden de lectura para quien quiere comprender al detalle la historia del Holocausto es:

“Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe”

Reuben Ainsztein

Paul Elek Books

ISBN 0-236-15490-7

“History vs. Apologetics”

David Cymet

Lexington Books

ISBN 978-0-7391-3294-4

“Hitler’s Pope, the secret story of Pius XII”

John Cornwell

Penguin Books

ISBN 978-0-14311400-0

“Prisoner of the Vatican”

David I. Kertzer

Mariner Books

ISBN 0-618-22442-4

