En el periodo de tiempo de marzo a mayo de 2022, se llevó a cabo al curso virtual “básicos del Holocausto”.

Un curso único con el objetivo de aportar conocimientos a jóvenes y adultos, principalmente no judíos para que conozcan lo que sucedió, sobre los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Shoá.

Todo esto para concientizar, impartir conocimiento de calidad y reflexión sobre lo ocurrido en esta época, aprendiendo de la historia para promover un presente y futuro más pacífico.

Este curso fue impartido y creado por la Lic. Jessica Lepe Pantoja, licenciada en historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como asesora académica del proyecto The Voice of the Silence y Samantha Rodríguez Del Rio, estudiante próxima a egresar de la licenciatura en Ciencias de Comunicación por la Universidad La Salle y directora del proyecto The Voice of the Silence. Toda la información impartida proviene de fuentes oficiales como la Enciclopedia del Holocausto del USHMM (Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto).

Agradecemos la presencia de los jóvenes morelenses invitados por IMPAJOVEN (Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes), a los alumnos de IMPULSA (programa de Liderazgo en Compromiso Social) de Anáhuac Mérida y a los seguidores mexicanos e internacionales de The Voice of the Silence así como de Diario Judío México.

Contamos con la presencia de cerca de 50 alumnos de distintas edades (jóvenes, adultos y mayores) que permanecieron a lo largo del curso, entre ellos la destacada presencia del Sr. Luis Opatowski, sobreviviente del Holocausto.

Después de 9 sesiones de conocimiento y aprendizaje sobre el Holocausto, nuestro curso terminó el pasado viernes 6 de mayo y estamos muy orgullosas de nuestros alumnos que con dedicación y disciplina asistieron a las sesiones. Los alumnos constantes recibirán reconocimiento de participación con validez oficial por el IMPAJOVEN y ellos mismos mostraron una gran satisfacción respecto al curso calificandolo en una encuesta final como excelente.

En nuestra clausura, el 6 de mayo, tuvimos a la Sra. Halina Lach, sobreviviente del Holocausto y cantante de ópera, como invitada especial para que nos contara un poco de su historia. Le agradecemos a ella profundamente por su esfuerzo así como la energía y alegría que nos transmitió a sus 98 años.

Halina nació en Cracovia, en la Segunda Guerra Mundial estuvo en el gueto de Cracovia, escapando y escondiéndose en diversos lugares. Con una identidad falsa es cómo logró sobrevivir, también en gran parte por medio de la música y su canto, cantando en coros de iglesias católicas principalmente. Incluso llegó a conocer al famoso pianista Władysław Szpilman, muy conocido por su historia contada en la película “El pianista”.

Esta gran música y mujer, vivió una época muy difícil en su juventud, pero hoy vive para contar lo que sucedió y no ocurra nunca más.

¡Felicidades a tod@s nuestros alumnos del curso Básicos del Holocausto, gracias por su dedicación y esfuerzo!

Si te interesa tomar este curso gratuito online, ya contamos con una nueva convocatoria abierta y la primera sesión será el viernes 27 de mayo a las 4pm hora Ciudad de México. Inscríbete aquí:

https://juventud.morelos.gob.mx/form/basicos-del-holocausto

*No importa si no eres de Morelos o incluso de México, llena los datos que te sean posibles y los demás déjalos en blanco o escribiendo alguna palabra de referencia