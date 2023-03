Dayenu en yiddish – armonía de 4 partes

“Dayeynu” (también conocido como “Dayenu”) Canción de Pascua hebrea tradicional; Yiddish Lyrics: II Schwartz Arreglo coral: Binyumen Schaechter (2017) Yiddish Philharmonic Chorus דער ייִדribaשער פֿילuerzo. Merkin Concert Hall, NYC en el concierto bis de “To Everything There Is a Season: The Year in Yiddish Song” (Estreno mundial: 10 de junio de 2018, Merkin Concert Hall, NYC) Videografía: Asaf Blasberg http://asafblasberg.com

Postproducción: Avi Eisen, Leyzer Gillig, Libi Miransky, Binyumen Schaechter y Samantha Zerin Sitio web: http://www.YiddishChorus.org

Contacto: info@YiddishChorus.https://www.facebook.com/YiddishPhilh…

Puede ver este video con subtítulos en inglés más yiddish transliterado (predeterminado) o con yiddish en el alfabeto yiddish. Solo para el yiddish, haga clic en Configuración en la esquina inferior derecha del reproductor de video de YouTube. Para deshabilitar los subtítulos, haga clic en CC.