David Roemer, un empresario de podcast que habla de futbol y otras cosas

UN programa que no habla de Futbol, más bien de las historias que lo envuelven, es el perfil que el joven emprendedor David Roemer sus socios emiten cada semana y que también puedes escuchar a través de diariojudio.com

En entrevista en Clase David Roemer González, que a sus 27 años y a pesar de haber estudiado Leyes, prefirió incursionar en el mundo de las comunicaciones, inspirado curiosamente por los podcast que escuchaba mientras se transportaba para llegar a la universidad relata como decidio incursionar en esta area de la comunicación y con un contenido muy diferente al que podría esperarse dado su Background universitario

Es asi como David Roemer explica, en esa entrevista y platicando con Diariojudio.com como decidió crear Genuina Media, empresa dedicada a la generación y promoción de diversos podcast, hacerlos rentables y lo mas importante aportar a la sociedad

Entre los programas que mas rating han alcanzado, convirtiéndose en los favoritos de la afición esta “Cuentos del Futbol”, que transmite cada semana desde octubre y que relata exactamente eso, cuentos e historia, no solo de lo que sucede en la cancha, sino lo que pasa fuera de ella y muy importante y un gran diferenciador nos relata la época en lo que sucede convirtiéndose en un gran aprendizaje, ahora si de futbol, de historia, política, cultura y el mundo en general

Así podemos encontrar historias diferentes

Más allá de la cancha y de lo deportivo… El fútbol es economía, es política, es cultura, y más que nada, ¡es historia! En paralelo a los eventos más memorables del Siglo XX y XXI, dictadores, guerras, asesinatos, corrupción, tratados, diplomacia y actos de paz.. ahí siempre ha estado el balón. En este podcast, revivimos los momentos más icónicos de la historia, desde la perspectiva del deporte rey: el fútbol.

Actualmente cuenta con mas de 12 popolares episodios algunos de los cuales son Galeano, vampiros en el Futbol, los 1 hermanos de Hitler, Maradona y la Guerra de las Malvinas

Cuentos del fútbol || Los once de Hitler

“Estudié Derecho, no he ejercido mi carrera como abogado ya que mis intereses profesionales fueron otros. La universidad donde estudié estaba bastante lejos de donde vivía y mientras me trasladaba para llegar fue cuando empecé en el tema de los podcast, ya que escuchaba en el trayecto,. Eran programas en inglés producidos en Estados Unidos, la mayoría relacionados con mi carrera y otros temas. Curiosamente aprendí mucho de estos, justo sobre lo que estaba estudiando, fue increíble”, platicó Roemer.

Y definitivamente en cada capítulo podemos escuchar los amplios conocimientos de David, muchos adquiridos seguramente al crecer en un ambiente siempre rodeado de grandes personalidades e intelectuales que enriquecen cualquier conversación y de las que seguramente David y sus hermanos siempre fueron partícipes

“Pensé que ya no quería escuchar las mismas estaciones y me empecé a meter en este mundo, me encantó y por lo mismo continúo. Decidí hacer mi podcast que se llamó ‘Tripeando’, lo inicié junto con unos amigos y nos fue muy bien, entrevistamos a personas destacadas e importantes, la verdad no nos imaginamos fuera a ocurrir”, el joven continuó.

(David Roemer / Cortesía: David Roemer González)

En el reportaje de la prestigiada revista David comenta “Pensábamos que éramos jóvenes que no sabíamos qué hacer con nuestra vida y nuestro plan fue entrevistar a personas que nos pudieran orientar sobre cómo fue el camino para llegar a donde lo deseaban y eso nos pudiera ayudar a decidir qué hacer y al final eso nos ayudó a decidir que deseábamos hacer más podcast, pero nosotros ya no al frente de un micrófono, sino que hubiera locutores o que los anfitriones los hicieran otras personas. Pero decidimos no fuera solo uno, hicimos más programas con temas especializados sobre cine su nombre es ‘Cinemafia’ Con Pamela Cortes, de salud es ‘Controla tu Bienestar’, el de tenis ‘Tennis Piochas’, el más nuevo es ‘Cuentos de Futbol‘”

Con todo esto David Roemer González y Genuina Media buscan ofrecer contenido diferente que pocas veces encuentras, en especial en español temas que no hay otros medios y que, además, las personas puedan escuchar gratis mientras van en transporte, se preparan alimentos, vayan manejando o realizando otras actividades.

Agrega David “Me interesa más esta parte como emprendedor que ejercer mi carrera como abogado porque creo que es un tipo de emprendimiento muy creativo y divertido. Es muy distinto a otros, así queremos hacer contenidos con valor agregado que las personas quieran escuchar. Tenemos el interés de expandirnos cada día más para llegar a más personas y que en cada programa haya un experto y hacer oír su voz”, platicó David.

“Me inspira mucho poder transmitir mensajes importantes. También me inspira hacer esto porque escuchaba historias extraordinarias en los podcast que acostumbraba seguir y me permitían aprender más cosas; además, considero que en México muchas personas no saben o no están muy familiarizadas con los podcast, incluso, creen que para escuchar uno se debe tener Spotify y para eso cuesta, pero en el caso de un podcast no es así, desde el mismo celular se puede descargar. Y creo que hasta puede ser mejor que estar viendo videos en YouTube, que es algo muy común en la cultura latinoamericana, pero además, insisto: los podcast tienen un valor agregado”.

(David Roemer González / Cortesía: David Roemer González)

Sobre “Cuentos del Futbol” podcast que encuentras en diariojudio.com David comenta es un podcast muy distinto a lo que hay afuera y se han dado cuenta las personas porque desde que lo sacamos es el numero uno de todos los deportes en México y otros países de Latinoamérica, como Perú, Uruguay y Argentina. Trata de historias de alrededor del futbol… es que realmente pocos saben lo difícil que fue organizar el primer Mundial, algunos deben de saber que Uruguay lo ganó pero lo que hubo detrás de la organización de este es interesante. Y también la creación de la FIFA, el que Hitler creó un equipo representativo de Alemania con jugadores austriacos después de haberse anexados a esa nación. También que la rivalidad entre México y Estados Unidos comenzó en Roma, después de que los descalificaran, y que no tuvieran dinero para regresar y por lo mismo tuvieron que hacer exhibiciones, entre otras cosas”, comentó.

“Me parece que a la gente la información que hemos transmitido les ha permitido disfrutar mejor el pasado Mundial de Qatar, no ven solo un partido de futbol, también una historia detrás de todo eso. Los martes de cada semana presentamos un programa nuevo con entrevistas o información de temas nuevos y superinteresantes y por eso buscamos que siempre tengan nuestros podcast un valor agregado”, siguió. “Vamos a sacar un programa dedicado a Maradona pero realmente es contar la historia de Argentina en el futbol pero alrededor de él, cerraremos a mediados de diciembre.

Para Navidad sacaron un especial de futbol, ya que dentro de la historia del futbol, una vez para celebrar una Navidad, hicieron tregua en la primera guerra y celebraron un encuentro de futbol”.

(David Roemer González / Cortesía: David Roemer González)

“En Genuina estamos felices de poder estar haciendo estos trabajos, somos una productora independiente y pequeña. No tenemos grandes cosas y un tipo de presupuesto, pero que hayamos logrado que las personas lo escuchen es algo único y que nos entusiasma, de mucho valor”.

Para finalizar David Roemer González agregó que en su productora Genuina Media (genuinamedia.com) tienen el interés de contar historias más humanas que informativas, además, planean hacer documentales para el siguiente año, todo enfocado en la narrativa y con diseño sonoro.