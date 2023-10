A continuación se muestra un informe publicado por MEMRI el 4 de octubre de 2021:

La conferencia «Promesa del Más Allá[1] – Post-Liberación de Palestina» del 30 de septiembre de 2021, patrocinada por el líder de Hamás en Gaza Yahyah Al-Sinwar y a la que asistieron altos funcionarios de Hamás y de otras facciones palestinas, discutió los preparativos para la futura administración del Estado de Palestina tras su «liberación» de Israel luego que este último «desaparezca».

La conferencia publicó una declaración final enumerando «ideas y métodos de operación (que serán implementados) durante la liberación de Palestina» luego que Israel deje de existir. Esta lista incluía, entre otras cosas, un llamado a redactar un documento de independencia que será «una continuación directa del Pacto de ‘Umar bin Al-Khattab» relativo a la rendición de la Jerusalén bizantina a los conquistadores musulmanes que tuvo lugar aparentemente en el año 638; una definición del liderazgo del estado hasta la celebración de elecciones; recomendaciones para el compromiso con la comunidad internacional y los estados vecinos; un llamado a preparar con antelación una legislación adecuada para la transición al nuevo régimen; un llamado a establecer aparatos que garanticen la continuación de la actividad económica una vez que el shekel israelí ya no esté en uso y para preservar los recursos que antes le pertenecían a Israel; y un llamado a compilar una guía para reasentar a los refugiados palestinos que deseen retornar a Palestina.

La conferencia también recomendó la elaboración de normas para tratar con los «judíos» en el país, incluyendo la definición de cuáles de ellos serán asesinados o sometidos a procesamiento legal y a cuáles se les permitirá salir o permanecer e integrarse en el nuevo estado. También pidió prevenir una fuga de cerebros de profesionales judíos y retener a «judíos educados y expertos en las áreas de medicina, ingeniería, tecnología e industria civil y militar… (a quienes) no se les debería permitir irse». Además, recomendó obtener listas de «los agentes de la ocupación en Palestina, en la región y (en todo) el mundo, y… los nombres de los reclutadores, judíos y no-judíos, en el país y en el extranjero» a fin de «purgar Palestina y la patria árabe e islámica de esta escoria hipócrita».

La conferencia fue organizada por el Instituto Promesa del Más Allá, el cual fue establecido en el año 2014; el instituto la llamó «una conferencia que ve hacia el futuro». El Dr. Issam Adwan, presidente del comité preparatorio de la conferencia y ex-jefe del departamento de asuntos de los refugiados de Hamás, dijo que las recomendaciones de la conferencia serían presentadas a los dirigentes de Hamás, que también financiaron el evento.[2] Las recomendaciones también fueron incluidas en las estrategias que el Instituto Promesa del Más Allá había estado elaborando desde su creación para abordar la fase posterior a la liberación de Palestina.[3]

En sus declaraciones para la conferencia, pronunciadas por Kamal Abu Aoun, miembro del buró político de Hamás, el líder de Hamás, Al-Sinwar, subrayó que «estamos patrocinando esta conferencia porque está en consonancia con nuestra evaluación de que la victoria está muy cerca» y que «la plena liberación de Palestina desde el mar hasta el río» es «el corazón de la visión estratégica de Hamás».

Este informe revisará la declaración final de la conferencia Promesa del Más Allá realizada el 30 de septiembre de 2021 y las declaraciones de varios funcionarios que participaron.

La declaración final de la conferencia «Promesa del Más Allá»

«Hoy, 30 de Safar de 1443 AH, 30 de septiembre de 2021, bajo el generoso patrocinio del líder Yahya Al-Sinwar Abu Ibrahim, jefe del movimiento Hamás en la Franja de Gaza, el Instituto Promesa del Más Allá celebró la primera conferencia visión estratégica de este tipo: la Conferencia Promesa del Más Allá, que formuló ideas y métodos de operación (que serán implementados) durante la liberación de Palestina en diversas áreas que fueron discutidas en la conferencia. Esto complementa las estrategias que han sido formuladas por el Instituto Promesa del Más Allá desde su creación en el 2014, con el objetivo de brindar una visión más clara a quienes están a cargo de la liberación de Palestina. Las siguientes son algunas de las recomendaciones (formuladas en) la conferencia:

«1. El organismo soberano que debe dirigir la liberación es el Consejo para la Liberación de Palestina, que debe incluir a todas las fuerzas palestinas y árabes que respaldan la idea de liberar Palestina, con el respaldo de países amigos.

«2. La liberación de Palestina es el deber colectivo de toda la nación (islámica), ante todo del pueblo palestino. Es (por lo tanto) crucial formular un plan para utilizar los recursos de la nación y dividir el trabajo entre sus diferentes componentes, cada uno según sus habilidades. Esa es la responsabilidad del Consejo para la Liberación de Palestina.

«3. El Consejo para la Liberación de Palestina estará encabezado por una secretaría general, dirigida por un consejo directivo que, tras la liberación de Palestina, se convertirá en un consejo ejecutivo encabezado por un consejo presidencial provisional hasta la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias y la formación de un nuevo gobierno.

«4. Inmediatamente después de la liberación, las fuerzas de liberación publicarán un documento de independencia palestina en el que serán establecidos los principios palestinos, se destacará la identidad nacional palestina y su profundidad árabe, islámica, regional e internacional. La formulación de este documento será supervisada por un equipo de expertos en los ámbitos de política, derecho y los medios de comunicación, ya que éste será un documento histórico a nivel jurídico y humanitario, una continuación directa del Pacto de ‘Umar Bin Al-Khattab[4] y del anuncio emitido por Salah Al-Din luego de liberar la mezquita Al-Aqsa (en el año 1187).[5]

«5. Tras la liberación, el sistema judicial palestino estará directamente regulado por una ley básica provisional que permitirá implementar las leyes anteriores al establecimiento del estado independiente, cada una en su área de aplicación, siempre que no contradigan el contenido de la Declaración de Independencia Palestina o las leyes que serán legisladas y ratificadas por las autoridades judiciales en Palestina durante el período provisional o después del mismo, hasta la unificación de las autoridades judiciales en Palestina, porque la desaparición de estados (es decir, Israel) no significa la desaparición de los efectos jurídicos, pues la ley no queda derogada sino modificada por otra ley.

«6. Las fuerzas de liberación declararán una serie de leyes provisionales, que serán formuladas con antelación, incluyendo una ley de tierras y bienes e inmuebles que le conceda a (estas fuerzas) el control de todas las tierras y bienes del estado, así como también leyes (que regulen las actividades de) la administración pública, el gobierno interino, el ejército palestino, el poder judicial y los (aparatos) de seguridad, el retorno (de los refugiados), el contralor (del estado) y las autoridades municipales.

«7. Se preparará un (documento) declarando la aplicación de la soberanía palestina sobre los territorios de 1948, estableciendo una postura sobre varios acuerdos y contratos.

«8. Se dirigirá un anuncio a las Naciones Unidas declarando que el Estado de Palestina ha sucedido al estado ocupante y disfrutará de los derechos del estado ocupante, sobre la base de los artículos de la Convención de Viena a la Sucesión de Estados de 1978.[6]

«9. Tras la liberación, el destino de los acuerdos nacionales firmados por la ocupación o la Autoridad Palestina quedará a discreción del estado palestino, dado que las circunstancias que prevalecieron durante la ocupación de Palestina no son similares a las circunstancias que por lo tanto, será posible considerar estos acuerdos desde una perspectiva diferente, si el estado (palestino) se inclinara a renunciar a estos compromisos, nacidos de acuerdos internacionales que son la base de las circunstancias cambiantes abordadas por la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.[7]

«10. Es probable que el Estado de Palestina herede del extinto Estado de ‘Israel’ los acuerdos que delimitan las fronteras con Egipto y Jordania, así como también los acuerdos de delimitación de zonas económicas con Grecia en el Mediterráneo oriental, los derechos de paso y transporte marítimo en el Golfo de Aqaba, etc. Una diplomacia sabia seguramente encontrará una manera de garantizar que los intereses de ninguna de las partes en los acuerdos internacionales se vean afectados, ni los (intereses del) estado sucesor (Palestina) ni los de los demás estados.

«11. Un comité de expertos legales será establecido hoy, para estudiar todos los acuerdos, contratos y organizaciones a los que se ha adherido el Estado de ‘Israel’, y presentar recomendaciones con respecto a cada uno de ellos, determinando qué acuerdos (debe) el Estado de Palestina elegir heredar y cuáles no (debería).

«12. Se informará a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo, con el propósito de aclarar la política exterior de Palestina, basada en la cooperación y el respeto mutuo; se celebrará una primera reunión diplomática de los embajadores y representantes de los (diversos) estados en Palestina, en Jerusalén, la ciudad de la paz y la libertad, para subrayar la adhesión del Estado libre de Palestina a los compromisos internacionales que promueven la seguridad, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo; se enviarán cartas a las Naciones Unidas, a los embajadores de los distintos estados y a los representantes de las diversas religiones en Palestina.

«13. Es inconcebible que uno deba perder la propiedad sobre la propia tierra… Por lo tanto, la tierra debe ser devuelta a sus propietarios siempre que no se hayan construido en ella edificios o instalaciones estratégicamente (importantes), en cuyo caso los propietarios recibirán una compensación justa, en dinero o en tierras.

«14. Se debe establecer una base para una administración financiera, que estará lista para comenzar a operar inmediatamente, (incluso) durante los esfuerzos de liberación… Con este fin, el nuevo junayh palestino[8] debería circular en el momento crucial, con el fin de evitar un empeoramiento de la situación, y debería introducirse en el país incluso ahora, para que la gente se acostumbre a ello. Además, podemos acordar con uno de los países árabes vecinos el uso de su moneda de forma temporal. En cualquier caso, la conferencia aconseja al pueblo palestino no quedarse con shekels (israelíes) sino que cambie sus ahorros por oro, dólares o dinares.

«15. Al tratar con los colonos judíos en tierras palestinas, debe haber una distinción de actitud hacia (los siguientes): Un combatiente que debe ser asesinado; un (judío) que huye y puede no ser molestado o procesado por su crímenes en el ámbito judicial, y un individuo pacífico que se entrega y puede ser integrado o concederle tiempo para irse. Este es un tema que requiere de una deliberación profunda y una demostración del humanismo que siempre ha caracterizado al islam.

«16. Los judíos educados y los expertos en las áreas de medicina, ingeniería, tecnología e industria civil y militar deben ser retenidos (en Palestina) durante algún tiempo y no se les debe permitir salir y llevarse consigo el conocimiento y la experiencia que adquirieron mientras vivían en nuestra tierra y disfrutaron de su generosidad, mientras pagamos el precio de todo esto en humillación, pobreza, enfermedades, privaciones, asesinatos y arrestos.

«17. El retorno de los refugiados debe ser preparado gradualmente, coordinando de antemano con los países de acogida y estableciendo centros de absorción temporal cerca de las fronteras con estos países. En este período intermedio, (los refugiados) se registrarán en la oficina del censo y se les expedirán cédulas de identidad, a las que se les aplicará la Ley del Retorno.

«18. Al momento en que ‘Israel’ colapse, los aparatos de seguridad del gobierno interino deben tener en sus manos los datos sobre los agentes de la ocupación en Palestina, en la región y (en todo) el mundo, y (descubrir) los nombres de los reclutadores, judíos y no-judíos, en el país y en el extranjero. Esta es información invaluable que no debe perderse, (ya que) al usar esta información podemos purgar a Palestina y a la patria árabe e islámica de la escoria hipócrita que propaga la corrupción en la tierra. Esta importante información nos permitirá perseguir a los criminales que huyeron y masacraron a nuestro pueblo.

«19. Es necesario redactar una guía que explique el mecanismo de repatriación de todos los refugiados que deseen retornar, y la comunidad internacional debe asumir su deber de ayudar en su repatriación y en la realización de los planes para absorberlos en sus ciudades. Se debe alentar a los palestinos más opulentos a contribuir (al proyecto de repatriación) mediante vivienda, empleo y actividades de inversión.

«20. Cuando comience la campaña para la liberación de Palestina, los combatientes palestinos estarán demasiado ocupados para asegurar los recursos de Palestina. Esto significa que habrá otros que no estén involucrados en la guerra pero que posean habilidades físicas y mentales y el entrenamiento necesario quienes serán reclutados a comités populares que pueden denominarse ‘equipos de guardia’. Estos estarán compuestos por hombres mayores de 40 años, así como también por mujeres, palestinos de dentro y fuera de Palestina, cuya tarea principal será asegurar los recursos de la tierra y controlarlos. Estos serán entrenados y luego asignados a (diferentes) labores. Cada equipo se familiarizará con las instituciones y recursos que debe asegurar y registrará su (estatus) en una aplicación que cargará (la información) en una base de datos central, parte de un sistema administrativo coordinado con el comandante militar. Esto comenzará ahora mismo, primeramente en la Franja de Gaza.

«En resumen, ha llegado el momento de actuar. Los preparativos para la liberación de Palestina comenzaron con el espíritu de liberación que emanó de esta conferencia y de los preparativos de los combatientes cuyas almas anhelan liberar la tierra de Palestina y sus lugares sagrados. Nos encaminamos hacia la victoria que Alá prometió a sus siervos: ‘Oh ustedes que han creído, si apoyan a Alá, Él los apoyará a ustedes y plantará firmemente sus pies [Corán 47:7]’; «Ellos dirán: ‘¿Cuándo será eso?’

Digan: «Tal vez sea pronto». (Corán 17:51)».

La conferencia Promesa del Más Allá, patrocinada por Al-Sinwar (Fuente: Palsawa.com, 30 de septiembre de 2021)

Declaraciones de Al-Sinwar en la conferencia “Promesa del Más Allá”: La liberación de Palestina del mar al río es el corazón de la visión estratégica de Hamás

Las declaraciones de Yahyah Al-Sinwar, pronunciadas en la conferencia Promesa del Más Allá por Kamal Abu Aoun, miembro del buró político de Hamás, subrayaron que «la batalla por la liberación y el retorno a Palestina se ha vuelto más cercana ahora que nunca». Al-Sinwar enfatizó la importancia de prepararse para lo que está por venir, poniendo como ejemplo la batalla de la Espada de Jerusalén – es decir, el conflicto Hamás-Israel de mayo de 2021 – que, dijo, «no estalló repentinamente… más bien, la resistencia se había preparado para ello con años de planificación, entrenamiento y desarrollo militar y de inteligencia». Señalando que «el conflicto sólo puede terminar con la implementación de la promesa de victoria y control que Alá nos dio – de que nuestro pueblo vivirá con dignidad en su estado independiente con Jerusalén como su capital. Con este fin, estamos trabajando duro y haciendo inmensos esfuerzos en la tierra y en sus profundidades, en el corazón del mar, y en las alturas de los cielos… Nosotros (podemos ya) ver con nuestros ojos la (inminente) liberación y por ello nos estamos preparando para lo que vendrá después de esto…»

Aoun añadió: «La liberación es el corazón de la visión estratégica de Hamás, que habla de la liberación total de Palestina desde el mar hasta el río, el retorno de los refugiados palestinos a su patria y el establecimiento de un estado palestino con plena soberanía sobre sus tierras, con Jerusalén como su capital… Estamos patrocinando esta conferencia ya que está en concordancia con nuestra evaluación de que la victoria está muy cerca».[9]

Mahmoud Al-Zahhar, miembro del buró político de Hamás, se refirió a la batalla del Fin de los Días, diciendo en una entrevista con el diario de Gaza Filastin que el pueblo palestino y toda la nación islámica se encontraban al comienzo de una batalla final en la que el Líbano, Siria, y Jordania deben participar. Al-Zahhar añadió que «su participación acabará con la entidad de ocupación en un solo día». La batalla del Fin de los Días será, dijo, una versión más grande e intensa de la batalla de la Espada de Jerusalén de mayo de 2021 y que «la disputa de Hamás con el plan (del presidente de la Autoridad Palestina) Mahmoud ‘Abbas y Fatah es que se están conformando con que el lado occidental de Palestina sea para los judíos y el lado oriental para los palestinos – lo que se conoce como la solución de dos estados… Nosotros no debemos renunciar a un solo centímetro de nuestra tierra».[10]

Funcionario de la Yihad Islámica Palestina en la conferencia “Promesa del Más Allá”: El fin de la entidad sionista se menciona en el Corán

En declaraciones en nombre de las Fuerzas Nacionales e Islámicas, el funcionario palestino de la Yihad Islámica, Khader Habib, dijo en la conferencia: «La resistencia está involucrada en un conflicto existencial con la ocupación israelí, y saldrá victoriosa, tal como lo prometió Alá». Habib añadió: «El único conflicto que el Corán analiza en detalle es el conflicto entre nosotros y la empresa sionista, siendo este el pináculo del mal a nivel global». Llamando en los palestinos a estar preparados para las ramificaciones de la victoria divina, señaló que el fin de la entidad sionista se menciona en el Corán y es seguro y creíble.[11]

Presidente de la conferencia: La desaparición de Israel será un acontecimiento histórico; Tenemos un registro de apartamentos, instituciones y recursos israelíes

También en la conferencia, el presidente de la conferencia Kanaan Obeid, explicó lo siguiente: «El objetivo de crear el instituto ‘La Promesa del Más Allá’ en el 2014 fue actuar a fin de implementar en todos los sentidos la visión de la fase que seguirá a la liberación – en lo que respecta a la economía, política, seguridad y sociedad». Al afirmar que «liberar la Franja de Gaza de la ocupación en el 2005 fue una experiencia de liberación, y aprendimos una lección de esta – particularmente cuando se perdieron los recursos de los asentamientos (israelíes abandonados) (en Gaza)», Obeid añadió que después de esto, «nos dijimos (a nosotros mismos) que no hay escapatoria a la creación de una institución que se encargue de los preparativos y de la elaboración de los planes para la etapa posterior a la liberación».

Obeid añadió: «Tenemos un registro del número de apartamentos e instituciones, de las instituciones educativas y escuelas, gasolineras, centrales eléctricas y sistemas de alcantarillado israelíes, y no tenemos más remedio que prepararnos para gestionarlos… Creemos que la liberación (llegará) dentro de unos pocos años, (y) que la desaparición de Israel será un evento histórico sin precedentes a nivel regional y global que tendrá ramificaciones globales». [12] Obeid también llamó a los palestinos a «deshacerse del shekel (israelí), porque no tendrá ningún valor – así como también la ocupación no tendrá ningún valor».[13]

[1] El nombre aparentemente tiene su origen en el Corán 17:104: «Y después les dijimos a los hijos de Israel: ‘Habiten en la tierra. Y cuando se cumpla la promesa del Más Allá, los haremos venir a todos juntos’».

[2] Al-Ayyam (Autoridad Palestina), 6 de septiembre de 2021.

[3] Safa.ps, 30 de septiembre de 2021.

[4] Según la tradición islámica, el Pacto de ‘Umar fue firmado entre el Segundo Califa ‘Umar bin Al-Khattab y Sofronio, el patriarca cristiano de Jerusalén, tras la conquista islámica de la ciudad en el año 638.

[5] Aparentemente es una referencia a la decisión de Salah Al-Din tras su conquista de Jerusalén de permitir que cristianos y judíos residieran en la ciudad bajo mandato islámico.

[6] El artículo 2b de esta convención establece que la «‘sucesión de estados’ significa sustituir un estado por otro en la responsabilidad por las relaciones internacionales del territorio».

[7] Legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.

[8] El junayh palestino (también llamado el Eretz-israelí funt o lira) era la moneda del Mandato Palestino.

[9] Palinfo.com, Shehabnews.com, 30 de septiembre de 2021.

[10] Filastin (Gaza), 30 de septiembre de 2021.

[11] Shehabnews.com, 30 de septiembre de 2021.

[12] Shehabnews.com, 30 de septiembre de 2021.

[13] Filastin (Gaza), 30 de septiembre de 2021.