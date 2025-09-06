Judaísmo Hoy. De los barcos de refugiados a la política de Israel. Episodio 208. Septiembre 5, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En este episodio:

Carmen nos presenta una investigación sobre los barcos que transportaron a refugiados judíos durante la migración hacia México y otros destinos. Nos relata la historia de tres embarcaciones clave: el Serpa Pinto, que llevó refugiados judíos y españoles; el Nyayasa, que trasladó judíos hacia Palestina de manera legal en un momento lleno de restricciones; y el Hikawa Maru, un barco japonés que transportó a refugiados antes de ser hundido por las fuerzas estadounidenses durante la guerra. Estos relatos no solo muestran las dificultades del exilio, sino también la esperanza que representaban los barcos para quienes buscaban un nuevo comienzo.

Isaac y Carmen describen los viajes en barcos con condiciones precarias, las llegadas inciertas a ciudades mexicanas y el complejo proceso de adaptación cultural y psicológica que vivieron los inmigrantes. También comparten historias de familias que se dispersaron por distintos estados del país tras el Holocausto. Ambos coinciden en que aún queda mucho por recopilar y que es urgente recuperar fotografías y testimonios antes de que se olviden.

Isaac y Daniel debaten sobre un comentario del rabino Joseph B. Soloveitchik, realizado en los años 70 acerca de un kibutz comunista. Daniel lo considera relevante por la influencia que el rabino tenía en su momento, mientras que Isaac lo ve como un tema menor frente a los factores que hoy marcan la política israelí. También hace mención a la influencia de Ze’ev Jabotinsky en la política israelí al haber sido el ideologo del sionismo revisionista.

La conversación se intensifica al analizar el ataque de Hamás y la reacción del ejército israelí. Daniel sostiene que hubo influencia de las ideas de Soloveitchik en la falta de respuesta oportuna y falta de preparación, mientras que Isaac enfatiza que se trató de un evento imprevisible y recuerda que algunos responsables ya renunciaron. Se contraponen visiones: Daniel señala un viraje hacia la derecha y una influencia de ideologías revisionistas, mientras que Isaac rechaza teorías de conspiración y llama a comprender la complejidad política y religiosa de Israel.

Isaac explica que cada sector tiene estrategias distintas: desde quienes buscan mantener el statu quo hasta quienes defienden negociaciones. Ambos coinciden en que la extrema derecha y los grupos religiosos ganarán más influencia en el futuro debido a factores demográficos, lo que hará más complicada la búsqueda de soluciones.

Efemérides:

30 de agosto de 1944: Unos 70,000 judíos de Lodz ya habían sido enviados a Auschwitz

30 de agosto de 2024: Muere George Berci sobreviviente del Holocausto que revolucionó la medicina

31 de agosto de 2015: Falleció la actriz argentina Cipe Lincovsky

1 de septiembre de 1939: Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial

1 de septiembre de 1972: Bobby Fischer primer estadounidense en conseguir el título de campeón mundial de ajedrez

2 de septiembre de 1942: Primer levantamiento contra los alemanes en toda europa en el gueto de Lakhva

3 de septiembre de 1977: Fallecimiento de la cantante y periodista Blackie, ícono de la radio y televisión argentina

3 de septiembre de 2001: Israel y EE UU. abandonan la Conferencia contra el Racismo al calificar de racista al Estado Judío

4 de septiembre de 1894: Doce mil sastres de Nueva York se declararon en huelga

5 de septiembre de 1972: A 51 años de la “Masacre de Múnich”, el asesinato de 11 israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972

