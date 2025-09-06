Judaísmo Hoy. De los barcos de refugiados a la política de Israel. Episodio 208. Septiembre 5, 2025

En el programa de hoy se dio una conversación que mezcla historia, memoria y un debate sobre la situación política actual en Israel. Por:
Carmen nos presenta una investigación sobre los barcos que transportaron a refugiados judíos durante la migración hacia México y otros destinos.  Nos relata la historia de tres embarcaciones clave: el Serpa Pinto, que llevó refugiados judíos y españoles; el Nyayasa, que trasladó judíos hacia Palestina de manera legal en un momento lleno de restricciones; y el Hikawa Maru, un barco japonés que transportó a refugiados antes de ser hundido por las fuerzas estadounidenses durante la guerra. Estos relatos no solo muestran las dificultades del exilio, sino también la esperanza que representaban los barcos para quienes buscaban un nuevo comienzo.

Isaac y Carmen describen los viajes en barcos con condiciones precarias, las llegadas inciertas a ciudades mexicanas y el complejo proceso de adaptación cultural y psicológica que vivieron los inmigrantes. También comparten historias de familias que se dispersaron por distintos estados del país tras el Holocausto. Ambos coinciden en que aún queda mucho por recopilar y que es urgente recuperar fotografías y testimonios antes de que se olviden.

Isaac y Daniel debaten sobre un comentario del rabino  Joseph B. Soloveitchik, realizado en los años 70 acerca de un kibutz comunista. Daniel lo considera relevante por la influencia que el rabino tenía en su momento, mientras que Isaac lo ve como un tema menor frente a los factores que hoy marcan la política israelí. También hace mención a la influencia de Ze’ev Jabotinsky en la política israelí al haber sido el ideologo del sionismo revisionista.

La conversación se intensifica al analizar el ataque de Hamás y la reacción del ejército israelí. Daniel sostiene que hubo influencia de las ideas de Soloveitchik en la falta de respuesta oportuna y falta de preparación, mientras que Isaac enfatiza que se trató de un evento imprevisible y recuerda que algunos responsables ya renunciaron. Se contraponen visiones: Daniel señala un viraje hacia la derecha y una influencia de ideologías revisionistas, mientras que Isaac rechaza teorías de conspiración y llama a comprender la complejidad política y religiosa de Israel.

Isaac explica que cada sector tiene estrategias distintas: desde quienes buscan mantener el statu quo hasta quienes defienden negociaciones. Ambos coinciden en que la extrema derecha y los grupos religiosos ganarán más influencia en el futuro debido a factores demográficos, lo que hará más complicada la búsqueda de soluciones.

Efemérides:

30 de agosto de 1944: Unos 70,000 judíos de Lodz ya habían sido enviados a Auschwitz

30 de agosto de 2024: Muere George Berci sobreviviente del Holocausto que revolucionó la medicina

31 de agosto de 2015: Falleció la actriz argentina Cipe Lincovsky

1 de septiembre de 1939: Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial

1 de septiembre de 1972: Bobby Fischer primer estadounidense en conseguir el título de campeón mundial de ajedrez

2 de septiembre de 1942: Primer levantamiento contra los alemanes en toda europa en el gueto de Lakhva

3 de septiembre de 1977: Fallecimiento de la cantante y periodista Blackie, ícono de la radio y televisión argentina

3 de septiembre de 2001: Israel y EE UU. abandonan la Conferencia contra el Racismo al calificar de racista al Estado Judío

4 de septiembre de 1894: Doce mil sastres de Nueva York se declararon en huelga

5 de septiembre de 1972: A 51 años de la “Masacre de Múnich”, el asesinato de 11 israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972 

Acerca de Daniel Ajzen

Director de WorldMediaNetworks.com y cofundador de ChapterSYNC.com plataforma para desarrollo de multi-sitios culturales y políticos como Hispanopolis.com Mexicounido.org, etc. Dirige el InternationalDevelopmentFund.com corporación no lucrativa que proporciona apoyo técnico y financiero a medios de comunicación y ONG's en todo el mundo, WEBstationONE.com que desarrollo sitios y estrategias en internet y es director de varias publicaciones en linea entre las que destacan Diariojudio.com, Polemicaycafe.com, y otras Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con una Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana y una especialización en periodismo y producción de TV en la BBC de Londres donde fue corresponsal de El Universal Como reportero ha escrito para los principales diarios de México, incluyendo Excelsior, Novedades, UnoMasUno y las principales revistas mexicanas. Sus reportajes internacionales han sido reproducidos por O Globo en Brasil y La Nación en Argentina. En televisión, fue productor cofundador de Cablevisión Canal 7 con Luis Gutierrez y Prieto, fué reportero de 60 Minutos y Hoy Domingo y Director de Noticias Internacionales para Telesistema Mexicano hoy Televisa. Como reportero y productor de radio, condujo su propio programa y ha producido incontables programas de radio desde Radio Universidad con Raul Cossio Villegas, cofundador de Radio Educación con Enrique Atonal y Esteban Martinez productor de sus propios programas en 760 ABC Radio donde recibió el reconocimiento al "Mejor Programa Cultural de Radio en México" en dos ocasiones. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Anáhuac y la Universidad Pedagógica. Desarrolló el plan estratégico de TV Al Aire con el Arq. Ramirez Vazquez para la UAM y de la Unidad de desarrollo cultural para la comunidad hispana de los Estados Unidos en San Antonio con la SEP bajo la dirección de la Doctora Olga Pellicer. Con el Arquitecto Ramirez Vazquez y Passy Wolfowitz fue socio fundador de la Sociedad de Amigos del Museo de Antropología y desarrollador de los juegos de mesa para apoyo de las salas "Teotihuacan", "Oaxaca" y "Culturas del Golfo" y el juego "el Nuevo Metro de la Ciudad de Mexico". Entre sus libros destacan "El Eje Berlin-Roma-Tokio", "Auxiliares Audiovisuales para Escuela y Empresa", "La Prensa de los Judíos", "Campamentos Educativos", etc. Dirigió el area internacional de "Franchise Network" con la que creo las sucursales de México, Panamá, Chile y Argentina. En América Latina colaboró con Simon Wiesenthal para quien coordinó la publicación de sus hallazgos en medios de Argentina, Brasil y Mexico. (La Nación, O Globo -con Carlos Lemos-, Excelsior -con Juan Manuel Velarde y Julio Scherer- y unoMASuno en conjunto con Fernando Benitez) En Estados Unidos fue socio de Martha Díaz y y co-productor de su noticiero matutino en Radio Latina; fundó Latin Ad la primera agencia de publicidad dirigida al mercado hispano y con Milt Kissler y Martha Díaz desarrolló, organizó y supervisó el desarrollo de la única tarjeta de crédito dirigida exclusivamente a este segmento. Para Internet, fue fundador de WSRadio.com, creó Zoobooks, el primer sitio interactivo y con sonido, fundó SaveTheMusic.com y el InternationalDevelopmentFund.com una organización no lucrativa que se ha dedicado a financiar y apoyar profesionalmente a múltiples organizaciones no-gubernamentales y servicios noticiosos en todo el mundo .

Ver todos sus articulos

