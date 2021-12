GPS FINANCIERO. Abrió la semana el índice de la Bolsa Mexicana de Valores y se comporta erráticamente, sube, hasta baja a 49,500, abre el lunes en 49,472, termina el viernes sobre 50,731. (Es importante recordar que en julio de 2018 tuvo estas mismas cifras, tardó en recuperarse 2 o 3 años) El cete de 28 días paga 5.19%, el dólar está caliente y llega arriba de 22. Termina en 21.50. El Euro cotiza en 24.10 y el petróleo WTI vale 65.91

CURVA PERALTADA. Tiene dos explicaciones el vaivén, el primero es la presencia en el mundo del Ómicron, variante de la Covid. El otro está dado por el nombramiento que ya pasó por la aprobación de los Senadores, Victoria Rodríguez Ceja tiene el visto bueno para ser subgobernadora de Banxico. En la junta correspondiente se votará si es electa Gobernadora de esa entidad. Lo más probable es que sea nominada y nombradas para el puesto. Hay inquietud en el mundo del dinero por varios temas: el manejo de la inflación, que ha votado por alza de tasas, el manejo de la autonomía de Banxico ya que hay el requisito de “Fidelidad” a las ideas del presidente y por supuesto las reservas internacionales. Los mercados estarán observando si hay alza de tasas como ya se había hablado, la autonomía que ha tratado de ser vulnerada (como abrir cuentas para las remesas en el Banco Central) y que las reservas se fueran al gasto corriente. Lo que generaría riesgos enormes en una situación de fuga de capitales (menos 21 mil millones de dólares entre 2020 y 2021)

ROJO. Los vaivenes de la BMV estuvieron por el orden de 1,500 a 2,000 puntos, 5% de variación negativa. El dólar fue castigado hasta con un peso de reducción. La inflación es de 7.05% (5.36% a octubre) a esto hay que sumarle el aumento de Salarios Mínimos: del 22%, lo que significa un incremento de los 141.70 a los 172.87 pesos al día. Esto inicia una peligrosa carrera precios-salarios, genera inflación.

ZONA DE NIEBLA. El comerciante o industrial hace una proyección de los precios probables para un determinado periodo y saz se los aumenta a los productos o servicios. La autoridad hace un profundo estudio y aplica multas a los abusivos o establece control de precios, tal control es desagradable a todo el mundo y causa ocultamiento y especulación. Por eso, se inventó otro método: recuerda usted los precios derivados del pacto de solidaridad económica (Se llamó “precio pacto”) Se firmaba tal acuerdo entre el gobierno, empresarios, trabajadores y sector primario (agrícola, pecuaria, pesquera, silvícola y la minería) en lo que constituyó solamente un acto político que en nada frenó el avance de costos y precios. El gobierno se compromete a no aumentar impuestos, derechos y aprovechamientos para no colaborar en los aumentos. Se va olvidando tal precio pacto y al rato otra vez están subiéndolos. Otra consecuencia fue la pérdida en el poder de compra real de los salarios. A eso nos arriesgamos con el incremento al salario mínimo: comerciantes e industriales no se dejarán vencer en esta carrera.

El incremento poblacional, así como la evolución en su edad, no se tiene en cuenta al hacer números del empleo y su influencia por la pandemia. Se reporta un desempleo de 4.2% a septiembre 2021, hay que imaginar los ajustes necesarios a este proceso: pues se van sumando desempleados.

CRASH. “Quédate en México” era un proyecto de ley que tenía Donald Trump y debía cumplir nuestro país, de repente Joe Biden lo pone en vigencia y sorprende al presidente AMLO con su aplicación. Ni modo, lo que debemos hacer es aplicar lo mismo a los migrantes que ingresan por la frontera sur. Por cierto ¿qué se está haciendo para evitar que haya traficantes de seres humanos que les piden dinero a cada rato. No se entiende cómo pueden pagar 5 mil, diez mil pesos frecuentemente y cada vez que alguien los engatuza.

CRACK. No tiene ciencia gobernar. Si lo entendemos como regañar a la clase media, periodistas, intelectuales, universitarios o sacar proyectos de ley que anulan el derecho de amparo y demás conductas extrañas de un gobernante que es admirado por sus seguidores. No, no tiene ciencia. El tema del CIDE -Centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales- se suma a la lista de problemas que debe afrontar la sociedad civil. Cuando la economía está más débil. Vea usted: PIB (Producto interno bruto, suma de los bienes y servicios) 2017 es 2.1%; 2018 es 2.2%; 2019 es (menos) 0.2; 2020 es (Menos) 8.2. Veremos cómo nos va con el Ómicron este fin de año.

VEA SU MAPA. Ya existen muchos candidatos del partido en el poder para 2024, Claudia Sheinbaum, Rocío Nahle, Adán Augusto López, son los más viables, extrañamente faltan tres años para las elecciones. Entre los pocos que no tienen lugar en la lista del presidente esta Ricardo Monreal, que dice no cambiará de partido: ¿no? Los de la oposición no tienen candidatos apoyados: ¿quiénes serían? Enrique Octavio de la Madrid del PRI, Kenia López, y Xóchitl Gálvez, del PAN; Luis Donaldo Colosio Rojas, de Movimiento Ciudadano entre los que vemos con agallas. Lorenzo Córdova, José Narro, independientes, falta que se decidan.

ÁMBAR. Un tema olvidado: las Secretarías que serán trasladadas a provincia: en Tlaxcala ya esta Cultura, recientemente la Secretaría de salud se fue a Guerrero. En fin, creemos que tres años que le quedan de gobierno será difícil cambiarlas a todas y hacerlas funcionar eficientemente, porque cambiarlas de nombre y dejar en el centro a los secretarios y secretarias no tiene sentido.

USE EL FLASHER. Todo esto, elecciones anticipadas, cambiar las Secretarías, regañar ciudadanos: ¿qué efecto tendrá en la Economía?

<Regla número uno: no critiques, condenes y no te quejes> Dale Carnegie, empresario y escritor norteamericano.

Ómicron ha llegado a México. Cuídate.