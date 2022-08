GPS FINANCIERO. El índice bursátil abre el lunes en 48,144 y cierra el viernes sobre 46,723. Sigue a la baja. El Cete de 28 dias paga 8.12%, se dice que no hay aumentos en el corto plazo, la FED dice que se esperará a ver los resultados de sus anteriores incrementos. El dólar da tumbos: sube y baja, termina en 20.50 El Euro se cotiza en 20.79 y el petróleo WTI termina en 88,73 No sabemos a que hora va a bajar la gasolina de su auto, si ya se, que el subsidio debe de esperar tiempos mejores (uuhh) para desaparecerlo, así que bajar su precio es soñar.

No consideramos tiempo de entrar a la Bolsa, porque esta muy inestable. El dólar ya esta un tanto caro. Invertir en valores bancarios (sólo que estén bien seguros) en el corto plazo, porque se espera alza.

SEMÁFORO EN ROJO. Hay malas consecuencias para México al salir del T-MEC, porque si, se puede salir, pero las eventuales sanciones que ya se generaron se tendrían que pagar. Lo mejor es seguir adelante, toreando y sin demasiada publicidad. Porque el mensaje anti T-MEC, era para el público local, pero trascendió. Una buena señal es que el tipo de cambio casi no se ha modificado, en otras épocas ya estaría la amenaza devaluatoria.

LEA SU MAPA. Se habrá usted fijado que la primera sección GPS FINANCIERO siempre habla de Bolsa, tipo de cambio y tasas. Esto es porque hay el hábito de mantener la correlación casi fija. Y cuando se sobre la distancia entre ellas, ¡agárrense! Desde mi punto de vista al subir una debería de jalar a las otras. Esta es una época en la que recomiendo poner la atención en estas tres variables y ver qué pasa.

ÁMBAR. Dice la OCDE, “la neutralidad competitiva es un principio fundamental del derecho y política de competencia según el cual, las empresas deben competir en sus méritos y no beneficiarse de ventajas indebidas entregadas por el Estado. Es decir, se debe garantizar que empresas tanto públicas como privadas, nacionales como extranjeras, locales como nacionales, compitan en igualdad de condiciones y enfrenten el mismo conjunto de reglas”. Esto quizá es lo que están viendo venir las empresas internacionales al conocer las reglas de La Reforma Energética (que no se aprobó, pero con leyes que no representan cambios constitucionales se ha logrado) se consideran estar siendo excluídas.

ROJO. Marcelo Ebrard y la vocera del presidente Srta. Vilchis dicen que no habrá salida del T-MEC, así que esperamos esto calme a los mercados. La Soberanía es un concepto jurídico que da al ciudadano todo el poder para cambiar su constitución, si así lo deseara la mayoría. Pero el T-MEC fue firmado, luego renovado hace pocos meses, por el actual gobierno. Así que se puede cambiar sólo aceptando las consecuencias jurídicas y económicas de tal decisión. No creemos que haya cambios. Y que el discurso del 16 de septiembre donde hablará el presidente AMLO de la soberanía, quizá se dedique a refrendar nuestra vocación independiente, sin afectar el multi mencionado tratado.

ÁMBAR. Taiwan tiene una ley democrática. China posee un socialismo autoritario, se opone y es lo que está generando el conflicto, en que Nancy Pelosi, política muy experimentada, ha viajado hasta la isla, denunciando varios temas de derechos humanos; ocasionando que a su regreso, volaran naves chinas e hicieran muestras de poder armamentista. Lo que ocasionó preocupación en el mundo por un eventual conflicto China-EUA, lo que afortunadamente no sucedió. El mundo no está para tener más problemas de los que ya vive.

De lo bueno que se tuvo del conflicto es conocer que en Taiwan existe una agencia de Investigación donde continuamente estudian la forma de mejorar sistemas e invenciones, es una gran idea para México, porque siempre llegamos con retraso y tenemos que comprar patentes y marcas en vez de generarlas aquí, por falta de una investigación organizada. Por ejemplo: Taiwan, Corea del Sur y China producen el 87% de los microchips del planeta.

ROJO. Pone en duda la “Ambigüedad estratégica” Joe Biden en su relación con China, lo que ha permitido coexistir sin ser amigos, pero sin enfrentamientos, ojalá no se le ocurra cambiar este concepto.

Sólo reconocen a Taiwan 14 países: Belice (1989), Guatemala (1960), Haití (1956), Honduras (1965), Paraguay (1957), San Cristóbal y Nieves (1983), Santa Lucía (1984-1997, 2007), San Vicente y las Granadinas (1981), Suazilandia (1968), Ciudad del Vaticano (1942), Islas Marshall (1998), Nauru (1980-2002, 2005), Palaos (1999) y Tuvalu (1979)

Las demás naciones mantienen relaciones a través de oficinas económicas, comerciales o culturales que funcionan de facto, como embajadas y consulados.

