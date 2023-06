De Palacio a Hotel de Lujo: Pestana Palácio do Freixo

Un ejemplo único de arquitectura barroca con cerca de diez mil metros cuadrados de jardines y zonas verde, Pestana Palácio do Freixo fue clasificado en 1910 como Monumento Nacional, un protegido Patrimonio de la UNESCO, y es hoy en día uno de los hoteles más lujosos de la cadena Portuguesa Pestana, expertos en hotelería, sofisticación y el arte de la seducción.

Un lugar que nos transporta en el tiempo, que nos vuelve partícipes en la historia y nos remonta a épocas pasadas para descubrir el estilo de vida de un destino – Pestana Palácio do Freixo es historia viva. En magnífica construcción del siglo XVIII, situada a orillas del río Duero en la fascinante ciudad Oporto, pasé días de magia y hedonismo.

Una de las joyas hoteleras más icónicas y reconocibles de Portugal, este hotel es miembro del consorcio exclusivo The Leading Hotels of the World, la colección de hoteles de lujo más prestigiosa del mundo que nos lleva de la mano a descubrir destinos fascinantes. Sus jardines y terrazas nos transportan en el tiempo a eras de realeza y elegancia clásica.

Pestana Palácio do Freixo es un edén de relajación y hedonismo. En su Magic SPA nos encontramos con una lista exclusiva de tratamientos faciales y corporales exclusivos, inspirados en técnicas terapéuticas milenarias de todo el mundo. En Magic SPA, el toque de expertos terapeutas se mezcla con los aromas cuidadosamente seleccionados para lograr resultados inmediatos y visibles. El Spa también cuenta con un espacio revitalizante con piscina cubierta, sauna y baño turco.

En los jardines del Palacio, perfectamente cuidados, se encuentra la piscina exterior y toda una zona dedicada a la relajación y el bienestar que nos permite perdernos en la deslumbrante luz del sol que se refleja en las aguas del río Duero. A unos minutos en coche, la zona de Gaia de Oporto nos espera, con su musica y sin fin de bares y restaurantes. El palacio es a la vez un remanso de paz y nuestro ideal portal para explorar la hermosa ciudad.

El Pestana Palácio do Freixo se caracteriza por su suntuosa arquitectura y fue construido por Nicolau Nasoni, uno de los arquitectos más importantes que ayudaron a Oporto a convertirse en Patrimonio de la Humanidad. Una ciudad con alma, con personalidad única y un charm sin igual, el corazón histórico de Oporto está entretejido con callejones y sinuosos senderos que desembocan en el río.