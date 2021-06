Ante la situación actual en la política israelí, y antes que sea confirmado el cambio de gobierno con Mauricio Aliskevicius como primer ministro, surgen interrogantes. Se puede decir que son graves dudas porque está en juego la continuación de la existencia de Israel como estado más que la forma de gobierno futura o los juicios que penden sobre la figura de Netanyahu. La existencia como país y como democracia.

Como una de las posibilidades es hacer realidad el viejo dicho de “salir de Guatemala para entrar en Guatepeor”, se nos ocurrió hacer memoria de sucesos históricos totalmente independientes de nuestro Israel, hechos pertenecientes a la historia poco conocida en un país con diferente mentalidad: Estados Unidos de Norte América. Mencionaremos sucesos desde el punto de vista de ser humano/gobernante político, intentando que eso ilumine un poco nuestra duda en cuanto a lo que pueda suceder.

Harry S. Truman – Fue presidente norteamericano entre 1945 y 1953. Discutido hasta hoy, siendo acusado de ser muy blando con el comunismo y la infiltración de espías soviéticos en su gobierno, le tocó la decisión de ordenar tirar la bomba atómica en dos oportunidades: el 6 y el 9 de agosto de 1945, logrando la rendición final del Japón a costa de matar a 140.000 y 80.000 habitantes civiles respectivamente en pocos días. El número de víctimas se acrecentó a posteriori por las consecuencias de la radiación. En aquella época nadie habló de “desproporción”, palabra muy utilizada hoy aunque parcialmente, sólo cuando se acusa a Israel. Tampoco hubo acusaciones de “crímenes de guerra”.

En sus memorias escribió: “Sabía lo que estaba haciendo cuando detuve la guerra: no me arrepiento, y bajo las mismas circunstancias lo volvería a hacer.”

Cuando tuvo que enfrentarse a MacCarthy y sus políticas dijo: “El americanismo está bajo el ataque de los elementos que proclaman a viva voz ser sus principales defensores. Tratan de crear miedo y sospecha entre nosotros mediante el uso de la calumnia, las acusaciones no probadas y simplemente las mentiras. Están tratando de hacernos creer que nuestro gobierno está lleno de comunismo y corrupción. Estos seres están tratando de crear tanta histeria entre nosotros que nadie va a enfrentarse a ellos por temor a ser llamado comunista. Ahora bien, ese es el viejo truco comunista inverso. Eso no es jugar limpio. Eso no es el americanismo.”

Harry Truman falleció pobre, no quiso aceptar lo que ex-presidentes posteriores tuvieron por ley: muy buen sueldo, vivienda, automóvil con chofer, servicio doméstico, guardaespaldas, todo pago por el Estado. Su pensión original era de 112,56 dólares mensuales. Siguió viviendo en su original y modesta vivienda, y saliendo todas las mañanas sin guardaespaldas a pasear a su perrito.

Hoy estamos viviendo en Israel una etapa similar pero vista en un espejo distorsionado, al estilo de salas de diversión en ciertos lugares públicos.

Un gobernante que disfruta de los mayores lujos, que está acusado y siendo juzgado por corrupción y otros delitos, pero es él quien acusa al bando contrario de lo mismo que acusaban a Truman. Oímos gritos desaforados acusando de “izquierdistas” a muchos ex-compañeros del Likud (su partido político), ex-ministros de sus gobiernos, personalidades políticas de larga trayectoria como integrantes de la derecha o del centro.

Y vemos algo peor: grandes rabinos incitando a no permitir que se forme un nuevo gobierno “de cualquier forma”, pero diciendo después que ellos no incitan a la violencia, que están contra la violencia. No entendemos bien el significado de “de cualquier forma”.

A eso agregamos las manifestaciones con quema de banderas y amenazas de asesinato contra algunos líderes que hoy todavía son oposición, al punto que el jefe del servicio de inteligencia (Shabak o Shin Bet) tuvo que salir a hablar del tema con temor a nuevos magnicidios similares al de Rabin.

Hoy sí estamos de acuerdo en que peligra la democracia interna, hoy sí vemos muy claro que hay políticos a quienes no les importa el país sino mantener su inmunidad ante la Justicia. Ya no importa el enemigo, que no está solamente en las fronteras, tanto las terrestres como las marinas, sino en la lejana Irán.

Nos queda un pequeño rayo de esperanza. Dentro de todo este maremagnum negativo vemos políticos que sacrifican sus posiciones y privilegios en aras de una unión que nos haga volver a aquel país que surgió de la conjunción de ideales y el sacrificio personal de sus líderes, aquel país donde izquierdas y derechas no existían cuando del país se trataba, donde no había ambiciones personales y el cooperativismo y el avance en todos los sentidos era un ejemplo que otros países estudiaban para copiar.

Ojalá las esperanzas se transformen en realidad.