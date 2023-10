En esta amarga hora de pérdida y calamidad hay innumerables asuntos que requieren nuestra atención, pero deseo abordar sólo el tema más crucial e importante: nuestros seres queridos, que han sido asesinados, heridos, secuestrados o están desaparecidos.

La cuestión más urgente en este momento es presentar una oferta práctica sobre la mesa. Yo, Yigal Carmon, ex coronel del Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y ex asesor en antiterrorismo de dos primeros ministros israelíes Shamir y Rabin, publiqué a fines de agosto un informe en el sitio web de MEMRI, el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, advirtiendo sobre el peligro de una guerra inminente en septiembre-octubre, un informe al que nadie hizo caso. Propongo dirigirme a todos los organismos internacionales, así como a todos los países árabes que hablan con nosotros – Jordania, Egipto, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita – y hacer la siguiente oferta:

Hamás exige la liberación de todos los prisioneros palestinos encarcelados en cárceles israelíes. Decimos que sí. De hecho, somos nosotros quienes lo ofrecemos. Estamos dispuestos a liberarlos a todos, sin demora, sin condiciones previas, sin excepción, a cambio de todos nuestros seres queridos que han sido tomados como rehenes, que están desaparecidos, que han sido asesinados, heridos, muertos, vivos. A cambio de todo, liberaremos inmediatamente a todos los prisioneros a cualquier destino que elijan, incluidos Gaza, Egipto y Jordania. Esta es nuestra moneda de cambio y lo ofrecemos todo.

Es crucial que las familias y todos los ciudadanos israelíes sepan que ofrecimos todo –todo– a cambio de nuestros seres queridos, y si Hamás rechaza esta oferta, el mundo entero, así como los ciudadanos de Israel y sus familias, lo sabrán. No queda más remedio que seguir pulverizando a Hamás. Las familias de los prisioneros palestinos también lo entenderán.

Ahora a otro asunto. El ataque de Hamás no puede compararse con la guerra del 73, que es una guerra que ahora extrañamos. Ni siquiera con las masacres del Estado Islámico. La comparación con los animales hecha por el ministro de Defensa de Israel, Galant, tampoco es apropiada, ya que ningún animal comete asesinatos por pura crueldad. La única comparación apropiada es con los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte paramilitares de las SS de la Alemania nazi, que estaban adscritos a los grupos del 4º Ejército de la Wehrmacht, que invadieron Polonia y Rusia al estallar la Segunda Guerra Mundial. Su única misión era asesinar judíos dondequiera que los encontraran. Ésa es la única comparación relevante, y propongo a cualquiera que tenga corazón que se ciña a esta comparación.

Mi instituto, MEMRI, está actualmente estableciendo una cuenta en Telegram en el espíritu de Yad Vashem, para documentar los asesinatos, incluidos los de sobrevivientes del Holocausto, que Hamás cometió ese día, 7 de octubre. Este es un proyecto que debería haber sido emprendido por el gobierno israelí, pero no se puede esperar nada de este gobierno. Debemos documentarlo todo. Estos asesinos de Einsatzgruppen han cometido el mismo tipo de masacres que sus predecesores. Para que el mundo lo sepa y para que los niños israelíes aprendan sobre el 7 de octubre de 2023 en las escuelas. Para que el mundo no olvide y no se le permita olvidar.

Pido a cualquiera que tenga en su poder videos relevantes de estas atrocidades que los envíe a MEMRI.org. Los publicaremos de la manera adecuada, ya que debemos tener en cuenta que no son aptos para cualquier espectador, solo como materiales para documentar actos de horror, como en el Holocausto. Nadie puede presenciar ni siquiera los horrores del Holocausto. Pero aun así hemos creado Yad Vashem para documentar el Holocausto.

*Yigal Carmon es presidente y fundador de MEMRI.