Del quirófano al futuro: experto del Rambam Health Care Campus aporta su visión sobre la cirugía robótica autónoma

La integración de la cirugía robótica en la práctica médica moderna continúa ganando terreno gracias a resultados positivos consistentes. Pero la pregunta persiste: ¿estamos cerca de lograr que estas intervenciones sean completamente autónomas?

Un reciente estudio de la Universidad Johns Hopkins ha puesto a prueba el potencial de la cirugía robótica sin intervención humana directa. Utilizando el sistema Hierarchical Surgical Robot Transformer (SRT-H), entrenado a partir de grabaciones de cirujanos operando en modelos animales, se realizaron ocho procedimientos de extracción de vesícula biliar en modelos anatómicos realistas. Aunque la cirugía tomó un poco más de tiempo que con un humano, el robot demostró una notable capacidad para adaptarse a la anatomía específica de cada paciente y completar con precisión las tareas asignadas.

Equipado con tecnología de imagen 3D avanzada y comandos por voz, el SRT-H ejecutó 17 maniobras complejas con un 100% de éxito, ajustándose en tiempo real a estímulos visuales y auditivos.

El Dr. Eylon Lahat, médico senior de la Unidad de Cirugía General del Rambam Health Care Campus, señala que la autonomía quirúrgica es mucho más compleja que la conducción autónoma:

“Cada cirugía es única. El potencial es enorme, pero hay que refinarlo. Siempre será necesaria la presencia de un cirujano humano capaz de intervenir en situaciones críticas.”

Si bien el avance es prometedor, el Dr. Lahat advierte que la implementación plena de sistemas autónomos en quirófano aún llevará años. El siguiente paso incluye más pruebas en cadáveres y entornos que simulen emergencias médicas, así como el desarrollo de marcos regulatorios que definan responsabilidades y garanticen la seguridad del paciente.

“Veo un futuro en el que menos cirujanos puedan supervisar múltiples procedimientos al mismo tiempo —concluye Lahat—, pero no un escenario en el que dejemos de necesitarlos.”

A medida que avanza la capacidad quirúrgica robótica, las cuestiones éticas y legales cobran más importancia. Los marcos regulatorios deberán evolucionar para definir la responsabilidad antes de que se autoricen procedimientos autónomos en pacientes vivos.

Lahat reitera que los sistemas robóticos actuales siguen funcionando principalmente como asistentes: ejecutan instrucciones preestablecidas con precisión, pero aún no pueden interpretar contextos quirúrgicos ni tomar decisiones independientes. Hasta que la seguridad del paciente pueda definirse y protegerse claramente, la cirugía autónoma seguirá siendo un objetivo experimental.