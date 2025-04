Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Frente al grito de “del río al mar” una profesora de la UNAM le preguntó a los alumnos: ¿De que río y de que mar se trata? Ningún alumno acertó a abrir la boca para ver si le atinaba a uno de los dos. La profesora está en la lista de despedidos que exigen los seguidores de Hamas que demandan libertad de expresión.

La misma pregunta le hicieron varios reporteros a manifestantes anti israelíes en Estados Unidos y las respuestas fueron ridículas porque no acertaron.

Pero es que no se necesita saber geografía para lanzar consignas, aunque si no se sabe de que extensión de tierra se habla, entonces en dónde debe estar libre Palestina, ¿del Éufrates al Mar Negro? ¿Del Suchiate al Golfo de México? De la respuesta se desprenden consideraciones geopolíticas mayores.

Hamas si sabía con precisión de que se trataba cuando lanzó la consigna y el llevarla a cabo significa la destrucción de Israel con sus siete millones de judíos, ellos que se inspiraron en Hitler, su Muftí pasó mucho tiempo en el Berlín nazi, ahora por lo visto quieren superar al maestro.

En una charla alguien sostuvo que la solución en el conflicto Israel-Árabes, es la creación de dos Estados. Le respondieron, Dos Estados existen desde 2005 en que Israel abandonó la Franja de Gaza y ve el resultado, los miles de millones de dólares que recibieron los palestinos, los destinaron (no en ese orden) a robarse el dinero, a pagar a las familias de los “mártires” que se inmolaron en la guerra santa de matar judíos y la construcción de una infraestructura de guerra que consiste en cientos de kilómetros de túneles, todo esto mientras la gran mayoría de los palestinos viven en la pobreza, con excepción tal vez de los que trabajan en Israel o los que se benefician de la economía de guerra. El Estado de Hamas se dedicó a lanzar miles de misiles y globos incendiarios y a secuestrar vivos y cadáveres para manejarlos como moneda de cambio, remató diciendo: ¿Para eso quieren un Estado?

Se lanza la consigna de que hay una limpieza étnica en Gaza y hasta se publican listas de los abajo firmantes que supuestamente son judíos, la primera reacción que tuve fue que limpieza étnica sucedió en los países árabes donde no vive ningún judío, los expulsaron, los mataron y los obligaron a convertirse. Sobre la idea de Trump de enviar a los gazatíes a dónde los quieran recibir, se merece un análisis geopolítico más amplio, pero alguien pregunta: ¿Por qué nadie quiere recibir a los palestinos? ¿Por qué Egipto construyó tres muros con Gaza para que no se pasen de regreso los egipcios que se asentaron en Gaza, y tal vez la respuesta es que nadie quiere a un grupo de incitadores de la violencia que desean crear un califato basado en la sharia, y si como de muestra basta con un botón, véase lo que sucede en Europa que ya se plantea la posibilidad de enviarlos de regreso.

Un grupo de académicas de la UNAM repetían las consignas de Hamas y llaman constantemente a manifestarse a favor de Palestina, al indicárseles que solamente protestan por el “genocidio” que comete en Israel mientras ignoran a los Uigur, a Yemen, Sudán, Colombia, etc., la razón debe ser su repudio anti israelí y su defensa de Hamas, cosa de la que se niegan, pero hacer propaganda a favor de un grupo para ella, no es sumarse a ese grupo, luego entonces, es oído al otro lado, o son pro terroristas o judeofobas.

La Cineteca Nacional, una entidad pública del Estado mexicano, transmite durante dos meses un video pro Hamas (cosa que no hace con películas de concurso), aún perdiendo dinero por no haber público en las salas y destina un muro a propaganda anti israelí, y no obstante la denuncia pública no se hace nada, implica que esa es una de las posturas del gobierno mexicano y que se optó para especificarla por un espacio que no es menor, tomando en cuenta que a la cineteca llega más de un millón de personas por año.

El gobierno habla de la paz mientras demuestra una expresión de odio, así que la inacción implica que tenemos un gobierno hipócrita, un gobierno que sufre de personalidades múltiples, o tal vez, un gobierno cuya mano izquierda no sabe lo que hace la derecha.