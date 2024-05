Departamento de Estado de EE.UU. a Israel: Tenemos un puente para venderles (otra vez)

Un ex-estadounidense Un funcionario del Departamento de Estado cree que ha ideado una forma nueva, innovadora y nunca antes probada de alcanzar la paz en Medio Oriente: dar más territorio a la Autoridad Palestina.

¿Cuántas veces estos tipos intentarán vendernos este puente a ninguna parte? ¿Estas mismas ideas peligrosas?

El “nuevo” plan consiste en entregar la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina. Esta propuesta proviene de David Makovsky, quien solía ser la mano derecha de Martin Indyk, el embajador estadounidense más pro palestino en Israel de la historia. Durante más de 20 años, Makovsky ha estado presionando a Israel para que le dé más tierras a la Autoridad Palestina. Así que supongo que piensa: ¿por qué no intentarlo de nuevo?

Escribiendo en The Times of Israel este mes, Makovsky destacó esta teoría descabellada, diciendo que “la única manera de derrotar a Hamas es si Israel devuelve la Autoridad Palestina de Cisjordania a Gaza”.

Entonces, ¿por qué no lo hacen esos testarudos israelíes? ¿Por qué no pueden entender que un ex funcionario del Departamento de Estado (ahora sentado en un cómodo grupo de expertos en Washington) sabe qué es lo mejor para ellos?

Makovsky cree que tiene una explicación para las vacilaciones de Israel: el Primer Ministro israelí Netanyahu está “rechazando” la idea de entregar Gaza a la Autoridad Palestina, escribe Makvosky, porque “teme que su gobierno colapse debido a la oposición de [el Ministro de Finanzas Bezalel] Smotrich y [el Ministro de Seguridad Nacional Itamar] Ben-Gvir”.

Entonces, según Makovsky, todo es sólo un problema de política mezquina.

Bueno, tengo una teoría alternativa: tal vez Netanyahu no quiera entregar Gaza a la Autoridad Palestina. porque durante los últimos 30 años—desde el día en que se firmaron los Acuerdos de Oslo—la Autoridad Palestina. ha protegido a terroristas, pagado a terroristas, enviado a sus fuerzas de seguridad a llevar a cabo ataques terroristas, criado a sus hijos para que se conviertan en terroristas y aplaudido cuando los terroristas asesinaron y violaron a 1.200 israelíes en octubre pasado.

Tal vez los israelíes estén nerviosos por el Plan Makovsky porque se dan cuenta de que darle más territorio a la AP. en el pasado nunca dieron como resultado la paz que él y sus colegas les prometieron. Quizás los israelíes estén cansados de comprar la misma alfombra una y otra vez.

En el Departamento de Estado y en su grupo de expertos posterior al Departamento de Estado, Makovsky se dedicó al objetivo de lograr la creación de un Estado palestino más o menos siguiendo las líneas del armisticio de 1967. Eso habría reducido a Israel a apenas quince kilómetros de ancho en su sección media.

Por supuesto, Makovsky nunca tendría que vivir con las consecuencias de sus propuestas. Los ex diplomáticos nunca tienen que afrontar las consecuencias de sus malos consejos. Después de que sus esfuerzos diplomáticos fracasan, regresan a trabajos cómodos y a la calidez de programas de televisión amigables. Continúan disfrutando del sentimiento de importancia que se deriva de ser citado en las noticias y reciben una avalancha de prestigiosas invitaciones a dar conferencias.

Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, las mujeres y los niños israelíes tendrían que enfrentarse a un nuevo régimen terrorista dirigido por la Autoridad Palestina en Gaza. Los terroristas de Hamás dispararían cohetes contra escuelas israelíes, y la Autoridad Palestina. Diría que no puede encontrar los lanzacohetes. Los terroristas cruzarían a Israel, asesinarían a israelíes y huirían de regreso a Gaza, y la AP. diría que está investigando el asunto. El PA. proporcionaría salarios, recompensas y otros incentivos financieros a los terroristas de Hamás al tiempo que exigiría más ayuda internacional para poder seguir pagándoles.

¿Cómo sabemos que eso es lo que sucedería? Porque eso es exactamente lo que pasó cuando Israel le dio a la Autoridad Palestina. controlar más del 40% de Judea-Samaria (y el 98% de los residentes árabes de esas áreas) allá por 1995. No querer repetir ese error se llama aprender de la historia.

Una cosa que sabemos sobre David Makovsky es que nunca deja de intentarlo. Cada uno o dos años, se le ocurre otro plan para Israel. Anteriormente, propuso que Israel permitiera la entrada al país de 100.000 trabajadores de Gaza todos los días. ¡Imagínese si los israelíes hubieran escuchado eso! Más recientemente, sugirió que la P.A. debería cambiar el nombre de sus pagos a terroristas a “pagos de asistencia social”. Eso mantendría alejados a los críticos y al mismo tiempo garantizaría que se siguiera pagando a los terroristas.

Y ahora tenemos el plan de la Autoridad Palestina en Gaza. Entiendo por qué los tipos del Departamento de Estado impulsan cosas como ésta. Pero también entiendo por qué la mayoría de los israelíes reconocen que se trata de una tontería peligrosa.

David Makovsky se equivoca. No es cierto que “la única manera de derrotar a Hamás es que Israel devuelva la Autoridad Palestina de Cisjordania a Gaza”. La única manera de derrotar a Hamás es la forma en que lo está haciendo Israel: con tropas, tanques y aviones. Ya sabes, la forma en que solían ganarse las guerras, antes de que los tipos del Departamento de Estado comenzaran a intentar microgestionarlas.

Moshe Phillips es un comentarista de asuntos judíos cuyos escritos aparecen regularmente en la prensa estadounidense e israelí.