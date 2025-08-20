Deporte con discapacidad, coexistencia y la audacia del irrespeto

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En 2018, escribí sobre las «Madres Guerreras» del equipo israelí sub-22 de baloncesto en sillas de ruedas: madres judías, musulmanas y cristianas que animaban juntas a sus hijos mientras ellos jugaban codo a codo.

Siete años después, el mundo ha cambiado de manera irreconocible. La guerra y la división han marcado a todas las comunidades. Y, sin embargo, esos chicos, ahora hombres, siguen juntos en la selección nacional de Israel. Su conexión mutua se ha profundizado, forjada a través de años de entrenamiento, reveses, victorias y el simple hecho de haber crecido juntos en este deporte. Lo que una vez fue potencial se ha convertido en compromiso. Lo que una vez fue esperanza, ahora es realidad.

En la Copa de las Naciones de Colonia, Alemania, se enfrentaron al Reino Unido, una de las mejores selecciones del mundo, y a una abierta falta de respeto que reveló más sobre sus oponentes que sobre ellos mismos. En su partido contra Israel, los jugadores británicos les dieron la espalda mientras sonaba el himno nacional, el Hatikva. Gran Bretaña, un equipo clasificado entre los mejores del mundo, con todas las medallas e historia para demostrarlo, optó por la arrogancia en lugar del profesionalismo. No solo le faltaron al respeto al himno de Israel, sino a un equipo que representa en sí mismo un mosaico de judíos, musulmanes y cristianos, atletas que encarnan cada día la coexistencia que el mundo pretende buscar en esta región.

La ironía es enorme. Reino Unido, un imperio que impulsó la trata de esclavos, colonizó continentes y contribuyó a crear el caos en el moderno Medio Oriente, demostró la audacia de politizar el deporte contra un grupo de jóvenes cuyo único «delito» es entrar juntos a la cancha bajo una misma bandera.

Sí, el Reino Unido ganó el partido por diez puntos. Dudosamente fue una humillación para Israel, dada su alta clasificación mundial. Pero al optar por actuar con desprecio perdieron algo mucho mayor: el respeto. Israel, mientras tanto, respondió de la mejor manera posible: en la cancha. En el siguiente partido, el equipo venció a Polonia 83-80 en una remontada en el último cuarto. No solo fue el marcador, sino que los 26 puntos de Amit Vigoda, los 21 de Radi Dagamin y los 10 de Ibrahim Bahou destacaron.

Fue la resiliencia colectiva de toda la plantilla, desde quienes jugaron muchos minutos hasta quienes presionaron desde el banquillo, desde el cuerpo técnico que los prepara a diario hasta los entrenadores que los han acompañado desde jóvenes. El entrenador principal, Lior Dror, y el entrenador asistente, Gadi Slovik, los mismos que los guiaron en 2018, los unieron una vez más.

Esta victoria fue del equipo, de cada hombre y mujer de azul y blanco, dentro y fuera de la cancha.

La Copa de las Naciones fue un preludio a la Eurocopa de octubre en Sarajevo. El sorteo ya está definido: Israel y Reino Unido se volverán a encontrar en el mismo grupo. Esta historia no ha terminado.

El mundo ha cambiado desde 2018. El covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, el auge del extremismo político y, aquí en Israel, los horrores del 7 de octubre y la guerra en curso en Gaza. El mundo es más duro, menos inocente. Y sin embargo, en esa cancha de Colonia, el equipo israelí de baloncesto en sillas de ruedas nos recordó algo fundamental: la dignidad ante el insulto, la unidad entre la fe y la cultura, y una resiliencia que trasciende la política.

No solo representan lo que Israel podría ser. En el mundo fracturado de hoy, representan lo que la humanidad debería aprender a ser. Y quizá los «hombres» de la llamada Gran Bretaña, los restos de un imperio que les dio la espalda, podrían aprenderlo mejor que nadie.

*Zimra Vigoda es abogada, y ha dedicado más de dos décadas a liderar y asesorar iniciativas del sector público y sin fines de lucro, con un enfoque en la educación, la sociedad civil y la participación intercultural

Fuente: The Times of Israel.

Traducción Sami Rozenbaum,