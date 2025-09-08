Desaparecidos

En México, la palabra “desaparecido” despierta un eco distinto, mucho más doloroso. Aquí no se trata de fuga voluntaria, sino de ausencia forzada. Miles no regresan a casa porque alguien los arrancó de la vida, los borró del mapa y los selló en la incertidumbre. Aquí, desaparecer no es una elección, sino una condena. No habilita un renacimiento, sino que encierra a las familias en un duelo sin cuerpo. La esposa que busca, la madre que escarba en una fosa, la niña que deja de ser hija y se convierte en activista. Mientras el johatsu es un gesto radical de libertad, el desaparecido mexicano es un grito atrapado bajo tierra. Un lamento que genera nuevas identidades: madres buscadoras y otros colectivos.

Aun así, también en México hay quienes huyen. No con ayuda de una empresa especializada, sino con el instinto del que sobrevive. El hombre que cambia de nombre para no pagar una deuda. La mujer que abandona un hogar violento y corta todo contacto. El joven que cruza la frontera sin papeles, dejando atrás familia, idioma y pasado. Migrar, a veces, es evaporarse. Ese exilio es, en cierto modo, un johatsu a la mexicana: dejarlo todo para recomenzar en otro lado, aun a costa de borrarse de la biografía familiar. Una reinvención con acento forzado.

En México usamos los ritos para reinventar la realidad. Acudimos a limpias, a brujos que cortan la mala suerte, que hacen “borrón y cuenta nueva”, a amuletos y supersticiones, como un acto simbólico de resurrección. Lo que en Japón es logística meticulosa, aquí es gesto mágico. El deseo de romper con el pasado como se corta un maleficio. Renacer no desde la estrategia, sino desde el conjuro.

Las grandes ciudades son el escenario idóneo para esfumarse. Tokio y Osaka engullen a los johatsu como vapor en el aire. Las metrópolis mexicanas, a su vez, tragan a los migrantes internos en colonias sin nombre, donde el anonimato se vuelve refugio y promesa. Allí, entre el concreto y la multitud, en esa densidad se redacta una nueva biografía, diseñada para enterrar el pasado.

Evaporarse o ser borrado: dos extremos de una misma condición humana. Por giros inesperados de la vida, algunos eligen desvanecerse; otros son arrancados por la fuerza. La desaparición es una muerte anticipada, un duelo sin final. Deja marcas: una cama vacía, un fantasma que ronda, un nombre que se susurra en voz baja. La paradoja corta como navaja: nada hay más presente que una ausencia.

