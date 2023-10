La unidad 105 de la policía en Israel es la responsable de descubrir y comprobar la identidad de gente muerta y no identificada. Para ello los familiares deben presentarse en la estación de policía 105, identificarse, reportar la última comunicación que tuvieron, dar información como altura, peso, color de cabello, ojos y cualquier otra información relevante como cicatriz, tatuaje, etc. Después de presentar esa información toman huellas digitales y muestra de DNA a dos familiares de cercanía sanguínea de primer grado como padres, hijos o hermanos.

Yo trabajo en la unidad médica del ministerio de ayuda pública en Israel. Ayer pasé el día en un hotel en el mar muerto – suena bien, ¿no?

Pase el día acompañando a familiares que venían a llenar el reporte de su familiar desaparecido, padres, hijos, hermanos…. Llegaban silenciosos, algunos cabizbajos, otros enojados, y la mayoria tratando de ser efectivos y no emocionales….finalmente todos habitantes del Kibutz Be’eri que esta a solo unos cientos de metros de la frontera con Gaza, ya han tenido mucha experiencia con terrorismo y atentados a sus vidas… pero esta vez fue diferente…sus familiares no se encontraban con ellos……pasaron horas de angustia encerrados en los cuartos de seguridad, sin aire, sin luz y pronto sin baterias en los telefonos celurares…. Los teléfonos eran su único medio de comunicación con los vecinos y familiares en el kibutz y fuera de él.

Los teléfonos eran los testigos de las últimas palabras, la última comunicación…..el ultimo “te quiero”

La primera era una madre que reportaba a su hijos de 16 años, los terroristas entraron a su casa y lograron sacarlos del cuarto de seguridad, afuera encontraron a sus vecinos, bajo las armas listas de los terroristas separaron a su hijo, al vecino y al novio de la hija….y se los llevaron a la orilla del camino donde secuestraron a los tres hombres ……

Otro joven estaba solo, su padre había dejado de responder los recados escritos a medio día, más tarde, cuando fueron rescatados el no padre apareció… no podían ir a buscarlo…. Llamó a su hermana para dar el DNA, la hermana llegó y no pudo controlarse, gritaba a los policías ….”¿Dónde estuvieron el sábado? ¡Porque no me contestaron el teléfono! ¡Les llamé y llamé y no hubo respuesta! Los policías que hacía su trabajo en silencio y respeto solo bajaban la Mirada…. Más tarde comentaron que razón tenía ……

Un padre, viudo, su hija había dormido en casa de una amiga, él estaba agradecido a dios pues algún vecino le dijo que vio a un terrorista matar a su hija y a la amiga fuera de la casa…. “Mejor así estuviera aterrada en manos de esos salvajes”, solo él podía dar el DNA……..

La familia de la amiguita llegó a dar información y trajeron a la hermana de 11 años, para dar el DNA que ayudaría a identificar, sin lugar a dudas, la muerte de su hermana de 8 años.

Una mujer vieja, reportaba a su hijo, nuera, hija, yerno y bebe de unos meses…. Todos vivían en diferentes áreas del Kibutz, de casualidad esa noche su hijo que vive en Haifa estaba de visita con sus nietos… La abuela, hijo y nietos estuvieron en la oscuridad y silencio por más de 36 horas hasta que los liberaron, no vieron más al resto de su familia… ella solo podía dar DNA para sus hijos.

Una madre con tres hijos adultos reportó a su marido, el hombre rehusó entrar al cuarto de seguridad, se quedó afuera, defendiendo a una familia con una antigua arma…. Al ser liberados no lo encontraron, la familia pasaba de comentarios tristes y lágrimas y abrazos a risa llena de ansiedad… el arma del padre era casi tan vieja como el!

Hubo más, todos con su dolor y luto… todos mostraban fotografías para poder escoger rasgos específicos, color de cabello y todos leían las última conversación en el Whatsapp!