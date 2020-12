Diario Judío México - Me despierto en la mañana, la imagen que me devuelve el espejo no me gusta… He empezado a envejecer.

Pienso que a lo largo de mi vida se ha operado una transformación física de la que yo no he sido objeto… En la actual etapa de mi vida mis facultades físicas han empezado a mermar.

Ante esos cambios en mi vida; lo sensato y deseable es adaptarme a ellos sin renunciar a mis hábitos sanos.

Lo que si advierto en este nuevo despertar es que mi comunión con Dios es más cercana.

PD. Hace tiempo oí el presente comentario:

La juventud es un tesoro que no debía estar en manos de los jóvenes…

