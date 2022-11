La próxima semana, después de recibir los resultados oficiales y finales de las elecciones para la 25.ª Knesset del presidente del Comité Central de Elecciones, el juez Yitzhak Amit, el presidente israelí, Isaac Herzog, realizará consultas en la residencia presidencial con representantes de las facciones en la Knesset, para la propósito de decidir a qué miembro de la Knesset asignar la tarea de formar un gobierno.

Si es necesario, el presidente considerará una ronda adicional de consultas.

Los resultados oficiales de las elecciones se publicarán en el Boletín Oficial y se presentarán al Presidente dentro de los ocho días siguientes al día de las elecciones, de conformidad con el Párrafo 11 de la Ley Básica: La Knesset.

En consecuencia, el Presidente del Comité Electoral Central presentará los resultados al Presidente el 9 de noviembre de 2022 (15 Cheshvan 5783). Según la costumbre, el Director General de la Oficina del Presidente invitará a los representantes de las facciones elegidas al 25º Knesset para consultas con el Presidente en la Residencia del Presidente, de conformidad con la ley. Al final de la ronda de consultas, el presidente asignará la tarea de formar gobierno a un miembro de la Knesset.

Según la ley, el presidente tiene siete días para realizar consultas, tomar una decisión y otorgar el mandato de formar gobierno a un miembro de la Knesset; en este caso, a más tardar el 16 de noviembre de 2022 (22 Jeshvan 5783). Es posible que el mandato se otorgue antes de la expiración de este plazo de siete días.

Desde el momento en que el Presidente asigna la tarea de formar un gobierno a un miembro de la Knesset, ese miembro de la Knesset tendrá, de conformidad con la Ley Básica: El Gobierno, veintiocho días para formar un nuevo gobierno. Si se requiere una prórroga, el Presidente tiene la facultad de conceder una prórroga de hasta catorce días adicionales de conformidad con la ley.

El proceso de consulta que exige la ley se transmitirá en vivo desde la Residencia Presidencial. Los detalles exactos de la cobertura y los horarios se comunicarán en un futuro próximo.

El horario previsto es el siguiente:

9 de noviembre de 2022: Fecha límite para la publicación oficial de los resultados electorales. Los resultados de las elecciones se publicarán en el Boletín Oficial dentro de los ocho días siguientes al día de las elecciones (párrafo 11, Ley Básica: El Knesset).

16 de noviembre de 2022: Fecha límite para asignar la tarea de formar gobierno. El Presidente asignará la tarea de formar un gobierno a un miembro de la Knesset después de consultar a las facciones de la Knesset dentro de los siete días posteriores a la publicación de los resultados de las elecciones (párrafo 7(a) de la Ley Básica: El Gobierno).

Después de que el Presidente asigne la tarea de formar un gobierno, debe informar al Portavoz de la Knesset, quien debe informar a la Knesset (párrafo 13(a), Ley Básica: El Gobierno).

1. De acuerdo con el Párrafo 8, el miembro de la Knesset a quien el Presidente asigna la tarea de formar un gobierno tiene 28 días para formar un gobierno. El Presidente tiene derecho a extender este período por un período adicional de no más de 14 días (en total, no más de 42 días).

2. Si el miembro del Knesset al que se le ha asignado la tarea de formar un gobierno no puede hacerlo dentro del período asignado, o si informa al presidente que no puede formar un gobierno, o si se ha presentado un gobierno y el Knesset ha rechazado una solicitud para expresar confianza en él, el Presidente tiene dos opciones y debe tomar una de ellas dentro de los tres días (párr. 9(a):

una. El presidente puede asignar la tarea de formar un gobierno a otro miembro de la Knesset que le haya informado que está dispuesto a asumir la tarea. El miembro de la Knesset a quien el Presidente le asigne la tarea de formar un gobierno (en la segunda vuelta) tendrá 28 días para formar un gobierno, y este período no puede prorrogarse (párrafo 9 (c));

b. Alternativamente, el Presidente puede informar al Portavoz de la Knesset que no ve ninguna posibilidad de llegar a la formación de un gobierno.

3. El Presidente tiene derecho a realizar otra ronda de consultas con miembros de las facciones del Knesset antes de elegir una de estas opciones (párrafo 9(b)).

Si el Presidente elige informar al Portavoz de la Knesset que no ve posibilidad de llegar a la formación de un gobierno o que ha asignado la tarea de formar un gobierno a un miembro de la Knesset (en la segunda vuelta), y este miembro tampoco puede formar un gobierno o informa al presidente que no puede formar un gobierno o la Knesset ha rechazado una solicitud para expresar confianza en este gobierno, la mayoría de los miembros de la Knesset tienen derecho a solicitar al presidente, por escrito, que asignar la tarea de formar un gobierno a cierto miembro de la Knesset, que lo haya aceptado por escrito, dentro de los 21 días (párrafo 10(a)).

4. Si se presenta dicha solicitud, el presidente debe asignar la tarea al miembro de la Knesset nombrado en esta solicitud dentro de dos días (párrafo 10b), y el miembro de la Knesset a quien se le asignó esta tarea tendrá 14 días para formar un gobierno (párr. 10(c)).

5. Si la mayoría de los miembros del Knesset no presenta dicha solicitud, o si el miembro designado del Knesset no logra formar un gobierno (en la tercera ronda) o informa al presidente que no puede formar un gobierno o si el Knesset rechaza una solicitud de expresar confianza en este gobierno, se considerará que la Knesset se ha disuelto antes del final de su mandato, y las elecciones a la Knesset se llevarán a cabo dentro de los 90 días (párrafo 11).

6. Una vez que el miembro de la Knesset forme un gobierno (en cualquier ronda), deberá informar al Presidente y al Portavoz de la Knesset al respecto, y se programará una sesión con el fin de formar el gobierno dentro de los siete días (párrafo 13). (b)).