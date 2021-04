COVID19

Hace mucho no escribo, no comento nada y me concentro en vaciar mi mente de este año de locura, un año que se puede traducir como una pesadilla. Hace más de un año estamos en la pandemia del Covid19, que sin ser comparable con la gripe española está causando estragos en las sociedades y sus consecuencias nos acompañaran muchos años.

Los medios de comunicación siguen ocupándose masivamente en informarnos de la situación, responden a los intereses de los políticos que manejan la lucha contra el virus e informando cuantas camas para atender enfermos y acusando al público por su mal comportamiento.

Voy a enfocarme en los distintos puntos que deseo tocar:

Mi COVID-19

Mi última nota publiqué en mi blog el 31 de enero (1) y copio de la misma: Confieso que cada día que escribo una nota pienso que puede ser la última, pero no temo y no vivo asustado, uso tapabocas y trato de cuidar distancia.

Ese mismo día me hice una revisión PCR en un parque de Barranquilla por iniciativa de la alcaldía que invitaba al público a una revisión gratuita. El resultado negativo. El día 10 de febrero, después de unos días de fiebre me dirigí a la clínica, el resultado fue positivo y sin embargo me remitieron a mi casa. Según el TAC de tórax que me hicieron mostraba que tenía neumonía. El día 11 no me sentía bien y el médico que vino a casa, equipo de 3 personas, recomendó que vuelva a la clínica y allí me internaron en UCI (unidad de cuidados intensivos), 6 días en esa sala y otros 4 en habitación SEMI UCI fue mi experiencia. No estuve entubado, sólo con mascara de oxígeno, comenzando con flujo de 13 litros y como mi reacción general fue buena gracias a todas las medicinas, los cuidados y para algunos Dios, después de 4 días ya me sacaron la máscara y me dejaron la cánula con flujo de 3 litros. Tuve muy buena atención médica en la Clínica del Caribe, en Barranquilla y agrego mi conformidad con la EPS Sura que me brinda una excelente cobertura médica. Y eso que en mi nota anterior manifiesto que para mí la telemedicina es un fracaso y por supuesto, no cambia mi parecer.

Mi recomendación personal es no dejarse estar, si aparecen síntomas dirigirse inmediatamente a recibir atención médica y de ser necesario, ser insistente.

El COVID global

Los datos que se publican en general y a la luz de mi propia experiencia, siguen siendo increíbles, es decir, no creíbles y sin embargo no tenemos ninguna alternativa que basarnos en ellos para cualquier tipo de análisis y por supuesto elegiremos los mejores o peores países de acuerdo a otros parámetros aunque no sean científicos. En este momento opto por seguir viviendo en Colombia con sus 1.273 muertos por cada millón habitantes y no en Venezuela con sus 61 muertos por cada millón. En la nota mencionada (1) están Argentina, Brasil, Colombia e Israel y aprovecho para comparar el desarrollo de la pandemia a través de los muertos por cada millón y mi fuente es worldometers (2)

País 10-4-21 31-1-21 cambio %

Argentina 1.260 1.055 205 19.43

Brasil 1.633 1.050 583 55.52

Colombia 1.273 1.048 225 21.48

Israel 683 520 163 31.35

¿Qué aprendemos de esos datos? Realmente muchas cosas pueden resumirse:

la pandemia no es la más mortal de todas, la mayoría de las personas sobrevive. Los datos existentes sobre la pandemia de hace un siglo, la gripe española (3) se estima mató 40 millones de personas. La actual por ahora tiene 2.931.071 a su cuenta. Recordemos que en 1918 la población mundial era mucho menor: La población del mundo ese año era de 1.825 millones de personas; de las cuales enfermaron de gripe entre 800 y 1.000 millones y murieron entre 40 y 50 millones.18/11/2018 Ahora sumamos aproximadamente 7.700 millones. Los datos de los países mencionados muestran que a la fecha los dos países en los que menos ha crecido la cantidad de muertos por cada millón son Argentina y Colombia y seguramente se puede sostener que las medidas de cierre y cuarentena han sido más efectivas o se han cumplido mejor que en Israel y Brasil. En este momento los dos primeros países están sufriendo una “nueva” ola de contagios y nuevamente imponen restricciones al movimiento de las personas. Aquí en Barranquilla estamos este fin de semana con un toque de queda, mientras que todos los días hay diversas limitaciones. Es posible que la actual subida sea consecuencia de Semana Santa que incluyó encuentros familiares, religiosos, etc. O sencillamente nuevas cepas. Brasil y su presidente Bolsonaro siempre fueron criticados por el tratamiento al Covid, la ¨gripezinha”, y si bien los datos de hace dos meses no indicaban que la situación era más grave que sus países vecinos, ahora muestra la gravedad. Bolsonaro y Trump en el mundo occidental fueron muy criticados por su política.

Israel, que no hubo país que no lo haya mencionado por su exitoso tratamiento de la pandemia, no presenta datos tan positivos como se desea impresionar o que su primer ministro Netanyahu deseaba y logró transmitir. El crecimiento de muertos en estos dos meses es demasiado si consideramos que el 25 de marzo más del 50% de la población ya estaba vacunada con las dos dosis de la vacuna de Pfizer.

No puedo generalizar, pero no creo equivocarme si digo que los políticos que manejan la lucha contra la pandemia nos mienten todo el tiempo o no nos brindan toda la información que nos merecemos. En la nota mencionada (1) escribo: En marzo del año 2020 escuché al Doctor Patarroyo que apareció como asesor del presidente Duque y nunca explicaron porque dejó de serlo. Como científico tenía otras ideas para manejar este tema y personalmente me habían resultado muy razonables sus palabras. Por supuesto que no sostengo que el tiene más razón que otros muchos científicos que dicen otra cosa, pero la insistencia en publicar noticias falsas, fakenews, sobre declaraciones que supuestamente hizo, me indican claramente que sus palabras molestan al aparato que el maneja la pandemia. (4). No considero haberme equivocado al escribir en la nota (1) la siguiente idea: Los resultados marcan inequívocamente que tanto Duque de derecha en Colombia y Fernández de izquierda en Argentina han fracasado en la contención de la enfermedad y han causado daños, mortales, a la economía y la salud pública. Sigo sosteniendo que este virus llegó para provocar la muerte de mayores, enfermos crónicos y pobres pues muchas medidas necesarias no se han tomado o se han tomado demasiado tarde. En Brasil por ejemplo, una nota de la DW, menciona que 27 millones de brasileros de las favelas deben elegir entre morir por el Covid o por hambre. En realidad, las medidas que se toman son para disminuir la presión sobre los hospitales que son la prueba de la falta de presupuestos para su desarrollo y de eso son responsables los políticos.

Las vacunas

Ya hay muchas vacunas y creo que hasta se puede elegir, no estoy seguro de eso. Fui a vacunarme por tener mas de 70 pero me rechazaron diciendo que por haber tenido el virus no me vacunan por tres meses. Nadie sabe cuánto tiempo dura el efecto de la inmunidad proveniente de haber estado enfermo y tampoco se sabe cuanto tiempo dura el efecto de las vacunas. Esta es en realidad, una gran mentira, ya que ningún político nos alerta sobre esa cuestión. Todos, así me impresiono, ponen en la vacuna la solución final a la pandemia. Es muy posible que cuando vacunen a los últimos muchos de los primeros ya estarán nuevamente enfermos. Claro que espero equivocarme. Pfizer parecería ser la “mejor” vacuna y me pregunto si es verdad o es fruto de una buena campaña publicitaria. Astra Zeneca, supuestamente la peor por los trombos. ¿No será una guerra entre laboratorios? La ideología también tiene influencia en calificar la vacuna china y la rusa como no confiables. ¿Realmente no son tan buenas? Según la OMS a fines de diciembre se estaban desarrollando alrededor de 200 vacunas. Seguramente se huele un buen negocio emergente de esta pandemia.

La economía

Ya se comienza a hablar del precio que se deberá pagar para superar la crisis económica emergente de la pandemia y quien tiene que pagarlo. EEUU está promoviendo un impuesto global para las empresas de 21% para evitar que haya refugios fiscales. Me parece bien la medida y no de ahora. La legalización de los paraísos fiscales, aunque supuestamente son perseguidos, permitió evadir mucho dinero de todos los países y por supuesto, en especial de los castigados países del tercer mundo. ¿Recuerdan Panamá Papers y otros escándalos financieros? ¿Recuerdan Odebrecht?

Todo se ha tapado gracias al Covid19. Argentina, un gobierno de izquierda, el senado acaba de aprobar un cambio en el impuesto a las ganancias que favorecerá a los empleados. En este momento de crisis económica no parece una medida positiva. De un enlace extraigo: El presidente de centroizquierda Alberto Fernández impulsó el proyecto para seducir a un sector de la clase media afectado por la profundización de la crisis económica durante la pandemia de COVID-19, con la esperanza de captar votos antes de los comicios de medio término de octubre.

A partir de la sanción de la ley, menos del 10% de los trabajadores y jubilados pagarán la tasa

El texto es claro. Seguramente el golpe vendrá después de las elecciones.

Colombia, un gobierno de derecha, promueve una reforma tributaria en la cual se impondría IVA de 19% a productos de primera necesidad que hoy están exentos, ya que son los productos que necesitan los pobres para subsistir. Los ricos también los utilizan, pero casi no pesan en su canasta.

Hoy en día, hay 98 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general de IVA de 19%, otros 10 de ellos tienen otra de 5% y 73 están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo de los de 0%. De hecho, el presidente Iván Duque aseguró que no se gravarán bienes como el azúcar, la sal, el café o el chocolate. Según un diputado o senador de la oposición el paso atrás de Duque es una manifestación política para decir que es un logro del uribismo. Solamente deseo mencionar que los intereses de los políticos van más allá de una lucha contra la pandemia y para nada es un estudio sobre las reformas impositivas necesarias.

Recordemos que por un lado se sumaron muchísimos desocupados, se cerraron comercios y empresas y por otro lado las bolsas de valores, después del golpe de marzo del año 2020 se han recuperado muy bien. Seguramente apostando al flujo de dinero invertido por los gobiernos y no estoy seguro que esto pueda sostenerse mucho tiempo. Ojalá me equivoqué ya que mi propia pensión vitalicia depende de fondos invertidos en pólizas de seguro, que a su vez invierten en el mercado de capitales. Un índice de la recuperación es que mi pensión se incrementó un 4% entre abril 2020 a abril 2021.

Corrupción

No puedo terminar una nota sin mencionar que la corrupción siguió festejando aun en estas horas difíciles para la población en general. Los sobreprecios pagados por las canastas que las alcaldías debían brindar a la población de pocos recursos al comienzo hasta con la aparición de vacunados tres veces e incluso muertos que figuran como vacunados. Una nota sobre Colombia explica la situación (5). Otro enlace (6) tiene este titular: Según Transparencia Internacional, en 2020 la pandemia agravó la corrupción en el mundo

Julio May 10-4-21