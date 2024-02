Destacados periodistas sauditas: “Estados Unidos no disuade a Irán, que está desestabilizando la región”

La prensa saudita internacional (es decir, la prensa saudita publicada fuera del reino) ha sido cada vez más crítica últimamente con la política de la administración Biden hacia Irán y sus milicias en la región. En el contexto de la guerra en Gaza, Irán y sus milicias afiliadas renovaron sus ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria.[1] Al mismo tiempo, el movimiento hutí, que también está afiliado a Irán, continúa sus ataques contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo y en el estrecho de Bab El-Mandeb.[2]

Estos ataques contra las fuerzas estadounidenses aumentaron la tensión entre Irán y Estados Unidos, que alcanzó su punto máximo después de que la milicia iraquí de las Brigadas Hezbolá atacara la Torre 22, un puesto estadounidense de avanzada en el noreste de Jordania, en la frontera con Siria, matando a tres soldados estadounidenses e hiriendo a más de 30.[ 3] Tras este ataque, el presidente norteamericnao Joe Biden prometió una respuesta, y el 3 de febrero, las fuerzas estadounidenses efectivamente llevaron a cabo extensos ataques aéreos contra 85 objetivos de las milicias proiraníes en Irak y Siria.[4]

La prensa saudí, sin embargo, no atribuyó mucha importancia a esta respuesta de Estados Unidos, aunque fue inusualmente amplia en su alcance. De hecho, artículos en la prensa internacional saudí expresaron duras críticas a la política estadounidense y afirmaron que su respuesta había sido débil y reflejaba la falta de una estrategia decisiva para tratar con Irán y sus representantes en la región. Algunos artículos en el diario londinense Al-Sharq Al-Awsat argumentaron que, a juzgar por su respuesta a las amenazas iraníes, Estados Unidos no está dispuesto a confrontar al régimen iraní e incluso está interesado en su supervivencia. Un escritor exigió que Estados Unidos actuara para cortar el suministro de armas de Irán a sus milicias y tomara medidas significativas para detener la actividad de la República Islámica en la región.

Medio Oriente clama en medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos (Independentarabia.com, 2 de febrero de 2024)

Los siguientes son extractos de algunos de estos artículos:

Prominente periodista saudí: “Estados Unidos trató a Irán con amabilidad, e Irán le pagó con maldad”

El destacado periodista saudita Abdulrahman Al-Rashed, ex editor del diario londinense Al-Sharq Al-Awsat y director ejecutivo de Al-Arabiya TV, escribió en un artículo del 5 de febrero de 2024 en Al-Sharq Al-Awsat la administración Carter llevó al poder al régimen islámico de Irán y que los respectivos gobiernos de Obama y Biden trataron a Irán con amabilidad; sin embargo, Irán les retribuyó atacando a las fuerzas estadounidenses, perjudicando los intereses estadounidenses y aumentando su enriquecimiento de uranio. Al-Rashed señaló que Irán quiere evitar una guerra directa con Estados Unidos y está librando conflictos limitados contra ese país por medio de representantes, con el objetivo de aumentar la influencia iraní en la región. Al mismo tiempo, el autor advirtió que la escalada del conflicto militar entre Irán y Estados Unidos conducirá a al caos regional.

Al-Rashed escribió: «Aunque el ex presidente estadounidense Jimmy Carter fue el hombre que cambió la historia de Irán y llevó al Ayatollah [Ruhollah] Khomeini del exilio al gobierno en Teherán, el régimen [naciente islámico] mantuvo como rehenes a los empleados de la embajada estadounidense durante más de un año. Carter perdió las [posteriores] elecciones, y con un fuerte deseo de humillarlo, Teherán liberó a los rehenes un día después de la victoria de Ronald Reagan [sic].” [5]

“Tal fue también el caso de [el ex presidente estadounidense] Barack Obama, quien [en 2015] firmó un acuerdo que Irán consideró una victoria y que fue desdeñado por los Estados del Golfo e Israel, que son aliados [de Estados Unidos]. El acuerdo permitió a Irán enriquecer uranio y puso fin a las sanciones económicas contra ese país sin exigirle que controle a sus milicias. A cambio, marineros estadounidenses fueron humillados en los últimos días de la presidencia [de Obama], cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) escoltó su barco fuera del Golfo [Pérsico] y publicó fotografías de ellos rindiéndose en la cubierta del barco.”

“En cuanto a Joe Biden – al igual que Carter y Obama – durante su administración el gobierno iraní se convirtió en el más rico en la historia de la República [Islámica] de Irán. Eliminó casi por completo las sanciones económicas y ‘alentó’ a Irán a vender las mayores cantidades de petróleo que había vendido desde la caída del Shah… En lugar de devolver el favor y hacer las paces con la administración Biden, [Irán] intensificó sus operaciones militares antiestadounidenses en todas las partes inestables de la región.”

«Por supuesto, esta parte de la extraña relación no puede entenderse sin [comprender] la historia completa del conflicto de 45 años entre Washington y Teherán… Washington no está interesado en una guerra directa, porque sería muy costosa y porque podría no ganar… Teherán, a pesar de su arrogancia, [también] teme la guerra e incluso conflictos limitados con Estados Unidos, ya que esto podría debilitar o incluso destruir el régimen [iraní].”

«No hay duda de que estas luchas – que no tienen objetivos claros o declarados, al menos no por parte de Irán, aparte de lograr hegemonía e influencia por medios económicos y diplomáticos, y no sólo militarmente – han agotado a ambas partes y destruido la región. … El objetivo de Irán en las guerras indirectas es expandir su influencia regional y reprimir a sus enemigos regionales, y la guerra en Gaza ya demostró el peligro de esta expansión, que amenaza las vías navegables internacionales… Las consecuencias de esta situación son las siguientes: el nivel del conflicto militar con Estados Unidos aumentó; [Irán] se está expandiendo geográficamente; otros países, como Jordania, se ven perjudicados, y la economía de Egipto también se ha visto perjudicada por el asedio [de los hutíes] al Canal de Suez. Todos estos [ factores] aumentarán las tensiones y pueden conducir a un caos que no servirá a los intereses ni de la región ni de Irán…” [6]

Biden se esconde temeroso de Irán mientras murmura “responderemos, responderemos, responderemos” (Independentarabia.com, 3 de febrero de 2024)

Periodista saudita: “Estados Unidos debe interrumpir las transferencias de armas de Irán desde Irak a Siria”

En un artículo del 5 de febrero de 2024 en Al-Sharq Al-Awsat, el ex editor del diario, el periodista saudí Tariq Al-Homayed, escribió que la estrategia de Estados Unidos contra las amenazas iraníes en Medio Oriente no es lo suficientemente sólida. Los recientes ataques estadounidenses contra las milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria, dijo, fueron relativamente insignificantes y, de hecho, fueron un mensaje a Irán de que Estados Unidos no quiere la guerra. También hizo un llamado a los líderes estadounidenses para que pongan fin a las transferencias de armas de Irán desde Irak a Siria, lo que cortaría el sustento de las milicias respaldadas por Irán en la región.

Al-Homayed escribió: “Lo mínimo que se puede decir acerca de los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en Irak y Siria, llevados a cabo en respuesta al asesinato de tres soldados estadounidenses, es que lo que está sucediendo en nuestra región, tanto con respecto a Irán y sus milicias y con respecto a la respuesta estadounidense, no es más que desgaste y burla.”

«¿Tiene sentido que Irán, por medio de sus milicias, apunte a soldados estadounidenses, matando a varios de ellos e hiriendo a docenas más, y que todo lo que Estados Unidos haga en respuesta sea llevar a cabo un ataque en un momento predecible contra objetivos conocidos, después de hacer declaraciones para asegurarle a Irán que no está interesado en una guerra?”

“¿Tiene sentido que Irán haga todo lo que ha estado haciendo desde la llamada Inundación de Al-Aqsa – es decir, los vacíos enfrentamientos entre Hezbollah [e Israel] y los ataques hutíes a la navegación marítima – y luego declare que no tiene nada que ver con nada de esto y que las milicias actúan sin consultarlo en absoluto, ¡¿una afirmación que ha ido ganando terreno en el discurso diplomático y mediático?!”

“¿Es concebible que las milicias afiliadas a Irán [primero] socaven la estabilidad de la región y luego anuncien que dejarán de atacar los intereses estadounidenses en la región y que algunos de sus líderes se han ido, como si se hubieran tomado un año sabático? ¡¿No hace esto que Estados Unidos [adopte] una estrategia para lidiar con estos grupos?! Tampoco hay ninguna estrategia real para lidiar con la salvaje mala conducta de las milicias que dañaron a los iraquíes…”

“¿Tiene sentido que Siria se esté convirtiendo en una trampa para moscas en la que se llevan a cabo operaciones iraníes, en la que Israel lleva a cabo continuamente ataques aéreos uno tras otro mientras busca comandantes del CGRI, y en la que también se llevan a cabo ataques estadounidenses? ¡¿Y todo ello sin promover una verdadera solución diplomática basada en una estrategia en Siria?!”

“Cuando me refiero a estrategia, [quiero decir que] lo primero que hay que hacer es cortar las líneas de suministro iraníes desde Irak a Siria, ya que todos sabemos que Siria es el corazón de la estrategia de expansión de Irán en la región. Cortar estas líneas de suministro [también] significa atacar la línea de vida de las milicias respaldadas por Irán desde Irak hasta el [Mar] Mediterráneo, donde se encuentra Hezbollah. Este flujo de armas debe ser cortado, así como el [movimiento] de las milicias chiítas afganas de Irán en Siria. Dicha medida sería mucho más significativa que los 85 ataques aéreos que Estados Unidos llevó a cabo el viernes [2 de febrero de 2024].”

“Yo digo que lo que está sucediendo es [solo] desgaste y burla, ya que la administración Biden no ha demostrado seriedad en la región, desde Yemen hasta Siria y desde Irak hasta el Líbano… ¿Dónde está el liderazgo y la estrategia estadounidenses…?” [7]

Periodista saudita: “Estados Unidos quiere que el actual régimen iraní sobreviva”

El periodista saudita Abdallah bin Bjad Al-Otaibi escribió que los ataques aéreos estadounidenses en Irak y Siria, al igual que sus ataques aéreos contra los hutíes en el Mar Rojo, tienen como objetivo indicarle a Irán que sus amenazas son huecas y que nunca tuvo ninguna intención de atacar seriamente y enfrentar a Irán. La política de Estados Unidos hacia Irán a lo largo de los años, agregó, en realidad indica que quiere que este régimen sobreviva, y prueba de ello es el acuerdo nuclear que la administración Obama firmó con Irán, que fue «uno de los peores acuerdos políticos en la historia de la región.»

Al-Otaibi escribió: “En respuesta al ataque con aviones no tripulados de la semana pasada contra la base estadounidense en la frontera [de Jordania] con Siria, en el que tres soldados estadounidenses murieron y docenas de ellos resultaron heridos, Estados Unidos atacó 85 objetivos de las milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria…”

“Nadie cuestiona el hecho de que, durante cuatro décadas, Estados Unidos nunca buscó una confrontación real con Irán, [aunque] a veces busca disuadir a Irán, cuando se ve obligado a hacerlo… Poner los [últimos] ataques estadounidenses en perspectiva y comprender su propósito nos ayudará a entender mejor el panorama general: es decir, que esto es [sólo] un intento de convencer al mundo de que la administración estadounidense es fuerte y seria en cuanto a defender a Israel, [que es también el propósito de] sus ataques contra los hutíes en Yemen.”

“El actual fracaso de la política exterior de la administración Biden continúa el fracaso de la administración Obama, que surgió de la propensión [de este último] a la retirada y al aislacionismo. La administración [Biden] provocó el escándalo de la retirada estadounidense de Afganistán, que parecía más bien [un ejemplo de] huida, y fue criticado en su momento por los ministros de defensa de los dos aliados más cercanos de Estados Unidos. [Lo mismo ocurre con] el fracaso de la administración [Biden] para confrontar a Rusia en Ucrania, su fracaso para renovar las negociaciones con Irán a pesar de los inmensos esfuerzos que ha invertido en esto desde que llegó al poder, y su fracaso en defender a Israel del ataque del 7 de octubre [2023] a pesar de la demostración de fuerza que hizo en ese momento al enviar dos portaaviones a la región.”

“Todo el mundo sabe, no sólo Irán, que la administración Biden se opone a cualquier confrontación real con Irán, que no se toma en serio las [medidas] de disuasión que declara, y que [simplemente] está tratando de ganar tiempo y aprovechar los acontecimientos [para ganar votos] en las próximas elecciones [presidenciales]. Es imprudente creer que el régimen iraní es estúpido, especialmente cuando se trata de su política y estrategia frente a Estados Unidos. Quienquiera que examine la política de Estados Unidos hacia Irán en las [últimas] cuatro décadas se dan cuenta fácilmente de que Estados Unidos y sus aliados occidentales están interesados en la supervivencia del régimen iraní. Esa es una verdad obvia, que se desprende de las políticas, estrategias y posiciones adoptadas por administraciones [estadounidenses] consecutivas, tanto demócratas como republicanas… [y surge de] consideraciones vinculadas a intereses estadounidenses y occidentales específicos, junto con percepciones permanentes sobre el equilibrio de poder en la región, que Estados Unidos y sus aliados quieren mantener sin cambios. Los ataques estadounidenses en Siria, Irán y Yemen, por lo tanto, tienen más que ver con preservar el respeto propio [de Estados Unidos]…”

«La inclinación del ex presidente estadounidense Obama era renunciar a Oriente Medio y mantenerse alejado de sus problemas crónicos. Al mismo tiempo, Obama intervino en la región y con ello causó un daño inmenso: apoyó firmemente todas las manifestaciones de la negra ´Primavera Árabe´, y estaba ansioso por que algunos de los regímenes árabes fueran derrocados y sus países cayeran en manos del islam político. También fue quien firmó el peor acuerdo político en la historia de la región, a saber, conocido como “acuerdo nuclear” con Irán, que la administración Biden ha intentado sin éxito revivir. Esta política resultó ser mala y Estados Unidos se vio obligado a regresar [a la región]…»[8]

