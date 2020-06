Diario Judío México - La responsabilidad social es uno de los valores centrales de Jaguar Land Rover, este principio se ve reflejado en la inversión en proyectos sociales, educativos, desarrollo tecnológico y ambientales para comunidades de todo el mundo durante más de 60 años.

El compromiso de Jaguar Land Rover en la evolución de tecnologías sustentables se ve reflejado a través de los años, en 2011 Land Rover se presentó el concepto de Range Rover Sport con tecnología híbrida enchufable, el cual fue reconocido por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores del Reino Unido; más tarde, en 2013 la compañía británica inició un programa avanzado de investigación del tren motriz para desarrollar tecnologías de última generación, dando como resultado a Concept_e, el cual se enfocó en sistemas Mild-Hybrid, Híbridos enchufables y vehículos eléctricos.

Durante el Auto Show de Los Ángeles en 2016 Jaguar Land Rover dio un paso más hacia la electrificación con la presentación del concepto de Jaguar I-PACE, un SUV de alto desempeño totalmente eléctrico, representando la innovación tecnológica en su segmento con un diseño icónico, ingeniería creativa y diseñado por Ian Callum.

Ese mismo año fue presentado el Range Rover Sport PHEV, acelerando la estrategia de la empresa en la oferta de vehículos con tecnología eléctrica.

En 2018 fue presentado a nivel mundial el Jaguar I-PACE, un SUV práctico con diseño contemporáneo, rendimiento eléctrico emocionante y cero emisiones, el cual representa el auténtico ADN de Jaguar. El I-PACE cuenta con dos motores eléctricos, genera 400 HP y un torque instantáneo de 513 lb-pie con tracción en las 4 ruedas. Las características de alta eficiencia energética brindan un rendimiento de auto deportivo, acelerando de 0 a 100 Km/hr en 4.8 segundos. El Jaguar I-PACE ha obtenido más 60 premios a nivel mundial, incluyendo Auto del Año en Alemania, Auto Eléctrico del Año por la revista TopGear de la BBC, Auto del Año en Noruega, Auto Erupeo del año, así como World Car of the Year, World Design of the Year y World Green Car 2019 en los World Card Awards. Colocando a la emblemática marca británica a la vanguardia de la revolución de los EV’s, marcando un hito en la innovación tecnológica en la industria automotriz premium y reforzando el compromiso de Jaguar Land Rover como empresa en crear un futuro más sustentable.

A partir de 2019 el fabricante británico anunció la misión “Destination Zero”, intensificando los esfuerzos para cumplir con la estrategia responsable y sostenible.

Esta postura se establece en torno a tres objetivos específicos:

1- Cero emisiones: Durante los últimos dos años, Carbon Trust certificó las instalaciones de Jaguar Land Rover en el Reino Unido como carbono neutral.

El objetivo de operaciones de carbono neutral se logró dos años antes de lo previsto. Además de reducir significativamente la huella de carbono operativa, se ha reducido a la mitad el CO2 emitido por vehículo en toda la gama de vehículos en los últimos 10 años.

El extenso trabajo de investigación y desarrollo que se llevó a cabo en la creación del I-PACE ahora se está aplicando a nuevas tecnologías de electrificación de próxima generación y en el desarrollo de vehículos futuros. El desarrollo de novedosos motores ha reducido significativamente la emisión de contaminantes y la innovación continuará para ofrecer una movilidad eléctrica en el futuro.

2- Cero accidentes: Para Jaguar Land Rover la sustentabilidad también se trata de mantener a las personas seguras. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.35 millones de personas mueren en accidentes automovilísticos cada año, sumado a otras 20 a 50 millones de personas que sufren lesiones no fatales, la gran mayoría de los cuales son causados por errores del conductor. Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito se está trabajando en tecnologías autónomas para un futuro de conducción autónoma.

Los últimos modelos cuentan con sistemas avanzados de asistencia al conductor, incluidas las tecnologías ClearSight Ground View y Rear View y otras características de seguridad pioneras.

Jaguar Land Rover invierte en investigación y el desarrollo de tecnologías futuras para mejorar la experiencia de los clientes, aumentar la seguridad del conductor y hacer realidad la conducción autónoma.

3- Cero congestiones: Tomando en consideración la congestión en las grandes ciudades, se busca desarrollar una red de sistema de transporte inteligente. La visión de Jaguar Land Rover de un sistema de movilidad más limpio, más integrado y colaborativo. Esta visión se ve reflejada en Project

Vector, el cual se dio a conocer en el Centro Nacional de Innovación Automotriz en el Reino Unido. Estos proyectos innovadores como Vector ayudarán a allanar el camino hacia las ciudades del futuro que fluyen libremente, con menos demoras y menos accidentes.

“Destination Zero” es mucho más que solo ser activo en la elaboración y la creación de un futuro socioeconómico para las marcas de Jaguar y Land Rover. En el centro hay un enfoque en cero emisiones y parte de los esfuerzos para impulsar esta filosofía tomó forma a través del regreso de Jaguar a las carreras en 2016, convirtiéndose en el primer fabricante premium en unirse a la serie totalmente eléctrica de carreras callejeras ABB FIA Formula E Championship y posteriormente Jaguar creó la primera serie de carreras de turismos totalmente eléctrica del mundo para un automóvil de producción: el Jaguar I-PACE eTROPHY. La Fórmula E actúa en simetría con “Destination Zero” pero al mismo tiempo demuestra que Jaguar Land Rover ya está en un viaje que ilustra hacia dónde se dirige esta visión.

El campeonato de carreras totalmente eléctrico se ha convertido en la piedra angular de “Destination Zero”, ya que no sólo es una competencia del deporte motor, sino un cambio cultural, un cambio en la mentalidad respecto a la movilidad.

Los objetivos de Jaguar Land Rover a largo plazo de cero emisiones netas y cero residuos impulsan a buscar nuevas formas para disminuir el impacto en el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad en todo el negocio. En la actualidad se continúa reduciendo sistemáticamente el impacto evaluando la huella medioambiental en todo el ciclo de vida y la cadena de valor de los productos. Además, uno de los compromisos de la compañía es brindar la opción de electrificación en toda la gama de vehículos.

Jaguar Land Rover contribuye con las comunidades en las que opera, desplegando su tecnología para apoyar causas dignas como en el combate de enfermedades, asistencia humanitaria, o invirtiendo en programas que formen un mejor futuro, además de crear iniciativas que benefician a las sociedades de todo el mundo.