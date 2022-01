Project Manager de la Oficina Comercial de la Embajada de Israel

La creciente digitalización del comercio y la banca globales a nivel mundial, con la expansión del comercio electrónico transfronterizo y la adopción de la banca móvil en la última década, presenta un objetivo jugoso para los grupos delictivos organizados que solo necesitan una conexión a Internet para ganar dinero fácil.

La prevención del fraude financiero es una gran empresa, y se espera que el mercado crezca un 20 por ciento anual hasta alcanzar los 42 600 millones de dólares en tamaño para 2023, según la consultoría global KBV Research.

Dentro de este entorno, las empresas con sede en Israel o fundadas en Israel han construido silenciosamente una presencia grande y creciente en el mercado antifraude, con al menos 35 empresas activas en el campo, que van desde startups en fase inicial hasta empresas posteriores a la salida que se han convertido en divisiones en corporaciones multinacionales más grandes.

La escena israelí de alta tecnología es bien conocida por producir soluciones de vanguardia en una variedad de industrias y verticales. El fraude en el comercio electrónico no es diferente. Varias startups israelíes están empujando el aprendizaje automático y las técnicas de IA necesarias para combatir ataques de fraude cada vez más sofisticados. Desde ataques de phishing hasta trucos de desnatado de tarjetas de crédito, no hay ningún tipo de problema de fraude de comercio electrónico que estas empresas no estén tratando de resolver.

Hasta la fecha, las 35 empresas antifraude fundadas por Israel han recaudado más de 500 millones de dólares en inversiones de capital de riesgo y han generado 1.500 millones de dólares en salidas exitosas, según datos recopilados de Crunchbase.

Algunos ejemplos de empresas de prevención del fraude de Israel:

ClickCease: ClickCease es una empresa de software que evita clics fraudulentos en los anuncios de Google Adwords. El fraude de clics desperdiciará el 20% de los presupuestos de los anunciantes de PPC en 2021. Los competidores y los bots pueden hacer clic en sus anuncios y desperdiciar su presupuesto publicitario. El software de protección contra el fraude de clics ClickCeaseTM Google Ads excluirá las IP no válidas y bloqueará los clics falsos. Esto impulsará sus campañas y le permitirá adquirir más clientes.

Riskified: Riskified tiene como objetivo ayudar a la industria del comercio electrónico a desarrollar todo su potencial haciéndola segura, accesible y económica. Las marcas, desde aerolíneas hasta casas de moda de lujo y mercados de tarjetas de regalo, confían en Riskified para aumentar los ingresos, gestionar el riesgo y mejorar la experiencia de sus clientes. Riskified utiliza potentes algoritmos de aprendizaje automático para reconocer a los clientes legítimos y mantenerlos en movimiento hacia la conversión. Usando Riskified, los comerciantes pueden aprobar con seguridad más pedidos, expandirse internacionalmente y cumplir con los flujos omnicanal al tiempo que proporcionan una experiencia de cliente sin fricciones.

BioCatch: BioCatch ofrece biometría conductual, analizando las interacciones hombre-dispositivo para proteger a los usuarios y los datos. Los bancos y otras empresas utilizan BioCatch para reducir significativamente el fraude en línea y protegerse contra una variedad de ciberamenazas sin comprometer la experiencia del usuario.

Segasec: Segasec es una start-up de ciberseguridad especializada en ayudar a las organizaciones a mitigar el riesgo de que sus clientes sean víctimas de fraude en línea y estafas de phishing. La tecnología pendiente de patente de la compañía proporciona inteligencia temprana para las próximas estafas de phishing (estafas en modo de preparación), ejecutando cuadrantes de escaneos dirigidos que identifican incluso patrones de ataque desconocidos. Una vez identificados estos ataques, y antes de que los clientes sean atacados, la solución de Segasec trabaja para confundir y desactivar a los atacantes, eliminando y bloqueando los activos comprometidos mientras engaña a los atacantes con el fin de reducir el riesgo de exponer la información personal de los clientes. La solución de Segasec requiere cero incorporación y ninguna integración, para que las empresas puedan comenzar a protegerse de inmediato.

Forter: Forter ha desarrollado una plataforma de prevención del fraude totalmente automatizada que evita un proceso de verificación engorroso para los clientes. La tecnología de triple capa de la compañía observa modelos y anomalías en el comportamiento de los usuarios en línea, aprendiendo de cada transacción a distinguir entre autenticidad y fraude para producir una decisión inmediata de aprobación/rechazo.

Identiq: La solución de validación de identidad de Identiq crea una red distribuida completamente anónima que permite a los miembros validar nuevos usuarios y dar fe de los que ya conocen. Todo esto se hace sin compartir ningún dato del cliente o información identificable. Este enfoque permite a los miembros tomar decisiones precisas con respecto al fraude basadas en un mayor número de puntos de datos, así como ofrecer una mejor experiencia de usuario a sus clientes. También proporciona una fuerte prueba de identidad al conectar múltiples activos como correo electrónico, número de teléfono, dirección IP y fuente de financiación en el momento de la incorporación, primer pago o después de las indicaciones de adquisición de la cuenta.

Para más información no dudes en contactar a Karla.Lopez@israeltrade.gov.il