FELIZ DIA DEL PADRE, no del Abuelo. Nosotros los mayores, sí sufrimos de una enfermedad crónica y agregamos la condición de pobres, somos los verdaderos objetivos del Covid19.

En otras palabras, nosotros, los mayores, somos la pandemia y el Covid19 es la vacuna para eliminarla o reducirla sustancialmente y es por eso que deberemos acostumbrarnos a vivir en la lucha por la sobrevivencia. Estamos, como dije en varias oportunidades, en una guerra.

En mis primeras manifestaciones que se publicaron en dos medios (1) y (2) incluí la siguiente frase:

Aparentemente la mortalidad no es tan grande y los más afectados son las personas mayores, en especial, los que tienen alguna enfermedad crónica. ¿No es acaso uno de los problemas del mundo actual, especialmente el occidental, la prolongación de la vida y el envejecimiento de la población que se convierten en una carga a los sistemas de pensiones, a los sistemas de salud, etc.? No es agradable y hasta inhumano lo que pienso, pero la sensación es que es un programa de sanidad global. La participación de los políticos en manifestar que hacen todo lo posible para evitar la propagación de la enfermedad, no siempre es confiable. No les creo, nunca les creo, esa es mi verdad. Publicados a mediados de marzo

Durante estos meses leímos o escuchamos a muchos políticos manifestarse sobre la necesidad de los abuelos a rendirse para permitir sobrevivir a los jóvenes, la indiscutible decisión de tener que optar por atender a un joven antes que un anciano al no haber medios suficientes, etc. Las mismas políticas en varios países de “no decretar cuarentena” generalmente se identificaban con una ideología de derecha y estos son fácilmente identificables como menos humanistas.

Hace dos meses aproximadamente leí sobre el reportaje efectuado por Fontevecchia al presidente Fernández de Argentina que se publicó en muchos medios. Uno de ellos (3) me resulta importante porque hace hincapié en el tema que me ocupa. El video (4) para los que deseen escuchar todo.

En el marco de su exposición vemos claramente la posición humanista del presidente Fernández, pero también, tal como lo destaca el texto explica claramente el costo para el país mantener una población inactiva que tiene larga vida.

El texto, sin duda un medio que me imagino opositor, al gobierno incluye: El problema del presidente fue la forma, las palabras y los tiempos verbales que usó para referirse a la clase pasiva, especialmente, donde, si sacamos lo accesorio del mensaje, queda claro el hecho de que si el hombre vive más, erosiona y destruye la economía de un país como Argentina y la pregunta sería entonces ¿Deberíamos aplicar algún tipo de eliminación automática de los hombres y mujeres ancianos para que el país no sufra tanto desgaste económico?. Claro que no, sin embargo, el presidente se encarga de dejar la duda al respecto.

No critico al presidente Fernández, todo lo contrario, el plantea una realidad universal que afecta todos los países especialmente por el desarrollo del neoliberalismo o el triunfo del capitalismo al caer la Unión Soviética. Hasta en Rusia extrañan al comunismo (5): Sociólogos y analistas apuntan que la reforma del sistema de pensiones —que aumenta la edad de jubilación— y el temor a la inestabilidad económica han provocado un incremento de los melancólicos hacia un sistema que hace ya 27 años que se desmoronó.

También de Israel se reciben malas noticias en cuanto a las condiciones de los mayores (6): El Estado judío es una potencia en plenitud. Pero en medio del crecimiento económico, la sociedad olvida a los jubilados, que no paran de trabajar porque su pensión no supera el costo de vida de la moderna Israel. Israel tiene a los jubilados que más trabajan en el primer mundo.

Sin duda alguna, padres y abuelos, feliz día “del padre”. Tenemos una excelente oportunidad de luchar por la vida, mostrarles a los políticos que somos fuertes y valientes y si, exigir que haya una mejor distribución del ingreso para mejorar la calidad de vida de todos, desde los niños hasta nosotros. Nuestro día al fin y al cabo para ser abuelo, primero fuimos padres y aun antes fuimos niños y la realidad es bastante triste:

8.500 niños mueren cada día de desnutrición y según las estimaciones de Unicef, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la División de Población de Naciones Unidas, se calcula que 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en 2017 por causas, en su mayoría, prevenibles.

Julio May 21-6-2020