Etiqueto a todo el mundo.

-Mucha gente hablando de la felicidad desde el punto de vista más depresivo que hay. La felicidad es algo más que la carencia de sufrimientos. La felicidad no es ni tener algo deseado ni tener lo mínimo indispensable. La felicidad tampoco es no tener los sufrimientos que tienen otros y compararse con lo malo.

Entendamos que la felicidad es tan hermosa que no existe ni siquiera la posibilidad de compararla con algo malo, así como tampoco puede ser tener algo muy mínimo, ni siquiera tener algo hermoso porque entonces sería que depende de algo más. Y si ese algo más algún día dejara de ser o estar, al ser que la felicidad depende de eso, entonces dejaríamos de ser felices. Eso que equivocadamente le llaman felicidad no es más que un momento de alegría. Incluso tener a la mejor mamá y la mejor abuela, eso es alegría máxima, pero no puede ser felicidad ya que la felicidad no puede ser algo que dependa de otra cosa.

- ¿Entonces qué es la felicidad?

La felicidad es la experiencia, es lo vivido, es lo aprendido, son los conocimientos, es el pasado. Siempre es algo que ya pasó y gracias a eso ahora lo tienes y nada ni nadie te lo puede quitar. La felicidad no es algo que pueda ser quitado ni algo que pueda venir. La felicidad es la vida que has tenido.

- ¿Entonces no es posible ser feliz en el presente o en el futuro?

Claro que sí. Es posible cunado aplicas tus experiencias y vives la vida sabiendo dónde pisar. Eso, nada ni nadie te lo puede quitar.

- ¿Y si mi pasado fue amargo y salado, entonces mi felicidad no existe?

- Al contrario. Tu pasado hizo que tu presente y tu futuro sea aún más dulce, porque gracias a aquel pasado, has aprendido a pisar, a sentarte, caminar, incluso correr mejor que alguien muy especial.

- ¿Con quién me estás comparando?

- Contigo mismo. Con ese "tú" que fuiste y en tus manos está dejarlo atrás sin desechar las experiencias que te darán más impulso.

- ¿Entonces soy muy feliz?

- Seguro, no lo dudes. No lo sabías, pero eres feliz.