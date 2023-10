Desde que ocurrieron los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, los diarios de Pakistán en urdu han estado publicando editoriales y columnas sobre el conflicto entre Israel y Palestina. En dos de estos recientes artículos, destacados comentaristas escribieron en apoyo de Hamás y Palestina, al tiempo que criticaban a Israel y a Estados Unidos.

En un artículo titulado «La Ummah musulmana debería apoyar abiertamente a los palestinos», el periodista Zia-ur-Rehman Zia argumentó que, si los países occidentales pueden apoyar a Israel, los países islámicos también tienen derecho a apoyar a los palestinos. «Estados Unidos y Europa deberían estar conscientes de que, si envían equipamiento militar a Israel, los países musulmanes también tendrán derecho a participar directamente en esta guerra y proveer toda la ayuda posible a los palestinos y a Hamás», escribió Zia en su columna en el diario Roznama Express.

En un artículo titulado «El bombardeo israelí a Gaza y luego los mártires palestinos» publicado en el diario Roznama Jasarat, el columnista Qazi Jawed hizo las primeras observaciones sobre los ataques de Hamás en Israel y especuló sobre si Israel y Pakistán han iniciado negociaciones secretas para el establecimiento de relaciones, reconociendo así al Estado de Israel.

A continuación, se presentan extractos del artículo de Zia-ur-Rehman Zia:[1]

«Estados Unidos es el mayor enemigo de la paz mundial, que siempre ha trabajado para incendiar el mundo; dondequiera que haya una guerra, una guerra civil o terrorismo en cualquier parte del mundo, sus vínculos de alguna manera se conectan con Estados Unidos»

«La oprimida organización combatiente de Palestina, Hamás, llevó a cabo el mayor ataque en la historia de Israel, asesinando a más de 900 israelíes e hiriendo a más de 2.200, al momento de escribir este artículo. Es un logro importante de Hamás el haber hecho que Israel lamiera polvo a pesar de tener un sistema superior de defensa e inteligencia.

La organización secreta israelí Mossad tiene una red de espionaje no sólo en Israel y Palestina sino en todo el mundo y es considerada la mejor agencia de inteligencia del mundo. Pero el golpe de Dios no tiene sonido. A una escala tan grande, Hamás, sentados en sus casas, completaron los preparativos, pero sus oídos no podían escucharlo, e Israel tuvo que sufrir una humillación terrible.

Mientras la Ummah musulmana expresa felicidad por este éxito de Hamás, hay luto en Europa y Estados Unidos. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña vieron a su hijo adulto Israel llorando de angustia, gritaron. Están condenando a Hamás al describir sus represalias como terrorismo. Más bien, estos países también hablan de que no tienen ningún papel en los asuntos del mundo, no poseen ningún estatus en el mundo.

¿Quién conoce a la República Checa?; ¿Tiene algún papel en la política mundial? O Brasil, etcétera, que nunca habló de las atrocidades israelíes cometidas contra los palestinos. Todos ellos estaban ciegos en ese momento. Ahora que los palestinos se han vengado, han recuperado la vista y condenan este ataque, calificando a Israel de oprimido y a Hamás de terrorista”.

El artículo de Zia-ur-Rehman Zia

«Aunque todos saben muy bien que esto es sólo una respuesta a las atrocidades que Israel le ha estado infligiendo a los musulmanes palestinos durante 75 años y que el mundo entero no sólo observa con los ojos cerrados a pesar de saberlo todo, pero que también apoya al llamado defensor de los derechos humanos Israel. También proveen armas y equipo militar a Israel para infligir atrocidades a los palestinos desarmados.

Estados Unidos no sólo ha condenado los ataques de Hamás, sino que también le aseguró a Israel su pleno apoyo. Ahora también ha anunciado que enviará una flota naval para ayudar a Israel. Estados Unidos es el mayor enemigo de la paz mundial, que siempre ha trabajado para encender fuego al mundo. Dondequiera que haya una guerra, una guerra civil o terrorismo en cualquier parte del mundo, sus vínculos de alguna manera se conectan con Estados Unidos.

Estados Unidos tuvo una participación directa en la creación del ilegítimo Estado de Israel. Incluso después de eso, a pesar de todas las violaciones de los derechos humanos, le brindó una ayuda inmensa y le permitió no sólo fabricar armas peligrosas, sino también vendérselas a otros países».

«Si Estados Unidos puede anunciar que le está suministrando equipo de guerra a Israel, entonces los países islámicos también tienen derecho a proveer armas y ayuda militar a los palestinos y a Hamás»

«Ahora, una vez más, Estados Unidos, que apoya ilegítimamente a Israel, se lanza a su guerra y lo apoya abiertamente en el martirio de palestinos desarmados, lo cual es el peor ejemplo de opresión. Después de ser derrotados por Hamás, los israelíes se han vuelto como lobos sedientos de sangre y comenzaron a vengarse de gente desarmada; y hasta ahora, han martirizado a más de 400 ciudadanos palestinos y miles de ciudadanos resultaron heridos. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia todavía anuncian abiertamente su apoyo a Israel, lo que muestra claramente su odio e intolerancia contra los musulmanes.

Ahora la Ummah musulmana tiene una gran responsabilidad de apoyar abiertamente a los palestinos y proveerles todo tipo de ayuda. Si Estados Unidos puede anunciar que le suministra equipos de guerra a Israel, entonces los países islámicos también tienen derecho a proveer armas y ayuda militar a los palestinos y a Hamás. Los países musulmanes y la Organización de Cooperación Islámica han apoyado a los palestinos, pero es necesario que, en lugar de dar apoyo verbal, se convoque una reunión de países islámicos y se prepare una estrategia conjunta para ayudar a los palestinos.

Estados Unidos y Europa deben estar conscientes de que, si envían ayuda militar a Israel, los países musulmanes también tendrán derecho a participar directamente en esta guerra y proveer toda la ayuda posible a los palestinos y a Hamás. De esta manera, al menos la moral de los palestinos será alta y si Estados Unidos realmente hace algo tonto, entonces los líderes de los países islámicos no deberían dar marcha atrás en absoluto».

A continuación, se presentan extractos del artículo de Qazi Jawed:[2]

«Siempre que los países musulmanes, suavizando su actitud hacia Israel, tocan la flauta de las relaciones diplomáticas, exactamente en ese momento Israel ataca a los palestinos que viven en un estado de desesperación con un pretexto u otro»

«La realidad siempre es clara… que cada vez que los países musulmanes, suavizando su actitud hacia Israel, tocan la flauta de las relaciones diplomáticas, exactamente en ese momento Israel ataca a los palestinos que viven en un estado de desesperación con un pretexto u otro y mata a cientos de palestinos y la totalidad del mundo árabe permanece como un espectador silencioso.

Los funcionarios de los servicios de emergencia israelíes dicen que al menos 22 israelíes han muerto y más de 500 resultaron heridos en los ataques con cohetes de Hamás. El alto comandante de Hamás, Mohammad Zaif, dijo que se dispararon 5.000 cohetes contra objetivos israelíes. El primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, anunció que Israel está en guerra. Mientras tanto, funcionarios de los servicios de emergencia israelíes dicen que al menos 22 israelíes murieron y más de 500 resultaron heridos en los ataques con cohetes de Hamás.

El portavoz del ejército israelí ha dicho que, en respuesta a estos ataques con cohetes, la Fuerza Aérea Israelí ha comenzado a bombardear contra Hamás en Gaza. El ataque tuvo lugar en un momento en que Israel celebra el festival religioso judío de ‘Simjat Torá’. Esta es una celebración que marca el final del período anual de lectura pública del libro sagrado judío, la Torá. Israel ha obtenido el poder de toda esta travesura a partir de los informes del (movimiento hacia la normalización diplomática y posteriormente el) reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita.

Hace unos días, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen, dijo que si Arabia Saudita se une a los Acuerdos de Abraham, ‘seis o siete’ países musulmanes también podrán normalizar sus relaciones firmando un acuerdo con Israel. Israel quiere establecer relaciones diplomáticas con Pakistán y Bangladesh. Pakistán niega actualmente cualquier contacto secreto con Israel, pero la realidad es que los contactos tras bastidores continúan.

Los informes recibidos por la prensa internacional se produjeron después de que el ejército israelí afirmara el sábado 7 de octubre que ‘un gran número de terroristas entraron a Israel’ desde Gaza después de que se dispararan varios cohetes desde territorio palestino. En una publicación en las redes sociales, el ejército israelí le pidió a los residentes del área alrededor de la Franja de Gaza que permanezcan en sus hogares. En otra publicación, el ejército dijo que los israelíes en todo el país fueron ‘despertados por el sonido de sirenas y Hamás les disparó cohetes desde Gaza’. Israel añadió: ‘Nos defenderemos’.

Hamás es reconocido como una organización terrorista por el gobierno alemán, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos estados árabes. El alto comandante de Hamás, Mohammad Zaeef, dijo que se han disparado 5.000 cohetes contra objetivos israelíes. El ejército israelí dijo que tomó represalias atacando objetivos en la Franja de Gaza.

Según un informe de la agencia de noticias alemana DPA, un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que el ministro de Defensa, Yoav Galant, aprobó la movilización de las fuerzas de reserva del ejército. Casi todos los israelíes que han completado el servicio militar obligatorio son reclutados en la fuerza de reserva, para proveer refuerzos durante las emergencias.

Las zonas israelíes de Ashkelon, Gedera y Ya’vneh tienen información sobre personas heridas. Según un servicio de ambulancia israelí, una mujer de 70 años resultó gravemente herida cuando el cohete impactó directamente en un edificio residencial cerca de Gedera. Los expertos médicos añadieron que otras 15 personas también resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico».

«El secretario general Antonio Guterres dijo que condenó la pérdida de vidas civiles en los ataques aéreos israelíes; sin embargo, no se puede negar que todo esto no es más que la voz de un loro en la orquesta de Israel»

«Toda esta situación no es nueva. Hubo conversaciones sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas durante mucho tiempo. ¿Cuál es la postura de Pakistán e Israel a este respecto? Hay muchas cosas ocultas en ello. Según Pakistán, no reconocerá a Israel hasta que el tema palestino esté resuelto, pero el hecho es que los Acuerdos de Abraham de 2020 gestionados por Trump han allanado el camino para las relaciones diplomáticas entre los dos países hasta cierto punto.

Incluso antes de los Acuerdos de Abraham, Israel tenía contactos con los países del Golfo, pero se mantenían en secreto. Por otro lado, estos países también se beneficiaron de la cooperación israelí en diversos campos y esta relación secreta se convirtió más tarde en la base de unas relaciones diplomáticas abiertas.

En 2009, el diario The Sunday Times informó que Arabia Saudita acordó expresamente que aviones israelíes utilizaran su espacio aéreo como parte de una misión que serviría a intereses comunes. Según el grupo de expertos israelí del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), las relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos se anunciaron más tarde, pero la relación entre los dos países comenzó hace 25 años.

El INSS ha escrito en un artículo de investigación publicado en marzo que Pakistán se enfrenta actualmente a una situación económica difícil y al terrorismo. Este es el momento en el que Israel puede incrementar en forma encubierta los lazos con Pakistán, proveer apoyo antiterrorista, ofrecer apoyo económico indirecto, y esto puede facilitarse a través de nuevos aliados del Golfo, tales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

En 2021, los profesores Gadi Heitman y Moti Zwilling de la Universidad Ariel en Israel publicaron un estudio en el portal ‘ResearchGate’. El estudio, que examinó 150 cuentas populares del Golfo en Twitter, reveló que el debate en las redes sociales sobre las relaciones diplomáticas entre los países del Golfo e Israel comenzó ya en 2017, y que Israel se benefició de ello. El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional ha sugerido que Israel debería ampliar dichas discusiones en los medios sociales y tradicionales para allanar así el camino para las relaciones diplomáticas con Pakistán y debería hacerlo en urdu.

Según el portal UN News, el secretario general de la ONU dijo que está revisando los últimos incidentes de disparos entre el ejército israelí y militantes en la Franja de Gaza. También expresó su profunda preocupación por la escalada de tensiones y el ‘riesgo de más víctimas’ y pidió a Israel detener los bombardeos. En una declaración emitida por su portavoz, el secretario general Antonio Guterres dijo que condenaba la pérdida de vidas civiles en los ataques aéreos israelíes. Sin embargo, no se puede negar que todo esto no es más que la voz de un loro en la orquesta de Israel”.

