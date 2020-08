La contaminación no pide permiso para entrar a casa

Diario Judío México - ¿Quien se imaginaría hace 100 años que hoy sería perfectamente normal consumir agua purificada en botella? Ahora hay otro elemento vital para la salud que es necesario purificar: el aire. Especialmente en la nueva realidad post-COVID19, entre la casa y el trabajo -y ahora el home office como única opción para millones alrededor del mundo-, ¡el 90% del aire que respiramos a diario se encuentra entre cuatro paredes!

Ya desde hace una década, uno de los principales problemas de las ciudades es la contaminación: el CO2 emitido por vehículos es uno de los causantes, pero no el único. Hay otros agentes que generan partículas dañinas para la salud: el moho causado por la humedad, los ácaros del polvo, el humo del tabaco, los aromatizantes ambientales, insecticidas y productos de limpieza.

A pesar de la ventilación recomendada, las partículas dañinas se van acumulando por la vida diaria en el hogar, así que la mayoría de las veces sin saberlo, el aire que tu y tu familia respiran todos los días no es puro, especialmente si vives en una ciudad. Las personas alérgicas y asmáticas, como yo, pasamos días difíciles cuando a todos estos agentes se les añade el polen. Este grupo de personas evitamos las mascotas que tiran pelo, alfombras y otro tipo de acumuladores de polvo y ácaros, y limpiamos la casa a fondo casi diariamente para evitar crisis agudas. Pero la limpieza de la casa no necesariamente genera mejor calidad en el aire. Por lo que prevenir reacciones alérgicas como los comunes estornudos y lágrimas en los ojos, y principalmente los ataques crónicos de asma o migraña no es un lujo, es una necesidad.

Por ello, el purificador de aire se ha convertido en un dispositivo esencial para el hogar, especialmente en aquellos donde vivan o pasen mucho tiempo bebés, niños, ancianos o personas con alergias y asma.

La novedosa tecnología israelí de ionización bipolar de aire

La revista Business Insider reportó que la ionización bipolar en los sistemas de ventilación podría convertirse en el arma secreta contra el Coronavirus y que varias empresas ya estaban probando este tipo de sistemas para combatir la pandemia. Muchos hospitales como Johns Hopkins, Children’s Hospital Boston y otros ya han adoptado este tipo de tecnología.

Muchas compañías de electrodomésticos están sumándose a la carrera de proveer aire limpio en el hogar. Pero una empresa israelí ha insertado en un pequeño dispositivo de uso doméstico la alta tecnología de ionización bipolar utilizada por grandes corporaciones como BOEING, para purificar el aire de las cabinas de sus aviones en donde más de 200 personas pueden pasar hasta 10 horas en viajes largos y respirar aire limpio. Esto es a lo que yo llamo democratización de la tecnología de punta.

El STERIONIZER ™ contiene una tecnología de ionización bipolar patentada, desarrollada específicamente para llevar la salud y la calidad del aire que se encuentra en la naturaleza a los ambientes interiores.

Ahora, una pequeña clase de química para entender porque este ionizador es diferente de otros sistemas de purificación del aire: en los hábitats naturales, las energías termales solares y terrestres crean iones de oxígeno positivos y negativos que limpian y renuevan el aire exterior al eliminar los contaminantes dañinos como bacterias, virus, hongos y esporas. STERIONIZER ™ genera estos mismos iones positivos y negativos, que se adhieren y desactivan sustancias nocivas que plagan el aire, neutralizando su efecto en la salud de los seres humanos.

Riesgo real de transmisión aérea de enfermedades respiratorias y COVID-19

Un estudio de HOMEChem analizó el aire de hogares en Texas, en los Estados Unidos y reveló que la contaminación por partículas se relaciona con enfermedades respiratorias, ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares. Y después del impactante descubrimiento de que existe un riesgo real de transmisión aérea de COVID-19, especialmente en los espacios interiores, cada familia debe asegurarse de que el aire de su hogar esté limpio y seguro.

Los sistemas de ionización bipolar han sido utilizados como herramienta para controlar los patógenos en la fabricación de alimentos y su eficacia ha sido demostrada contra el SARS, el norovirus y varias cepas de influenza. Ahora esta en proceso de análisis como medida de prevención contra el COVID-19.

STERIONIZER ™ está probado por laboratorios de renombre en todo el mundo, incluyendo la Universidad de Istanbul en Turquía, y EMSL Analytical en Estados Unidos, cuya investigación arrojó que remueve 99% de bacterias escherichia coli del aire, una de las causas más comunes de diarrea e infecciones como pneumonia y meningitis neonatal; 99% de estafilococo aureus, causante de las infecciones de piel, 97% hongos como el aspergillus niger, que produce un moho negro en vegetales – muy común en la lechuga, el tomate, el limón y la acelga, y es una de las causas más comunes de infecciones en el oído.

Con relación a los virus, el Centro de Investigación Kitasato en Japón analizó los resultados del uso del STERIONIZER ™ y encontró que remueve hasta 99% del virus de Influenza H1N1, que se azotó al mundo hace once años y en México se le conoció comúnmente gripe porcina H1N1. La OMS declaro la Gripe A causada por el virus H1NI como una pandemia mundial tras haberse registrado más de 30 mil casos en 74 países diferentes. Además de neutralizar este peligroso virus en el aire del hogar, el laboratorio de la Universidad Kasetsart en Tailandia encontró que el STERIONIZER ™ neutraliza el virus de la Influenza H5N1 del aire, que marcó el año 2005 como “el año de la gripe aviar”.

Protección de virus y bacterias en el aire en un dispositivo que cabe en la palma de la mano

A diferencia de otro tipo de purificadores de aire para el hogar disponibles en el mercado, esta tecnología israelí no utiliza filtros, así que evita la incomodidad de cambiarlos periódicamente. En tan solo media hora, purifica el aire de una habitación hasta de 20 metros cuadrados, si la puerta y las ventanas están cerradas.

Además, el dispositivo es tan compacto que cabe en la palma de la mano, y puede llevarse con facilidad de un lugar a otro. Así que una mamá con un niño asmático, puede llevar a su hijo a casa de amigos que tienen perro o gatos y purificar el ambiente de la habitación de juegos o de la sala en media hora, evitando riesgo para su niño.

Actualmente la empresa BionLive es uno de los únicos distribuidores autorizados en el mundo para vender STERIONIZER ™ y está enfocando sus esfuerzos en hacer llegar el dispositivo a las personas que viven en las ciudades altamente pobladas en España y América Latina.

Daniela Zerahia, directora de Marketing para América Latina de BionLive, ha experimentado los beneficios del pequeño dispositivo en su propia casa, especialmente con uno de sus hijos que sufre de alergias.

“En algunos países de America Latina, el confinamiento en casa continua ya por más de cuatro meses, así que la calidad del aire en la casa es ahora la prioridad número uno. Por ello hemos trabajado fuertemente en la plataforma de ventas online para facilitar la compra del dispositivo en unos cuantos clicks.”

Desde inicios del siglo XXI, la CDMX , la segunda ciudad más poblada del continente, se ahoga en su propio “smog”, una bruma densa de partículas contaminantes que lo envuelve y oscurece casi todo. Las condiciones naturales de esta mega-metrópoli: una cuenca rodeada de montañas a gran altura, forman una especie de olla que atrapa la contaminación y dificulta la renovación natural del aire. En la era post-Covid19, este dispositivo de purificación del aire en el hogar, podría convertirse en un salva vidas silencioso para millones de personas no solo en la capital mexicana sino en toda ciudad densamente poblada.

