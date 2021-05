Luego de los difíciles y por momentos angustiosos momentos que vivieron Israel y su población por razones de público conocimiento, el país procura retornar a la normalidad. En este contexto parecería que Israel ha desplegado progresos evidentes a los efectos de superar definitivamente la pandemia. El último guarismo conocido es de 38 contagios diarios.

Sin perjuicio de ello, aflora un fenómeno a destacar. Contrariamente a todos los pronósticos, en Israel no se han registrado contagios significativos entre menores de 16 años, pese a que se trata de un numeroso colectivo que no fue vacunado. Mas aún. De igual modo que en el resto de la población, asoma un descenso dramático de infectados en este conglomerado. El temor y pronóstico que millones de niños no vacunados acusen la influencia de su asistencia a los centros educativos y contagien a personas mayores de edad de su entorno, felizmente no se cristalizó. ¿Cómo entender este fenómeno?

Se han vertido al respecto distintas explicaciones. En primer término, el hecho que los niños se valgan de máscaras y tapabocas en lugares cerrados configura la primera explicación. Aún así no se sabe a ciencia cierta, que sucederá el día en que dejen de utilizar dichos tapabocas.

En segundo término, también incidió en este fenómeno, el hecho de que se prohibió a los niños de participar con mayores no vacunados, en reuniones que agruparon a mucho público y que se celebraban en espacios cerrados.

En tercer término, buena parte de los contagios de los niños provinieron de su contacto con los mayores de edad. Dado que gran parte de la población adulta ya fue vacunada y con rotundo éxito, ello incidió e incide en el bajo número de contagios registrados entre niños, aunque cabe acotar que Israel todavía no alcanzó la vacunación colectiva o de rebaño.

Apenas hace pocos meses, se estimó que los niños contagian y se contagian al igual que sus mayores. Actualmente los especialistas estiman que los niños contagian menos , especialmente los más jóvenes.

Un tópico importante a señalar. Un experto en la materia-el Director del Grupo de Expertos que asesora en todo lo relativo a la Coronavirus en la Mutualista Médica israelí Clalí Profesor Ran Balizer- planteó la posibilidad de que el número de niños que se han curado del COVID-19 en Israel, sea mucho mayor al número que se estima en principio actualmente. La razón estribaría en que numerosos niños que contrajeron la enfermedad eran asintomáticos o de niños que no se sometieron a test e hisopados o tratándose de casos leves, los cuales dejaron en los infectados una protección duradera de anticuerpos.

De confirmarse esta premisa, el número real de personas inmunizadas sería sensiblemente superior al estimado hasta el momento en Israel. Por esta razón, un grupo de especialistas israelíes recomendó efectuar un examen serológico a toda la población incluidos los niños, el cual además podría establecer, clarificar y diferenciar entre los anticuerpos emanados de la administración de la vacuna y aquellos anticuerpos producidos por la misma pandemia.

Todo ello nos lleva a plantearnos si dado el actual y escaso número de contagios registrado entre los niños hasta 16 años en Israel, si se torna necesario, recomendable e imprescindible administrarles la vacuna y en especial, si ella es esencialmente segura para inocularla en la población de esa edad.

Un informe del Centro Americano del Control de Patología de Estados Unidos( cuyas en inglés son CDC), señala que en algunos casos la inoculación ha producido secuelas peligrosas como miocarditis, hay médicos que ya la han cuestionado en Israel aunque según lo trascendido, por el momento no se sabe si se trata de una mayoría o una minoría. No hay que olvidarse tampoco que las nuevas variantes del COVID 19 configuran un factor que continúa preocupando a las autoridades.

En estos días, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) acaba de otorgar la correspondiente autorización para administrar la vacuna de Pfizer a menores de 12 a 15 años de edad. Recuérdese que tanto la vacuna de Pfizer como de Moderna que son las que se inoculan en Israel, por lo que las autoridades pertinentes deberán pronunciarse cómo proseguir. De inclinarse por la vacunación de jóvenes de 12 a 15 años , tendrán que desplegar una amplia y convincente campaña de esclarecimiento y persuasión e intentar disipar la lógica preocupación y temor de los progenitores.

La evidencia la conforma una encuesta promovida por la Mutualista Israelí Mehujedet, por la cual sólo un 49% de la población israelí está dispuesta a vacunar a sus hijos, sujeto a lo que dispongan las autoridades pertinentes. En esa misma encuesta ,aflora que un 72% de los entrevistados expresó temores ante daños futuros que puedan ocasionase en la salud de sus hijos, mientras que entre el 66% y el 77% afirmó que consultaría con un Pediatra.

Aún así, en la eventualidad que una mayoría de la población israelí resuelva vacunar a sus hijos de 12 a 15 años de edad, no hay seguridad que responda de igual modo, tal como lo hiciera cuando llegó el turno de vacunar a su población adulta.