Dimitar Peshev, un desconocido héroe búlgaro que salvo a miles de judíos

Conviene recordar el contexto en qué transcurrió la vida de este país durante la Segunda Guerra Mundial. El zar Boris III de Bulgaria se unió a una alianza con Adolf Hitler en 1940, aceptando su curso antisemita. En enero de 1941, el parlamento (Asamblea Nacional) de Bulgaria puso en vigor la “Ley para la protección de la nación”, que se inspiró en las Leyes de

Dimitar Peshev, nacido en 1894 en Kyustendil en una familia acomodada, había estudiado idiomas en Salónica y Derecho en Sofía. Luchó en la Primera Guerra Mundial en el frente sur. Un año después de la guerra, completó sus estudios de derecho y se convirtió en juez. Era conocido en el Parlamento y en la política como un hombre honesto y honorable y, en 1938, ganó el puesto de vicepresidente. También llegó a ser ministro de Justicia en el Gabinete de Georgi Kiosseivanov, posición que después aprovecharía para detener la deportación de miles de judíos búlgaros. Sus principales intereses eran salvaguardar los derechos humanos y la Constitución. El primer ministro Bogdan Filov no le agradaba mucho, pero tenía que entenderse con él por razones políticas.

Aun, cuando el gobierno alemán pidió que su contraparte búlgara aprobara leyes que acusarían y sentenciarían judíos, Peshev lo interpretó, en un principio, como un asunto temporal y no como el inicio del fin para los judíos de Bulgaria. Su cambio de opinión comenzó cuando un cercano amigo judío de su edad llegó a su puerta pidiendo ayuda para salvar a los 8.000 judíos de Kyustendil, un pueblo donde él pasó sus primeros años. Este incidente marcó a Peshev al punto de darse cuenta que los judíos de Bulgaria estaban en peligro de muerte en manos de los alemanes

BULGARIA, ALIADO DE LA ALEMANIA NAZI

Sin embargo, los acontecimientos se precipitaban vertiginosamente y el tiempo para salvar a los judíos búlgaros apremiaba. El gobierno búlgaro firmó un acuerdo declarando que, el 10 de marzo de 1943, todos los 48.000 judíos de Bulgaria serían deportados de la estación de ferrocarril de Kyustendil y enviados a campos de exterminio en la Polonia ocupada por los alemanes. Esta deportación se organizó bajo el liderazgo de Theodor Dannecker, un oficial de las SS muy cercano a Eichmann. Los judíos de los territorios búlgaros de Tracia y Macedonia también serían detenidos y deportados.

A principios de marzo de 1943, el Comisariado de Asuntos Judíos ordenó a los judíos de Kyustendil que abandonaran sus hogares con sólo unas pocas pertenencias. Entendiendo las implicaciones de esta orden, los ciudadanos de Kyustendil designaron una delegación para pedirle al gobierno que derogara esta orden de evacuación. El 8 de marzo de 1943, la delegación entró en la oficina de Dimitar Peshev. Uno de los delegados, el amigo judío de Peshev, Jakob Baruch, le informó del plan del gobierno para deportar a los judíos. Al principio, Peshev pensó que las palabras de Baruch eran falsas hasta que llamó por teléfono a varios altos funcionarios del gobierno que confirmaron el rumor. En la mañana del 9 de marzo, Peshev había decidido detener las deportaciones.

Peshev intentó varias veces ver a Bogdan Filov, pero el primer ministro se negó. Luego, él y su amigo cercano y colega, Petar Mihalev, fueron a ver al ministro del Interior, Petur Gabrovski, e insistieron en que cancelara las deportaciones. Después de mucha persuasión, Gabrovski finalmente llamó al gobernador de Kyustendil y le ordenó que detuviera los preparativos para las deportaciones judías. A las 5:30 pm del 9 de marzo, el pedido había sido cancelado. Sin embargo, la orden no llegó a todas las ciudades búlgaras a tiempo y, en la mañana del 10 de marzo, la policía búlgara comenzó a arrestar a judíos en Tracia y Macedonia. Casi todos los judíos de la Tracia ocupada por los búlgaros (unos 4.000) fueron arrestados y entregados a los alemanes, quienes luego los deportaron a la muerte en Treblinka. Otro grupo de unos 1.200 judíos de Tracia fue trasladado a Salónica y luego enviado a Auschwitz. Al mismo tiempo, las autoridades búlgaras detuvieron a todos los judíos de Macedonia; todos menos 165 fueron deportados a Treblinka.

Pero Pershev actuaría rápido para que no fueran deportados más judíos y asegurarse que los que vivían en Bulgaria no correrían esa suerte, tal como relata Yad Vashem: “En febrero de 1942, el gobierno búlgaro firmó un acuerdo para deportar a 20.000 judíos de Tracia y Macedonia, territorios que Bulgaria había recibido como resultado de su alianza con Alemania. Sin embargo, dado que el número de judíos en estas áreas no llegaba a los 20.000, se acordó compensar la diferencia con 6.000 judíos de la propia Bulgaria. El primer grupo de este tipo de judíos búlgaros vendría de Kyustendil. Cuando los rumores sobre las deportaciones previstas llegaron a Peshev, actuó rápidamente y viajó a Kyustendil. Allí se reunió con el subjefe de policía, quien le habló de las redadas previstas. También recibió telegramas de judíos y no judíos que le imploraban que interviniera. Peshev, que dos años antes había aceptado las medidas antijudías como necesarias, sintió que había llegado a un punto en el que la aquiescencia ya no era una opción. En lugar de ignorar la evidencia y continuar persuadiéndose de que el pacto beneficiaba a Bulgaria, examinó las consecuencias del acuerdo y decidió que debía actuar. Organizó una delegación parlamentaria y fue a ver a Petr Gabrovski, el Ministro del Interior”.

Peshev no quedó satisfecho con las garantías del ministro, y decidió llevar el asunto ante el parlamento. El 17 de marzo, escribió una carta de protesta y convenció a 42 parlamentarios para que la firmaran. Ignoró la demanda del primer ministro de no presentar la carta, y el caucus mayoritario la discutió el 23 de marzo de 1943. La sesión se convirtió en una confrontación entre Peshev y el primer ministro. Para intimidar a los firmantes de la petición, el primer ministro insistió en que cada uno de ellos se pusiera de pie y declarara su apoyo a la carta. Esto hizo que algunos de ellos flaquearan. Bajo la presión del primer ministro, sólo 30 de los 42 originales se mantuvieron firmes. Al final resultó que, el debate en realidad se centró en la lealtad de los parlamentarios, no en el destino de los deportados.

En una votación final, el partido declaró su apoyo al primer ministro y decidió censurar a Peshev. El 30 de marzo, Pehsev se vio obligado a dimitir como vicepresidente del Parlamento y su solicitud de hablar fue rechazada. Peshev fue condenado al ostracismo político, pero otras voces políticas y clericales se hicieron eco de su protesta, y el gobierno búlgaro se vio obligado a abandonar sus planes de deportar a los judíos de Bulgaria. Se suspendieron las deportaciones de Bulgaria, pero mientras se desarrollaban las negociaciones políticas, las autoridades búlgaras deportaban a los judíos de Tracia y Macedonia. El último transporte a los campos de exterminio partió el 29 de marzo de 1943.

EL FALLIDO EXTERMINIO DE LOS JUDIOS DE BULGARIA

Las acciones de Pershev en el parlamento no cayeron en saco roto y tuvieron un gran impacto en la opinión búlgara, que comenzó a movilizarse para salvar a los judíos búlgaros. Muy pronto, los partidos políticos búlgaros, la Iglesia ortodoxa y numerosos intelectuales y voces críticas se apresuraron a defender a la comunidad judía de Bulgaria a oponerse a las deportaciones, en un movimiento único en toda la Europa conquistada y sometida por los nazis. Se puede decir que a merced de las acciones de Pershev, y otros héroes anónimos y desconocidos que los nazis no pudieron cumplir sus planes para deportar (y seguramente exterminar) a los judíos búlgaros y que el Holocausto en este país fue un plan fallido, siendo el único país de Europa donde no se pudo llevar a cabo la denominada “solución final”.

Tras la entrada de los soviéticos en Bulgaria, el 15 de septiembre de 1944, y la instalación de un gobierno comunista en este país, las cosas no le fueron muy bien a Peshev, como era de prever. Después de la guerra, los comunistas presentaron cargos contra el antiguo parlamento búlgaro por colaborar con los alemanes. Peshev fue juzgado por ser tanto antisemita como anticomunista e incluso fue acusado de haber sido sobornado por los judíos a cambio de detener la deportación. Sin embargo, sus amigos judíos de la delegación de Kyustendil, encabezada por Joseph Nissim Yasharoff, testificaron en su nombre y lo salvaron de una sentencia de muerte. Fue condenado a 15 años de prisión, pero fue puesto en libertad después de un año. El resto de su vida lo pasó en Bulgaria, pero condenado al ostracismo y sometido a vigilancia policial.

Los hechos de Peshev pasaron desapercibidos durante años después de la guerra, ya que vivió una vida vacía, indigente y aislada. En enero de 1973, Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Israel, le otorgó el título de Justo entre las Naciones por su papel en salvar a los judíos de Bulgaria con un riesgo considerable para él. Es uno de los veinte búlgaros honrados oficialmente. Murió ese mismo año y solo desde entonces Bulgaria lo ha reconocido por haber prestado un gran servicio a la humanidad durante los años de guerra. El reconocimiento a Peshev llegó justo un mes antes de su muerte y rescató de su olvido a este héroe desconocido hasta entonces. Peshev murió a los 79 años en la ciudad que lo había visto nacer, Kyustendil.

Termino esta nota con unas declaraciones de Peshev antes de morir: “Mi conciencia humana y mi comprensión de las fatídicas consecuencias tanto para las personas involucradas como para la política de nuestro país ahora y en el futuro no me permitieron permanecer inactivo. Y decidí hacer todo lo que estaba a mi alcance para evitar que sucediera lo que estaba planeado; Sabía que esta acción avergonzaría a Bulgaria ante los ojos del mundo y la marcaría con una mancha que no se merecía”.

