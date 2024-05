Djudios i “Juderias” de Espanya

Juderia de Sevilla

De mizmo ke en munchos otros paizes, en Espanya tambien se esta notando estos ultimos anyos una grande puja en el intereso de la djente enverso sus rayizes istorikas – al nivel familial, nasional i kultural tambien.

Espanya es, de este punto de vista, un paiz ekstremamente interesante siendo ke, por una estranya koinsidensia de la istoria, este fue el paiz onde konvivieron i se influensaron mutualmente las tres grandes relijiones monoteistas (el Djudaizmo, el Kristianizmo i el Islam) i sus kulturas partikularas.

La kontribusion de estas tres relijiones i kulturas a la formasion i al dezvelopamiento de la kultura espanyola, es un tema ke ultimamente esta interesando i pasionando mizmo no solo a los sirkolos akademikos i a los eruditos en Espanya sino ke al ancho publiko tambien, en este paiz. Prova de esto son los siemes de livros i los miles de artikolos en jurnales i revistas diversas, ke ya fueron publikados en el korso de los ultimos anyos sovre aspektos diversos de este tema.

De un intereso partikular para mozotros es el esforso ke esta siendo echo para deskuvrir mas datos i informasiones, istorikamente dokumentados, sovre el rolo ke djugaron los djudios en la sosiedad espanyola, asta sus ekspulsion, ansi ke sovre sus kontribusion a la ekonomia, a la vida politika, a la sensia, teknolojia, filozofia i literatura – enfin, a todos los kampos de la kultura espanyola.



Juderia de Toledo

Ya se save ke los djudios izieron una kontribusion muy sinyifikativa al dezvelopamiento de la kultura espanyola i evropea tambien, en la Edad Media, entre otras en trezladando del arabo al ebreo i al espanyol una grande parte de las ovras de los ombres de sensia arabos de entonses.

Tambien es bastante konosido el fakto ke los sefaradis mantuvieron asta muestros dias sus kultura djudeo-espanyola. Durante serka de 5 siglos eyos kontinuaron a avlar el djudeo-espanyol, malgrado ke bivian al seno de sosiedades kon lenguas i kulturas diferentes. Eyos kontinuaron tambien a kantar los kantes ke kantavan sus antepasados antes de la Ekspulsion, asigurando ansi la supervivensia de una erensia kulturala de grande valor i importansia.

Djuntos kon esto, es muncho menos konosido, sovre todo afuera de los sirkolos akademikos, el rolo ke djugaron los djudios en otros importantes kampos de la vida en Espanya: en la ekonomia i en la navigasion, en la diplomasia i en la administrasion governamentala, en la astronomia, en la medesina, en la industria del tekstil i mas i mas ainda.

La razon de esto no es ke faltan dokumentos atados a todos estos aspektos de la vida de los djudios de Espanya, asta sus ekspulsion de este paiz. A la kontra, se puede dizir ke en los archivos de Espanya, en komparasion kon los de otros paizes, se topa el mas grande numero de dokumentos en los kualos se reflekta toda la gama de las aktividades de la sosiedad djudia espanyola. Ay ayi kontratos para la vendida de kazas, tierras i otros bienes; rejistros onde estan notados los dasios pagados por kada komunidad, anyo despues de anyo; protokoles de los djuzgos ke tuvieron djudios de estas komunidades, los unos kon los otros o kon sus vizinos kristianos – etc. etc.



Juderia de Sevilla

Durante largos siglos, estos archivos estuvieron serrados a la mayoria de los investigadores i aun mas i mas a los djudios ke empesaron a tornar a Espanya, en numeros substansiales, en muestro siglo solamente. Ma agora ke las institusiones espanyolas de las kualas dependen estos archivos ya los estan avriendo a los investigadores, kada anyo ke pasa esta trayendo mas revelasiones de grande valor i intereso; ay mas i mas datos i informasiones ke djuntandosen el uno al otro, estan permetiendo de formar una imajen impresionante de lo ke fue la prezensia djudia en Espanya i de la influensa de los djudios sovre la sosiedad al seno de la kuala bivieron durante mas de 12 siglos.

Si se adjusta a esto las informasiones resividas de otros manaderos i de otros kampos tambien, es inevitable la konkluzion ke la kontribusion djudia a la kultura espanyola no fue marjinal i no se limito a un chiko numero de kampos solamente. A la kontra, los djudios de Espanya fueron uno de los faktores sentrales ke kontribuyeron desizivamente a la formasion de la kultura espanyola i sus influensa se izo konsentir en kaje todos los kampos de la vida.

A la diferensia de los moros i de los kristianos, los djudios de Espanya no desharon detras de eyos maraviyozos palasios ni sinagogas monumentales i impresionantes komo la katedrala-meshkita de Cordoba o las katedrales de Toledo, Segovia, etc., ke puedan servir de provas konkretas, vizibles i palpables de sus gloria i poder.

Lo ke tuvieron de mas serka a este djenero de edifisios son las Sinagogas del Transito i de Santa Maria la Blanca, las dos en Toledo. Despues de aver sido ekspropriadas i de aver servido durante varios siglos komo institusiones relijiozas kristianas, agora eyas son muzeos i atrayen milarias de vijitantes – no tanto por sus dimensiones ke son relativamente modestas, sino ke por sus ermozura partikulara.

Ma si no kedaron ke muy pokos edifisios ke puedan ser identifikados oy dia komo aviendo sido sinagogas o palasios de los djudios espanyoles mas rikos i poderozos de sus epoka, una gran parte de las sivdades espanyolas tienen un entorno bien definido, un sektor presizo, mas o menos grande ke es diferente i se rekonose imediatamente komo la “juderia”, el kuartier djudio de la sivdad.

Esto es afirmado por Juan Atienza, autor del livro “La España Judia”, en un muy interesante artikolo titulado “Viaje por la España Judía” ke publiko en el No. 1 de la revista Raices.

Las “juderias”, eskrive el en este artikolo, eran abitadas ekskluzivamente por djudios. Komo konsekuensa de esto eyas eran planeadas i konstruidas en konformidad kon sus uzos, sus modo de vida, las praktikas relijiozas de la komunidad i los menesteres de todo tipo de sus miembros.

Las “juderias” devian ser kapaches de abasteser los prinsipales menesteres de sus abitantes, entre otras el de la defensa i proteksion kontra los atakos, ke no eran raros. Eyas tenian sus propias puertas ke eran serradas de noche, i una muraya konstituida por las paredes eksteriores de las kazas ke se topavan en la periferia.

Djuntos kon esto, las juderias tenian tambien una seria limitasion: la imposibilidad, o en todo kavzo la grande difikultad a espandirsen. Por esta razon el espasio devia ser aprovechado en una mizura maksimala: las kayes eran estrechas, a tal punto ke a vezes paresia ke las paredes se tokavan en sus parte superior, i las plasas eran muy chikas i a vezes desparesian kaje kompletamente.

Kuriozamente, i malgrado el rolo djugado por la Iglezia katolika en la insitasion de los atakos i persekusiones kontra los djudios en Espanya, en numerozos kavzos las “juderias” eran fraguadas muy serka de los sentros relijiozos kristianos tales ke iglezias, katedrales, konventos, etc.

Sigun Atienza esta estranya vizindad no es devida al azardo sino ke tiene sus razones. En las sivdades ke fueron rekonkistadas de los arabos, por enshemplo, las iglezias fueron konstruidas sovre terrenos ekspropiados de la “juderia”, siendo ke eya se topava jeneralmente en uno de los lugares mas sentrales de la sivdad i era muncho mas konveniente i barato ekspropiar una parte de su superfisia.

En kuanto a las sivdades orijinalmente kristianas, kontinua i eksplika Atienza, el arensentamiento de los djudios serka del sentro relijiozo kristiano de la sivdad era devido probablemente al dezeo de los djudios de asigurarse la proteksion de las autoridades relijiozas del lugar kontra los elementos inkontrolados de la povlasion ke munchas vezes tomavan la inisiativa i atakavan las “juderias” sin la aprobasion de la Iglezia. Es klaro ke en algunos de estos kavzos las autoridades relijiozas del lugar podian ser konvensidas a kondanar estos atakos i mizmo dar abrigo a los djudios amenazados, asta ke se kalmen los espritos.

Estas eksplikasiones mos dan una idea de la mizura en la kuala una buena konosensia de estas “juderias” ansi ke el estudio i la investigasion de sus partikularidades, pueden ayudarmos a mijor entender algunos kapitolos o aspektos de la istoria de los djudios de Espanya, ke no fueron ainda yenamente aklarados.

De este punto de vista es de grande valor i importansia el lavoro ke ya fue echo, i ainda esta siendo echo en Espanya, en dos kampos diferentes:

1. La investigasion istorika i arkeolojika de las “juderias” en las diversas partes de este paiz.

2. La restorasion de algunas de estas “juderias” o de kazas i sinagogas suyas, ke se konservaron asta agora mas o menos en buen estado, de manera ke puedan dar una idea palpable i konkreta de lo ke era la vida de los djudios de Espanya en la Edad Media, asta el siglo 15.

En algunos lugares los lavoros de restorasion fueron kompletados de manera impresionante – sigun lo pueden konfirmar los ke aven vijitado en las antiguas sinagogas del Transito i de Santa Maria la Blanca, en Toledo, en el “Call” (la Judería) de Gerona, en la sinagoga de Cordoba i otros lugares mas.

Djuntos kon esto, i kon toda la importansia de estos alkanses, kale tambien apuntar ke ainda ay muncho ke azer en estos kampos. Ma visto el grande intereso ke los espanyoles eyos mizmos estan manifestando en este aspekto de sus pasado, podemos esperar ke esta aktividad sera intensifikada i ancheada ainda mas, en los anyos vinientes i ke seran logrados alkanses ainda mas impresionantes ke asta agora.