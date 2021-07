Recientemente la editorial Capitán Swing ha publicado dos libros relacionados con el mundo judío. En «Los que se ven no regresan» se narra la experiencia de Shulem Been, autor de la biografía, perteneciente a una comunidad jasídica, una de las sectas más aislada de Estados Unidos. La narración te atrapa desde el primer momento. Sorprende la ingenuidad del protagonista en su época de aprendizaje, así como la ignorancia acerca del sexo con las mujeres, el aislamiento a que es sometido y sus dudas existenciales, lo interesante es el descubrimiento que nos ofrece a los lectores de esas dudas, de ese tambaleo: «Durante el proceso de escritura de este libro, estos pensamiento planeaban por mi mente como nubes grises al acecho, recordándome que mi verdad no era la única verdad». Dicha crisis le cuesta la separación de su esposa y de sus hijos después de 15 años de matrimonio así como la expulsión de la comunidad. No se admite ni un ápice de duda en dichas comunidades y lo que hace el autor es adentrarnos a una existencia abriendo las puertas de sus secretos y ritos. Yo lo he leído con interés de investigadora, no solo lectora.



Más sobre el mundo judío

Alison Weir ha publicado en la misma editorial: «La historia oculta del Estado de Israel». Un detallado documento de investigación que trata de la manipulación que los sionistas ejercieron controlando los medios de comunicación estadounidenses para promover los intereses de Israel. Como se trata de documentos de investigación lo recomiendo para quienes quieran adentrarse en el conflicto político que desde el 14 de mayo de 1948 se proclamó en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Se retiraron de la región las últimas tropas británicas y ese día, los ejércitos árabes de Jordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak invadieron el nuevo Estado. Decidieron llamarlo Israel y no delimitar sus fronteras ni redactar una Constitución. En todo momento se deja bien claro que el sionismo no es el judaísmo.

Si traigo a colación estos dos libros es porque siempre me ha interesado la historia del pueblo judío, que ha dado tantos pensadores, y filósofas, banqueros, investigadores, etcétera. Una curiosidad, en el libro de Shulem Deen se dice que como los niños desde que son muy pequeños están obligados a aprender versículos de memoria y reciben instrucción sobre la pronunciación y vocalización de todo el Alfabeto Hebreo y posteriormente, aprenden el Pentateuco y los Profetas. Su mente está entrenada para memorizar desde muy pequeños y es un entrenamiento perfecto para seguir estudiando el resto de la vida.

