Dr. Majed Al-Ansari, miembro de la delegación qatarí en el diálogo estratégico entre Estados Unidos y Qatar, en apoyo de los ataques con misiles de Hamás contra Israel

El 5 de marzo de 2024, se lanzó en Washington D.C. el sexto Diálogo Estratégico anual entre Estados Unidos y Qatar. El Subsecretario de Asuntos Públicos Globales de Estados Unidos, Bill Russo, dio la bienvenida al Dr. Majed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar y asesor de primer ministro de Qatar.[1]

A continuación, se muestran dos informes: el primero muestra el apoyo del Sr. Al Ansari al terrorismo de Hamás contra Israel, mientras que el segundo, muestra el nivel de feroz incitación contra Israel en los medios de comunicación qataríes.

Dr. Majed Al-Ansari, izquierda, con el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Públicos Globales, Bill Russo.

Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar Majed Al-Ansari en artículo de 2021: Elogios por disparar miles de cohetes contra Israel; Gaza es ‘el primer territorio palestino liberado del ocupante’; Israel es ‘la entidad’, ‘el enemigo sionista’

El Dr. Majed Muhammad Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar y asesor del primer ministro qatarí, fue hasta hace muy poco periodista y columnista del diario estatal qatarí Al-Sharq. Haciéndose eco de la línea de Qatar de apoyar a Hamás tanto política como económicamente, Al-Ansari ha expresado su total apoyo a la lucha armada contra Israel y a los ataques masivos con cohetes en su contra. Un ejemplo de esto es una columna que publicó en Al-Sharq el 24 de mayo de 2021, apenas unos días después del final de la ronda de combates entre Israel y Hamás que comenzó el 10 de mayo de 2021[2] durante la cual Hamás y otras facciones palestinas armadas dispararon miles de cohetes contra Israel. En su artículo, Al-Ansari elogió la «victoria» de Hamás sobre Israel, al que llamó «el enemigo sionista» o «la entidad», y celebró el «lanzamiento de 3.000 cohetes en 10 días» contra ciudades israelíes, que, según dijo, colocaron «toda la entidad bajo la amenaza de los cohetes palestinos». Esta ronda de combates, afirmó, fue sólo «una batalla en un conflicto en desarrollo». Sin embargo, marcó «el comienzo de la victoria», porque las «victorias históricas» son el resultado de décadas de actividad continua. Como ejemplos de esto, mencionó la Primera Intifada, que, según dijo, finalmente condujo a las retiradas israelíes como parte de los Acuerdos de Oslo; las «operaciones de martirio» durante la Intifada de Al-Aqsa; la «guerra de guerrillas organizada» que, según él, condujo a la retirada unilateral de Gaza -«el primer territorio palestino liberado del ocupante»- y al lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel. Al-Ansari afirmó que la lucha contra Israel continúa desarrollándose hacia el objetivo final de «la desaparición de la ocupación» y expresó su esperanza de que Alá le permita vivir tiempo suficiente para ver la victoria musulmana y «la liberación de la Mezquita Al-Aqsa y de toda la tierra bendita».

Dr. Majed Mohammed Al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar (Imagen: Qna.org.qa, 2 de febrero, 2024)

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Al-Ansari de 2021:[4]

«…Lo que sucedió en la última confrontación con el enemigo sionista [la ronda de combates de mayo de 2021 entre Hamás e Israel] fue en última instancia el resultado de [sólo] una batalla en un conflicto en desarrollo. Este es un hecho que todos debemos tener en cuenta cuando venimos a evaluar los cambios en la cuestión [palestina] cada año, porque las victorias históricas no se logran de repente. Son el resultado de años y décadas de actividad destinada a desmantelar la debilidad y sus causas y construir y apuntalar la fuerza. El punto importante es el enfoque [que adoptamos] de la confrontación. Un [enfoque] optimista hoy no significa que esta batalla sea el final del conflicto, sino que es el comienzo de la victoria. Esta empujó la confrontación en la dirección de fortalecer a quienes están en la derecha [es decir, los palestinos] y detener el avance hacia la derrota.”

“Cuando éramos jóvenes, vimos a los hijos de las piedras avanzar con el torso desnudo, armados con piedras y con keffiyehs ocultando sus rostros, y comenzó la [Primera] Intifada. El resultado fue que la entidad [Israel] se apresuró a apagar las brasas [de la Intifada] mediante los Acuerdos de Oslo: se izaron las banderas de Palestina y se retiraron por primera vez desde que comenzó la ocupación las banderas de la entidad en Cisjordania y en Gaza.”

“Varios años más tarde, a medida que se desarrolló nuestra conciencia sobre la causa [palestina], la Intifada de Al-Aqsa estalló con operaciones de martirio y con sus enfrentamientos empapados de sangre. Los métodos de lucha evolucionaron hacia una guerra de guerrillas organizada, en la que el enemigo tuvo muchas pérdidas, y uno de los resultados fue la retirada unilateral [de Israel] de Gaza, que fue el primer territorio palestino liberado del ocupante.”

“Luego vino la guerra de Gaza de 2008, y comenzaron a lanzarse cohetes desde Gaza hacia las ciudades de la entidad. Las pérdidas militares de Israel fueron cuantiosas, pero el mayor daño fue para gran parte de la narrativa de Tel Aviv en Occidente, que había presentado [a Israel] como la parte perjudicada, [y que colapsó] después de que imágenes de la agresión arbitraria [de Israel] se extendieran por todo el mundo.”

“En la última batalla [es decir, la ronda de combates entre Israel y Hamás en 2021] la entidad estaba completamente bajo la amenaza de los misiles palestinos. Incluso el interior [los ciudadanos árabes de Israel] se unió a la confrontación contra el ocupante, y los escenarios internacionales fueron incendiados con un discurso contra la agresión, adoptando la narrativa que describía al régimen de Tel Aviv como un régimen de apartheid. La entidad se encontraba en un estado de gran vergüenza política, y se vio obligada a poner fin a su agresión sin ningún compromiso por parte de los palestinos.”

«La celebración de la victoria en esta última batalla es una celebración del avance continuo hacia la victoria en la lucha, ya que hay una gran diferencia entre la resistencia con piedras y el pecho desnudo y la resistencia en la que se lanzan 3.000 misiles contra las ciudades de la entidad en 10 días. El cambio gradual hacia el equilibrio [entre Israel y los palestinos] continúa, y la rueda de la historia continúa girando hacia la desaparición de la ocupación y la restauración del derecho a sus dueños [los palestinos]. Hoy el ocupante ni siquiera puede lograr la estabilidad política, y sus canales de medios están llenos de expertos que expresan dudas sobre las capacidades del régimen y lo culpan por el fracaso.”

“Por el contrario, los planes para silenciar la resistencia y disolver la causa [palestina] no han logrado alcanzar sus objetivos, y toda la nación [islámica], con todos sus [diferentes] pueblos, se ha convertido una vez más en un corazón palpitante que apoya a Jerusalén y Palestina. No tengo ninguna duda de que el resultado [en última instancia] favorecerá a las personas con derechos, ya que la promesa divina no está abierta a interpretación. Todo lo que pedimos a Alá es que vivamos para ver la era de esta victoria y recibir parte de la recompensa por la liberación de la Mezquita de Al-Aqsa y de toda la tierra bendita».

Continúa la incitación contra Israel en la prensa qatarí: “sólo más ataques como el del 7 de octubre lo frenarán; El conflicto terminará sólo con la desaparición de Israel”

Mientras Qatar sirve como mediador en las negociaciones entre Israel y Hamás, la prensa estatal qatarí continúa publicando incitaciones contra Israel y elogiando el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, como lo ha hecho desde el día del ataque mismo.[5] La prensa qatarí publica periódicamente artículos, informes y caricaturas que expresan esperanza en la desaparición de Israel, que se refieren al país como un «producto occidental» o como una empresa «cruzada sionista» e «imperialista» y sostienen que sólo más operaciones como las del ataque del 7 de octubre le impedirá realizar su plan de expandirse «desde el Nilo hasta el Éufrates». Un artículo de un funcionario de Hamás en el sitio web del canal Al-Jazeera de Qatar calificó el ataque como “un modelo reducido de la guerra final de liberación y la desaparición de la ocupación sionista”.

Hamás, por otra parte, es presentado en la prensa qatarí como «una idea» que nunca morirá, y sus agentes y líderes son descritos como «héroes» cuya misión es «liberar a toda Palestina» y eliminar «al régimen sionista» y a los «tiranos árabes subordinados a Estados Unidos» (es decir, los regímenes árabes que tienen relaciones con Israel). Los artículos exhortan a la nación árabe a apoyar y armar a Hamás, «incluso a costa de alimentar a sus niños», porque «la yihad debe continuar con toda su fuerza hasta que Palestina sea una vez más árabe e islámica».

Caricatura en un diario qatarí: 2024 será el año de la desaparición de Israel (Al-Watan, Qatar, 31 de diciembre, 2023)

Este informe revisa algunos de estos artículos, informes y caricaturas en la prensa qatarí.

Periodista qatarí: “Sólo más operaciones como la del 7 de octubre frenarán a Israel; El objetivo exaltado es la liberación de toda Palestina”

En un artículo del 14 de diciembre de 2023 titulado «Gaza, una oportunidad que no volverá a presentarse», el periodista Abdullah Al-Amadi, ex asesor del ministro de Educación y Educación Superior de Qatar y editor adjunto del diario Al-Sharq, llamó a «liberar a toda Palestina de la empresa sionista-cruzada» y «purgarla de toda la inmundicia y contaminación de los hijos de Sion». El autor escribió: «…La entidad sionista es un producto occidental y una despreciable empresa imperialista, revestida con un falso manto religioso, que fue plantada en un ambiente árabe y musulmán. [Esta entidad] hace que nosotros, la nación árabe y musulmana, seamos más decididos que nadie a continuar nuestros esfuerzos para repelerlo y desestabilizarlo en la tierra de Palestina y en cualquier tierra árabe y musulmana. Esta acción puede denominarse ´resistencia´ y es legítima desde las perspectivas religiosa, legal y moral…”

“Los habitantes de Gaza ahora están sacrificando sus vidas, pero esta vez [su sacrificio] no es en vano. Será un punto de inflexión que tendrá un impacto en todo el mundo, si Alá quiere… La retirada sionista de Gaza es sólo uno de varios grandes objetivos que deben alcanzarse, no importa cuánto tiempo [lleve], porque el noble objetivo es liberar a toda Palestina de esta empresa sionista-cruzada y purgarla de toda la inmundicia y contaminación de los hijos de Sion, tanto humana como material. Esta es [también] una oportunidad para deshacerse de las bandas sionistas, de los criminales de guerra y de los prominentes líderes árabes y occidentales que descuidan [a Palestina]. Ellos sin duda llegarán a un final amargo después de experimentar el desastre, tarde o temprano… «[7]

En otro artículo, del 4 de enero de 2024, Al-Amadi escribió que sólo más ataques como el del 7 de octubre impedirán que Israel realice su plan de expansión «desde el Nilo hasta el Éufrates». El autor escribió: «…La entidad sionista quiere cambiar las cosas y convencer al mundo de que es auténtica mientras que los palestinos son extranjeros en la tierra. No hay duda de que, a lo largo de estos años difíciles, ha logrado convencer a muchas personas alrededor del mundo, a pesar de que hizo lo que quiso, sin consideración por nadie, y continúa haciéndolo. Pero la Operación Inundación de Al-Aqsa [el ataque del 7 de octubre] detuvo esta arrogancia y expuso el carácter distorsionado de la narrativa sionista. Tanto es así que muchas personas en todo el mundo hicieron una pausa para reconsiderar todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo, y [se preguntaron] por qué [la Operación] Inundación de Al-Aqsa había ocurrido en primer lugar…”

“En el lenguaje jurídico y en la terminología de nuestros tiempos, las operaciones llevadas a cabo por los combatientes de la yihad en Gaza se llaman ‘resistencia’… Están resistiendo la ocupación, que es razonable y está respaldada por todas las leyes internacionales y, antes incluso, por las normas y el sentido común…”

“Desde que robó Palestina, la entidad sionista ha perseguido consistentemente sus planes y su política de crear gradualmente hechos sobre el terreno mediante la fuerza de las armas, con el apoyo ilimitado de Washington y de algunos lunáticos occidentales de derecha. Pero la [Operación] Inundación de Al -Aqsa expuso todo el asunto, gracias a Dios, y [expuso] todos los hechos que habían estado ocultos a muchos en todo el mundo hasta que llegó este diluvio y les quitó las escamas de los ojos…”

“La entidad sionista pretende continuar su plan de los últimos 70 años reocupando Gaza y luego tragarse lo que queda de Cisjordania, para ocupar toda Palestina y luego lanzar rápidamente su plan para expandirse hacia sus territorios vecinos Egipto, Jordania y Siria, hasta que haga realidad su visión de Israel desde el Nilo hasta el Éufrates. Esta entidad no se detendrá ni se dejará disuadir hasta sufrir una segunda, tercera y décima Inundación de Al-Aqsa, que la asustará y reducirá a su tamaño, porque lo que fue tomado por la fuerza sólo será restaurado por la fuerza. Ese es el razonamiento que este enemigo ocupante y extranjero entiende.»[8]

Caricatura en un diario qatarí: La desaparición de Israel es sólo cuestión de tiempo (Al-Sharq, Qatar, 19 de enero de 2024)

Funcionario de Hamás en artículo en el sitio web Al-Jazeera: “El 7 de octubre fue un modelo reducido de la guerra final de independencia”

En un artículo que publicó en el sitio web Al-Jazeera el 16 de enero de 2024, 100 días después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, Bassem Na’im, miembro del buró político de Hamás y ex ministro de Salud del gobierno de Hamás, declaró que «la heroica operación llevada a cabo por la resistencia el 7 de octubre» fue un punto de inflexión que moldearía el futuro de la causa palestina. También calificó el ataque como «un modelo reducido de la guerra final de liberación y la desaparición de la ocupación sionista».

Na’im escribió: «Cien días después de la heroica operación de resistencia del 7 de octubre y [el inicio de] la agresión fascista sionista contra nuestro pueblo palestino… Todas las señales indican una cosa, a saber, que la situación después del 7 de octubre no será igual a la de antes del 7 de octubre, en términos de la [condición] estratégica de la lucha de nuestro pueblo palestino y su justa causa, ya sea a nivel nacional, regional o internacional, o en términos del enemigo y su futuro…”

“Lo más importante es que el escenario de liberar [Palestina], regresar [a ella], derrotar al enemigo y desmantelar su empresa se ha vuelto factible, incluso completamente factible. El 7 de octubre fue un modelo reducido de la guerra de liberación final y la desaparición de la ocupación sionista…”

“A nivel regional, la Guerra de la Inundación de Al-Aqsa tiene resultados esenciales y estratégicos, el más importante de los cuales puede ser la neutralización del desastroso plan de normalización que seguramente resultaría en la eliminación de la causa palestina. [La guerra] también disipó los engaños de todos aquellos que pensaban que podían pedirle a la entidad [sionista] que los ayudara o los defendiera, [al] demostrar que [esta entidad] es demasiado frágil y débil para [incluso] defenderse a sí misma. Esta guerra construyó altos muros de sangre y cuerpos entre esta región y su gente, por un lado, y la entidad [sionista] y la posibilidad de su integración en la región, por el otro, incluso si alguien pudiera hacer otro intento [de integrarla]».

Na’im concluyó: «Debemos convertir esta guerra en un nuevo trampolín para nuestro pueblo y su causa justa, y para nuestra nación y su futuro, a la luz de los grandes cambios internacionales que estamos presenciando y el declive del [mundo] unipolar a favor de un orden multipolar… [En este nuevo orden mundial] el Sur Global, del cual somos parte, dará un paso adelante para ocupar el lugar que corresponde a sus pueblos después de siglos de imperialismo, esclavización, exclusión y saqueo de sus recursos.»[9]

Caricatura en un diario qatarí: Hamás está resquebrajando la fachada de Israel (las grietas forman la palabra árabe “Hamás”) (Al-Sharq, Qatar, 31 de diciembre, 2023)

Columnista del diario Al-Sharq: “Todo musulmán debe participar en la liberación de Palestina, lo que también significa la caída de los tiranos árabes subordinados a Estados Unidos; El conflicto terminará sólo con la desaparición de Israel”

En su columna del 17 de diciembre en el diario Al-Sharq, Suleiman Saleh, que era miembro del Parlamento egipcio cuando los Hermanos Musulmanes estaban en el poder, afirmó que Hamás y la Yihad Islámica Palestina (YIP) han demostrado que es posible realizar el sueño de liberar a Palestina. Suleiman escribió: «…La liberación de Palestina significa la caída de los tiranos [árabes] que están subordinados a EE.UU., que fueron designados para defender la seguridad de Israel y su gobierno ha sido impuesto sobre la región. Esta es la política [islámica]. El punto de partida de la nación para construir el futuro y promover la cultura islámica. ¿Es posible hacer realidad este sueño? Hamás y la Yihad Islámica en Palestina han proporcionado pruebas racionales y prácticas de que sí lo es, y este es el logro más importante de la resistencia palestina…”

«La resistencia ha devuelto la esperanza a la nación islámica y le ha demostrado que, cuando la toma de decisiones y la planificación están en sus manos, puede actuar y lograr victorias para realizar su sueño y recuperar su derecho a elegir líderes que demuestren, por medio de su lucha y sacrificio, que son dignos de la gloria de liberar a Palestina. El tremendo y noble sueño ha regresado ahora a la imaginación de la nación islámica…”

«Ahora tenemos derecho a soñar, pero debemos liberar nuestra imaginación y agudizar nuestras mentes para planificar la liberación de Palestina. Debemos movilizarnos para apoyar a nuestros hermanos en Gaza, que hacen sacrificios para realizar nuestro sueño y defender nuestro honor. Usted [el lector] ahora puede participar en el sueño de la nación y hay muchas maneras [de hacerlo]… ¡Entonces sueñe! Para despertar, levantarse, rescatar su libertad y participar en la liberación de Palestina.»[10]

En otra columna, del 11 de febrero, Saleh escribió: «… Los héroes de Gaza demuestran que la fe en Alá y la yihad por Su objetivo son las armas más poderosas. El héroe [de Gaza] ganará de cualquier manera: o gana y libera Jerusalén y Palestina y regresa a la casa de su abuelo [es decir, el regreso de los refugiados] invicto, digno, noble, orgulloso de su yihad y su sacrificio y digno de la admiración de los amantes de la libertad en todo el mundo, o de lo contrario será martirizado y se encontrará en el Paraíso, en compañía del profeta Mahoma, por lo que la fuerza opresiva [Israel] es incapaz de derrotar al héroe creyente.”

«En cuanto al soldado israelí, sabe que la tierra no es suya y que la está usurpando por la fuerza de las armas y tratando de vivir en ella con seguridad y prosperidad mientras saquea sus recursos. Pero no puede concebir morir por ella porque si muere, perderá su vida, que le es más querida que el Estado de Israel y el mundo entero.”

«Esta es la naturaleza del conflicto, que sólo terminará con la desaparición de Israel y la liberación de Palestina. El modelo presentado por Hamás ha comenzado a excitar la imaginación de muchos musulmanes, que anhelan venir a Gaza para participar y alcanzar la victoria o el martirio. Los próximos días traerán muchas sorpresas, y los de vista aguda podrán [ya] discernir la luz de la victoria.»[11]

Periodista qatarí: “Hamás no puede ser eliminado; Debemos actuar para eliminar a todos los árabes sionistas”

Las críticas a los regímenes árabes que tienen relaciones con Israel también fueron expresadas por el periodista qatarí ‘Abd Al-‘Aziz Aal Ishaq, ex director de la oficina del ministro de Cultura de Qatar. El autor escribió en un artículo del 2 de enero de 2024 en Al-Sharq: “El enemigo sionista está tratando de aprender de la experiencia estadounidense y presentar a Yahya Sinwar y Mohammed Deif como grandes demonios, como [Estados Unidos hizo] con Osama bin Laden y Ayman Al -Zawahiri. [El enemigo] sabe que no es posible eliminar a Hamás, que es una idea y una creencia, porque las ideas no mueren y las creencias no se debilitan. Entonces, [al inflar la figura de Sinwar, el enemigo espera crear una situación en la que] eliminar Sinwar significa eliminar al movimiento en la conciencia árabe colectiva, y entonces su destino será como el de Al-Qaeda…”

“Es importante que no caigamos en esta trampa de asustarnos sobre Sinwar, o hablar de la fase después de Sinwar. No hay una ‘fase después de Sinwar’, porque él es [sólo] un combatiente [entre muchos] en Hamás. … Si Sinwar es martirizado, Palestina dará origen a miles de [nuevos] Sinwars y Deifs, y la resistencia continuará mientras siga la ocupación de nuestra tierra en Palestina. Las actividades para poner fin a la ocupación continuarán mientras las mujeres [palestinas] continúen dando a luz hombres y criándolos para defender nuestros lugares sagrados islámicos y estar listos para la batalla en la tierra de ribat.” [12]

“Con la ayuda de Alá, la fase que sigue a la agresión será una de gran victoria, [una fase de] rendición a las condiciones de la resistencia, una retirada de toda agresión y la exposición de cada árabe sionista. Porque debemos actuar para eliminar [estos árabes] y deshacernos de ellos, para quitarnos cada cuchillo de la espalda antes de que [volvamos a] deshacernos de nuestro enemigo obvio». [13]

Caricatura en un diario qatarí: “El silencio, la negligencia, la condena y otros factores” impiden que los palestinos arrojen a Israel al mar (Al-Watan, Qatar, 3 de enero de 2024)

Artículo en el diario Al-Watan: “Los musulmanes deben armar a Hamás incluso a costa de alimentar a sus hijos”

En su columna en el diario Al-Watan, el autor palestino Adham Al-Sharqawi expresó su admiración por Hamás y el pueblo de Gaza y llamó a los musulmanes a armar a las organizaciones terroristas en Gaza incluso a expensas de alimentar a sus propios hijos. Al-Sharqawi escribió: «… No todos [los musulmanes] participaron directamente en la guerra [en la Franja de Gaza], pero eso no significa que no sean parte de la batalla. [De hecho,] son un elemento importante y decisivo en ella. … [Ustedes los musulmanes deben] difundir la palabra sobre las valientes acciones [de Hamás], porque también son sus propios actos de valentía. Somos una nación que vive junta y muere junta… Enseñen a sus hijos que esta es una guerra del Corán contra el Talmud…”

“Cuando la guerra termine pronto – con una victoria, si Alá quiere – y el pueblo de Gaza cumpla con su deber, ¡nuestra propia batalla comenzará!… A cambio de cada cohete sustraído del arsenal de la resistencia les daremos diez cohetes, y por cada mortero Yassin [fabricado localmente] que haya sido lanzado, les aseguraremos 100 [de esos morteros]. Haremos esto incluso si es a expensas de alimentar a nuestros hijos…»[14]

Los cohetes lanzados por “el pueblo de Gaza” son la clave para su regreso a sus hogares dentro de Israel (Al-Watan, Qatar, 21 de enero de 2024)

Artículos e informes glorifican a altos funcionarios de Hamás: Saleh Al-Arouri fue “un luchador excepcional”

Además de elogiar las operaciones de Hamás, la prensa qatarí también elogia a los líderes y símbolos del movimiento, como Saleh Al-Arouri, responsable de la acción militar de Hamás en Cisjordania y uno de los arquitectos del ataque del 7 de octubre, que murió el 2 de enero de 2024; Yahya Ayyash, uno de los fundadores del ala militar de Hamás, las Brigadas Izz Ad-Din Al-Qassam, considerado el iniciador del uso de terroristas suicidas por parte de Hamás y eliminado por Israel en 1996; y el jeque Izz Al-Din Al-Qassam, que da nombre al ala militar de Hamás, un líder que, a principios del siglo XX, incitó y practicó el terror contra el Mandato Británico y los judíos.”

Tras la eliminación de Al-Arouri, la prensa qatarí publicó artículos, informes y caricaturas que lo retrataban como «un héroe de la resistencia» y un «luchador audaz» que «se afianzaría en la historia».

En un artículo de Al-Sharq titulado «Al-Arouri y [Yahya] Ayyash nacieron en el mismo año y murieron como mártires en el mismo mes», Al-Arouri fue descrito como «un gran líder nacional», un político experimentado y realista, » un guerrero extraordinario que luchó en diversos ámbitos de resistencia» y «un luchador audaz que defendió incondicionalmente los derechos de su pueblo hasta su último aliento».

El artículo señala que Al-Arouri «ascendió a la cumbre de la gloria y la eternidad precisamente en el 28º aniversario del martirio de su compañero de viaje, el ingeniero Yahya Ayyash, que llevó la Primera Intifada de la piedra al coche bomba». También sostuvo que «el líder Saleh Al-Arouri… demostró con su sangre que el pueblo palestino, que mantiene encendidas las brasas, seguirá siendo fiel a la lucha de sus hijos mártires para adherirse al mismo camino, que fue abierto por un tremendo grupo de mártires: [jeque fundador de Hamás] Ahmad Yassin; [alto funcionario de Hamás Abd Al-Aziz] Al-Rantisi; [presidente de la OLP, Yasser Arafat] Abu Ammar; [cofundador de Fatah y jefe militar Khalil Abu Wazir] Abu Jihad;[16 ] [Ghassan, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP),] Kanafani; [secretario general del FPLP] Abu Ali Mustafa; [secretario general de la Yihad Islámica en Palestina (FPLP), Fathi] Shqaqi, y [operativo de la Yihad Islámica en Palestina] Khader Adnan. Este es el mismo camino tomado por Al-Arouri y Ayyash.»[17]

Ilustración en un diario qatarí lamenta el “martirio” de “Saleh Al-Arouri, uno de los principales líderes del [Movimiento] Resistencia Islámica Hamás” (Al-Quds Al-Arabi, Londres, 4 de enero de 2024)

En su columna del 4 de enero de 2024 en Al-Watan, el periodista palestino Samir Al-Barghouti elogió a Saleh Al-Arouri y su martirio, y escribió sobre el gozo que sintió la madre de Al-Arouri ante la noticia de su martirio, presentándola como modelo para otras madres. El columnista escribió: «… Anteayer [2 de enero] se produjo la muerte de uno de los comandantes de las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam, Saleh Al-Arouri, quien ascendió [hacia el cielo] feliz en su martirio, que anticipó en el camino hacia la liberación de Palestina… Saleh alcanzó el martirio y su anciana madre dijo: ‘Felicítenme por su martirio…’ Dios te bendiga, Umm Saleh, por la manera en que recibiste la [noticia del] martirio de tu hijo primogénito… Dios la bendiga por enseñar a [otras] madres cómo recibir [las noticias de la] excelencia de sus hijos en la yihad y su avance al [rango de] mártir…”

“Afortunado es aquel que alcanza este nivel de exaltación y ascensión. Cada palestino anhela que este exaltado honor no le sea negado. Continuaremos nuestra yihad con todas nuestras fuerzas hasta que Palestina vuelva [a ser] árabe e islámica. Por Allah, vemos que [los líderes de Hamás [Isma’il] Haniya, [Khaled] Mashal y sus camaradas envidian a Al-Arouri por alcanzar el martirio antes que ellos. Los líderes con ese espíritu saldrán victoriosos y su enemigo irá al infierno”.[18]

Caricatura en un diario qatarí: Un cohete de la “resistencia” de Hamás divide en dos un tanque israelí (Al-Watan, Qatar, 7 de diciembre de 2023)

Periodista qatarí: “Las Brigadas Al-Qassam están completando la misión de los combatientes de la Yihad de liberar a Palestina de la contaminación de los sionistas”

En su columna del 14 de diciembre de 2023 en Al-Sharq, Ibrahim ‘Abd al-Razzaq Aal Ibrahim también glorificó al Jeque Izz Al-Din Al-Qassam, quien organizó ataques terroristas contra el Mandato Británico y los judíos a principios del siglo XX, cuyo nombre lleva el ala militar de Hamás. El autor escribió que las Brigadas Al-Qassam de Hamás están ahora completando el viaje iniciado por este jeque para liberar a Palestina de la contaminación de los sionistas, y que por lo tanto son dignas de respeto:

“El mártir Izz Al-Din Al-Qassam, que Allah tenga misericordia de él… un nativo de Siria que fue martirizado en suelo palestino y es un símbolo de la resistencia y de la yihad palestina hasta el día de hoy… inspiró la yihad en la tierra de Palestina … Fue uno de los héroes islámicos que defendió la tierra, el honor, la libertad y los lugares sagrados del islam; sintió las causas de su nación islámica y la defendió hasta que conoció a Alá como un mártir… Su lema – que sigue vivo en los escenarios de la yihad en la tierra de Palestina – era ‘Esto es la Jihad – [O] Victoria o Istishhad’. [19] Es una figura extraordinaria en la nación [islámica], un heroico combatiente de la yihad y un valiente mártir.”

“Las Brigadas Al-Qassam de [Hamás], con su yihad en Gaza y en la tierra de Palestina, apenas están completando el viaje del mártir y combatiente yihadista Izz Al-Din Al-Qassam, y de los combatientes yihadistas que lo precedieron y los seguirán, para liberar la tierra bendita de la contaminación de los hijos de Sion que son extranjeros en todas partes del mundo, y del rebaño que marcha en su procesión…”

«‘No vendáis a los judíos ni siquiera la más pequeña medida de tierra, no importa cuán alto sea el precio [que os ofrezcan]. Quien les venda o les dé [tierra], Alá le dará un fuego del infierno en el que arderá. ‘ [Así escribió] el mártir Izz Al-Din Al-Qassam, que Allah tenga misericordia de él.»[20]

