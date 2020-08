La mueva moda entre marido i mujer !

Diario Judío México - Mos azemos aristokrates… Komo ? En durmyedo kada uno en su kamareta ! De siempre oyi ke los ke tienen sangre blue i dunke biven en palasyos de 1000 kamaretas -komo los kuentos de las 1001 noche- uzan durmir separados… Komo van a uzar todas estas kamaretas ? De los reyes i las reynas el uzo se apliko a los prinses, a los dukes i fina al d’alkavo nivel de la aristokrasiya, saltando a los hombres de poder i de grande rikeza…

Ke vayga i ke digan dayinda a los muevos kazados en Turkiya “Ke envejeskash en un mizmo kavesal !” Esto no tiene mas sentido porke es dizirles nunka tengash bastante dinero para merkar una grande kaza ande todos puedran durmir en sus kamaretas ! Lo digo para riyir siertamente ! Sino, si es el dezeyo de las personas, pueden mizmo kaver los dos en un divaniko por uno solo… Vana sudar un poko en enverano ma sera ideal en el friyo del invierno !

Porke durmir leshos ? Es bueno ! Durmir repozado para un repozo ke no va ser interrumpido lo ke es muy importante ademas a una edad avansada kuando las personas sufren de insomnia i de otros dezrepozos ke pueden espertar el otro. Lo mas grave por seguro son los ronkamientos tan de serka ke pueden disturbar mizmo las relasyones entre marido i mujer. I vemos ke no son pokos los ke se fuyen de sus kamas para ir a durmir en el salon, meldar sus livro porke el konjunto no puede durmir kon luz ets… Sin avlar de la kuvyerta ke todos travan de un lado ! Ay doktores i psikologos ke lo rekomendan.

A todas las edades ? Si !

I ke afita kon las relasyones intimas entre marido i mujer ? Se amelyoran mizmo si no va egzistir la alternativa de una probabla rekonsiliasyon kon la karta fuerte ke reprezenta el sex. Ay miles de maneras de aserkarse, de azer pas sin uzar la mas primitiva karta ke puede dar una satisfaksyon immediata ma no tiene dingun argumento seryozo para el futuro en serka o en leshos. Kale tratar de los konfliktos i de los mal entendimientos sin el reskurso al sex, en pensando bien ande se eskonde el gato, komo toparlo i komo lograr ke no areskunye mas !!!! No es tan fasil de bivir kon un ajeno, mizmo si es un espozo o una espoza de 50 anyos !.

Kamaretas separadas son una ekselente resefta para bivir mas felis,

kon una mijor armonia en kaza, tenyendo mas kudyado, tener mas ganas para las relasyones, no alargar las diskusiones ke duran fina la demanyana en vezes, sintirse libre malgrado el aniyo en el dedo i munchos otros adventajes ke kada uno va sintir en si mizmo si lo intenta….

Kon karinyo

[email protected]

