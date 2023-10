Estados Unidos ha brindado apoyo a Israel en la guerra desde el principio. En el primer discurso del presidente Joe Biden después del atroz ataque de Hamás, prometió apoyo incondicional a Israel y comparó a Hamás con el Estado Islámico (ISIS). Anunció ayuda militar adicional a Israel, incluidos armamentos e interceptores para el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, y señaló que Estados Unidos se asegurará de que Israel no se quede sin recursos vitales para su esfuerzo bélico. Su discurso también vinculó la financiación para Ucrania y el apoyo económico a Israel. Otra medida adoptada por el presidente Biden fue enviar un grupo de ataque encabezado por un portaaviones al Mediterráneo oriental y, posteriormente, envió otro portaaviones. El objetivo es proyectar poder y disuadir a Irán y Hezbollah de sumarse a la guerra contra Israel.

No hay duda de que Estados Unidos apoya a Israel de una manera sin precedentes, impresionante y alentadora. Además de las visitas de los secretarios de Defensa y de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos participó en una prolongada reunión con el Gabinete de Guerra de Israel. El presidente estadounidense también vino a Israel para demostrar la amistad estadounidense y también se reunió con el Gabinete de Guerra. Biden enfatizó que la seguridad de Israel es extremadamente importante para Estados Unidos y que podría estar dispuesto a luchar junto a Israel si fuera necesario.

La presencia militar y política de Estados Unidos junto a Israel y en el Mediterráneo oriental es necesaria para preservar los intereses vitales de Estados Unidos en la región. Para la Administración estadounidense está claro que la expansión del conflicto hacia una conflagración regional también afectará a otros escenarios, Ucrania y el Mar de China Meridional. Irán, que podría estar interesado en una escalada, cuenta con el apoyo de Rusia y China. Contener el conflicto en nuestra región es un interés supremo de Estados Unidos. Posteriormente, la pregunta preocupante en este momento es si Estados Unidos también impondrá una restricción que dificulte que Israel tenga éxito en completar su misión en la Franja de Gaza.

El abrazo de Estados Unidos a Israel es ciertamente alentador; pero, al mismo tiempo, expresa la debilidad israelí. La profundidad de la participación estadounidense y las declaraciones de altos funcionarios israelíes sobre el compromiso estadounidense de intervenir potencialmente pueden transmitir una falta de confianza en las capacidades de Israel para defenderse de forma independiente. La naturaleza de la participación estadounidense, principalmente la de altos funcionarios de la Administración, incluido el presidente, en la toma de decisiones israelí, es preocupante. Parece que hay una falta de confianza por parte de Estados Unidos con respecto de la resiliencia de Israel o, alternativamente, temor a una respuesta israelí que podría conducir a una escalada que ponga en peligro los intereses estadounidenses. El apoyo estadounidense se está convirtiendo en una especie de “abrazo de oso” que puede reducir el margen de maniobra de Israel tanto militarmente como en lo que respecta a los rehenes, entre los que se encuentran ciudadanos estadounidenses. Así, por ejemplo, la idea de liberar sólo a ciudadanos extranjeros entre los secuestrados es problemática tanto moralmente (la lógica distorsionada de la selección) como operativamente. Además, debilita las palancas de presión sobre Hamás, que ya ha anunciado que hará un esfuerzo para liberar a los secuestrados con ciudadanía extranjera, mejorando así su legitimidad entre los países occidentales.

Es importante recordar que no existe una superposición total entre los intereses israelíes y los intereses globales estadounidenses. Los intereses estadounidenses siempre prevalecerán, como ocurrió en la Guerra de Yom Kippur durante el asedio del Tercer Ejército egipcio. La presencia estadounidense y su naturaleza en este momento son importantes, pero también proyectan la debilidad israelí y perjudican su disuasión. Puede haber quienes, en parte debido a una grave falta de confianza en el actual liderazgo israelí, se sientan más seguros dada la profunda participación estadounidense. Sin embargo, esto tiene el costo de proyectar debilidad hacia el interior de la sociedad israelí, que, como hemos dicho, ya está experimentando una grave crisis de confianza hacia el liderazgo y las instituciones del país.

El margen de maniobra de Israel es limitado y converge bajo el paraguas del respaldo estadounidense. La limitación surge del precio necesario inherente a dicha participación y del apoyo franco y significativo de Estados Unidos a Israel. “Nada es gratis”: los estadounidenses también están aquí para garantizar sus intereses vitales en la región y en otros ámbitos que se verán afectados por los acontecimientos regionales.

Estados Unidos no es el único que apoya a Israel. Otros países occidentales han expresado solidaridad, en particular Alemania, Francia y Gran Bretaña. A pesar de los paralelismos entre Hamás y el Estado Islámico (ISIS), en lo que respecta a la comunidad internacional, Hamás es un caso diferente. El Estado Islámico (ISIS) fue percibido como una amenaza para todo el mundo occidental, mientras que Hamás es percibido como una amenaza sólo para Israel. A la luz de esto, Hamás sigue disfrutando de legitimidad en algunos países occidentales. Occidente aún no ha comprendido que la amenaza que enfrenta Israel es sólo la punta del iceberg de un peligro global mayor: el Islam radical. Este constituye una amplia amenaza, e Israel también está librando una guerra mundial por el Occidente libre y actúa como una barrera contra una invasión bárbara al corazón de la civilización occidental.

La asistencia estadounidense con armas es fundamental para el éxito de la guerra, y especialmente para la capacidad de gestionar recursos en preparación para una confrontación con Hezbollah. Sin embargo, los líderes israelíes deberían priorizar los intereses vitales del Estado de Israel. Parece que Estados Unidos aún no ha internalizado la naturaleza problemática de su política tradicional que considera a la Autoridad Palestina (AP) como parte de la solución. Será difícil encontrar una entidad responsable en Israel que acepte a la Autoridad Palestina como socio responsable en la Franja de Gaza tras el pogromo de Simjat Torá.

Los tomadores de decisiones israelíes deberían insistir en dos principios frente a sus aliados en Estados Unidos. En primer lugar, el Estado de Israel seguirá luchando hasta la destrucción de todas las capacidades militares y gubernamentales de Hamás y otras organizaciones terroristas en la Franja de Gaza y debería insistir en nada menos que la eliminación de la presencia de Hamás en la Franja de Gaza. El segundo principio: Israel deberá retener la responsabilidad de la seguridad en la Franja de Gaza durante muchos años.

El apoyo de Estados Unidos a Israel tiene un precio. Sin embargo, en la realidad creada tras el ataque al territorio israelí adyacente a Gaza, no debemos hacer concesiones. La prueba suprema será la rehabilitación de las comunidades israelíes cercanas a la frontera de Gaza, que será sostenida únicamente por la seguridad proporcionada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los organismos de seguridad.

Fuente: JISS – The Jerusalem Institute for Strategy and Security