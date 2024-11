El acierto del error

Incluso dentro de la ficción hay lecciones destacables. El error de Don Quijote es fundamental: interpreta la realidad a través de sus libros de caballerías y ve el mundo de manera distorsionada, cree que los molinos de viento son gigantes y las posadas, castillos. Su desfiguro tiene una consecuencia positiva: inspira a quienes lo rodean y convierte su vida en una épica personal que explora los límites entre la locura y la nobleza de espíritu. Se convierte en un símbolo de perseverancia y valor ante un mundo desencantado. En Pedro Páramo, el viaje errante de Juan Preciado lo lleva a un destino inesperado, pero profundamente revelador. Aunque no encuentra a su padre como lo imaginaba, descubre la verdad sobre su pasado y las cicatrices de Comala.

La dinamita, el teflón, el cristal de seguridad, la sacarina, el acero inoxidable, son algunos descubrimientos que se deben a fallos en un proceso que perseguía otros fines. Si bien no todos los errores conducen a finales felices y algunos tropiezos son muy costosos, podríamos aspirar a tener una sociedad donde las equivocaciones no se consideren fracasos absolutos, donde la imperfección sea parte del proceso, donde el miedo a equivocarse no paralice, y donde al final de una experiencia podamos preguntarnos, ¿qué aprendimos?

La vida es leer un juego de máscaras, donde el error es un maestro disfrazado.

