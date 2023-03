El Alef y el orígen de la fortaleza.

Vaikrá.Alef inicial.

El tercer libro del Pentateuco se inicia con una letra alef de pequeño tamaño.Y uno de los exégetas clásicos el Baal Haturim (el Rabino Jacob ben Asher 1270-1340), nos explica que Moshé la escribió así debido a su humildad, dado que él quería minimizar la manifestación pública del aprecio de Hashem por él, que mostraba la palabra Vaikrá.

La letra Alef.

La letra Alef es la inicial del alfabeto hebreo, y tiene un valor numérico de 1.Y “Uno” es solo D’os. Pero además simboliza el poder de la transformador, el poder cultural, la energía creadora o universal, poder de vida y el canal de la creación.También, el principio y fin por su atemporalidad.

Aquí nos referimos al significado místico de la letra, y evocamos el “alfa y omega” del alfabeto griego que representa el principio y el fin, se trata de un alfabeto de 24 letras, a diferencia del alfabeto hebreo que consta de 22 letras o consonantes.En este último hablaríamos de la “alef ” y la “tav”. Y claro también no nos podemos olvidar de “El Aleph” un cuento del reconocido escritor Jorge Luis Borges(1899-1986) conocido por su afinidad al judaísmo, Israel y a la Cábala.

Moshé..Moshé.Final.

El máximo profeta y llamado “Pastor Fiel”, se destacaba por su humildad o modestia.Esta cualidad, no provenía de la debilidad o temor, por el contrario, de la sinceridad y del reconocimiento de que toda nuestra fortaleza proviene del Todopoderoso.

Se trata de otra lección de la Torá para cada judío en particular, y en especial para los dirigentes del pueblo.

El orgullo y todos sus derivados no son gratos a los ojos del Creador.

