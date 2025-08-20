El alto costo de las cirugías estéticas baratas

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Adam*, un joven de 20 años del norte de Israel, que mide 1,62 metros, regresó recientemente de Turquía tras someterse a una cirugía estética de alargamiento bilateral de fémur. Normalmente, los cirujanos realizan este procedimiento complejo para corregir diferencias significativas en la longitud de las extremidades, tratar enfermedades genéticas o reparar daños ocasionados por fracturas graves. Sin embargo, en los últimos años, se ha popularizado entre personas que buscan ganar algunos centímetros de altura.

El alargamiento óseo requiere un equipo altamente especializado y avanzado y un meticuloso cuidado postoperatorio. Desafortunadamente, la experiencia de Adam pone en evidencia los peligros cuando estos elementos críticos faltan.

Poco después de regresar a Israel, Adam desarrolló complicaciones graves y fue ingresado en el Rambam, donde quedó bajo el cuidado del Profesor Mark Eidelman, experto de renombre mundial en rehabilitación de deformidades de las extremidades y alargamiento óseo por anomalías congénitas, además de director de la Unidad de Ortopedia Pediátrica de Rambam.

Para entender los riesgos, conviene saber cómo funciona el alargamiento óseo. Los cirujanos realizan primero una fractura controlada en el hueso, generalmente el fémur o la tibia, y separan gradualmente los segmentos para que se forme nuevo hueso en el espacio. Eidelman explica: “Un fijador externo, que es básicamente un soporte con varillas que atraviesan la piel y se insertan en el hueso,estabi liza el área. Ajustamos estas varillas diariamente por fracciones de milímetro para alargar progresivamente el hueso.”

Sin embargo, en los últimos 15 años ha surgido un método más nuevo: la fijación interna con una varilla telescópica insertada en el hueso, que se alarga lentamente desde dentro, reduciendo el dolor y el riesgo de infección en comparación con los clavos externos. Eidelman subraya que la fisioterapia es un tratamiento postoperatorio fundamental para ayudar a las extremidades a recuperar su función normal.

Cuando Adam volvió a Israel, sufría una infección crónica en cada punto de inserción de los clavos, un daño significativo en los tejidos blandos y una falla en la consolidación ósea. Tras examinarlo, Eidelman y su equipo tuvieron una visión clara de lo que había salido mal. El equipo quirúrgico turco había utilizado una combinación de varilla telescópica interna y fijador externo en cada fémur. Según sus hallazgos, Eidelman sospecha incluso que algunos de los dispositivos de fijación podrían haber sido de segunda mano. Además, Adam no había recibido seguimiento postoperatorio estructurado, ni un programa de rehabilitación o tratamiento para prevenir infecciones en los sitios de los clavos. “Descubrimos que el equipo quirúrgico en Turquía realizó el procedimiento de manera incorrecta y no llevó a cabo ningún seguimiento postoperatorio, algo que habría detectado la infección a tiempo”, explica Eidelman, quien teme que el daño en las extremidades de Adam sea permanente.

“No puede estirar las piernas, hay daño en los tejidos blandos y los huesos no se han consolidado correctamente”, afirma Eidelman. “La cirugía pudo haber sido más barata en Turquía, pero las consecuencias son devastadoras. Él solo quería ser un poco más alto, y ahora enfrenta una discapacidad permanente. La infección, combinada con la falta de rehabilitación, le dejó complicaciones duraderas.”

Adam fue dado de alta recientemente del Rambam y continúa su recuperación y rehabilitación dentro del sistema nacional de seguro de salud.

*Nombre cambiado para proteger su identidad