Maridos. mujeres, chikos viejos todos estavamos asperanda en la plasa del getto de Piotrkow akeya demanyana. Mos aviyan dicho ke mos oriyan transferado a otro lugar. Mi padre se aviya resen murido de Tifus i mi espanto era ke muestra famiya seriya dispersida.

– Pensa lo ke vas azer me disho al oyido mi ermano grande ! De dinguna manera no les digas ke tyenes 11 anyos. Les vaza dizir 16 para pueder ser un lavorante !

un SS se aserko demi i me demando mi edad. Le dishe 16 i me apunto de ir a la skierda. 3 de mis ermanos i un otro mansevo yenno de salud ya estavan ayi.

A mi madre la mandaron a la derecha kon las otras mujeres, los chikos i los viejos, los hazinos. Korri a eya i le dishe ke kero estar kon eya ma me arrondjo i me disho de irme presto allado de mis ermanos. Nunka me aviya avlado antes ansina ma lo senti ke me keriya protejar mi. Me keriya tanto bien ! Ma por esta vez pretendyo ke no ! Fue la de alkavo vez ke la vide.

Mis ermanos i yo fuimos transportados a Almanya kon un vagon de vakas. Dospues de semanas arivimos a Buchenwald una noche i mos metyeron en una baraka yenna de gente. A la manyano mos dieron uniformas i tuvimos numeros….Les dishe a mis ermanos no

me yamesh mas Herman mi nombre es 94983.

Me metyeron a lavorar en el krematoryo del kampo de konsentrasyon para alevantar los muertos. Pensi ke yo tambien esto muerto.

No muncho tiempo dospues mos embiyaron kon mis ermanos a ShlieBen uno de los afiliados de Buchenwald serka de Berlin. La noche oyi la boz de mi madre ke me estava dizyendo ” Ijiko miyo te esto mandando un angelo” Era un suenyo nada mas ke un

ermozo suenyo. En este lugar no puediyam vinir los angelos ! Solo lavoro mas lavoro, ambre i espanto.

Un diya estava kaminando detras de las barakas ande los SS no se topavan allado de las fensas barbeladas i supito vide una ijika entera en luz kon buklas blondas. Estava medya eskondida detras de un arvole. La yami i le demandi en alman si teniya una koza de

komer. No se espanto ni de mi flakor ni de los trapos suzyos i arazgados ensima de mi. Me miro, i yo vide vida en eya….Kito una mansana de la aldikera de su jaket de lana i me la echo para ke kome ! Me estava aparejando a korrer i dezapareser de ayi kuando oyi una chikitika boz ke me disho “manyana te vo asperar aki “. Torni al mizmo lugar kada diya i siempre me dyo una kozika para komer, un pedaso de pan o a lo mijor una mansana. Nunka puedimos avlar mas de dos biervos porke ser apanyados keriya dizir la muerte por los dos. No saviya nada de eya mas ke era una kampesina i ke saviya avlar en Polako. Ke era su nombre ? Deke estava riskando su vida por mi ? Esperansa no teniyamos ma esta ijika de la otra vanda del barbelado ke me manteniya kon pan i mansanas me dyo un poko !

Unos 7 mezes dospues mis ermanos i yo fuimos transportados a Theresienstadt en Chekoslovakya dentro un vagon de karvon. Akel diya le dishe a la ijika ” no vengas mas, mos estamos indo ” ni ke me torni atras para nada, no saviya ni su nombre.

Kedimos en Theresienstadt 3 mezes. Las fuersas aliadas se estavan aserkando. En May 10 1945 mi destino estava djugado. Me estavan tomando a las salas de gas a la 10 de la demanyana. Me estava preparando a murir. Kuanto tiempo mas me puediya salvar ? 100 vezes la muerte me aviya saludado ! Iva enkuentrar mi madre i los miyos.

Ma a las 8 de la demanyana se oyo gritos de todas las partes. Me fui a mis ermanos i empesimos a korrer. Los Rusos aviyan liberado el kampo !

Las puertas estavan avyertas. Korrimos korrimos! Kon un mirakolo de los siyelos todos mis ermanos sovrebivyeron. I yo estava siguro ke sovrebivi grasyaas a la ijika de las mansanas. Es eya ke deviya ser el angelo ke mi madre me disho ke me estava mandando.

Mi kamino kayo a Inglaterra ande una fondasyon de ayuda se kargo de mi i me metyeron en un hostel de mansevos ke sovrebivyeron a la shoa i mos ambezaron elektronika. Dospues vine a la Amerika ande mi ermano Sam ya estava. Kombati en la Armada Amerikana en la guerra de Korea i torni a New York City dospues de 2 anyos.

En Augusto 1957 avri mi butika para adovar makinas elektronikas.

Un diya mi amigo de Londres Sid me yamo. ” Tengo un randevu” me disho. ” Mi amiga esta vinyendo kon una amiga suya, Polaka. Keres vinir kon mozotros ? ” “Blind date ” ? No….Esto no era por mi! Ma Sid no me desho repozado ! Tanto i tanto ensistyo ke

no tuve remedyo mas ke de dizir “bueno ok”.

Roma era una nurse en el hospital de Bronx. Era buena, intelijente i muy ermoza. Teniya buklas blondas i ojos vedres en forma de almendras. Estavan briyando de vida i de alegriya.

Los kuatro mos dirijimos a Coney Island. Era fasil de avlar i de pasar horas kon Roma. Ni a eya le plaziya “blind date” i los dos estavamos aya para azer un favor a muestros amigos. Kaminimos allado del oseano, komimos al bodre de mar i no me akodro

pasado un mijor tiempo de akeya noche !

Asuvimos al oto de Sid. Roma i yo estavamos asentados detras. Los dos aviyamos sovrebivido a la sigunda guerra mondial i deviya

de aver un montan de kozas de avlar. Es eya ke avlo en primero demandandome “ande estavas ?” “En los kampos de konsentrasyon”

le dishe. “Memoryas de dezgrasya…Dayinda gravadas en mi mente… Munchos muertos…. mi famiya ! “….

Me respondyo

“Mi famiya fue eskondida por los kazalinos en Almanya… No muy leshos de Berlin. Mi papa konosiya un saserdose ke mos prokuro papeles de Aryanes ”

Me imajini ke espantos deviyan tuvido i eyos ! I aki estavamos… salvados los dos, en un muevo mundo. “Aviya un kampo de konsentrasyon ” kontinuo Roma. ” Aviya aya un manseviko. Era serka del lugar ande mos estavamos eskondyendo… Le estuve echando mansanas kada diya ! ”

“Ke koensidensya” me dishe…I a mi me aviyan echado mansanas ! “Komo era ? ” le demandi. “Era alto i muy flako i siempre ambierto. 6 mezes lo vide kada diye i lo manteni.” Mi korason iva saltar de du

lugar ! No me lo estava puediyendo kreyer ! Komo esto puediya ser !!!! le demandi : “Te disho un diya de no vinir mas porke se estava indo de ShilieBen ?”

Roma me miro kon una sorpreza indeskriptivle !

“Si… le dishe… Era yo !” Estava kaji muerto de alegriya i de sorpreza… Estava mi angelo aki kon mi !

“No te desho ir le dishe a Roma…I en este primer randevu le propozi de ser mi mujer i le dishe ke no keriya mas asperar….”Sos loko” me disho ma me envito a pasar Shabbat kon sus paryentes a la otra semana. Kaliya ke la konosyera… Ma lo mas importante

ya estava ! Su karakter, su buendad… Me aviya dado esperansa i NUNKA la iva mas deshar.

Akel diya me disho “Si” . Nunka me dezize de mi promesa. Dospues de unos 50 anyos de kazamiyento, 2 kreaturas i 3 inyetos estamos siempre endjuntos.

Herman Rosenblat, Miami Beach/Florida

Esta es una historya verdadera. H. Rosenblat izo su Barmitzvah

a la edad de 75 anyos. Se izo un filmo de esta istorya “the fence” !

A mi me vino ekstraordinaryo esta historya i la traduizi del inglez

para ke la puedesh savoreyar i vozotros…Kuantas “hagadas” mas

komo esta tenemos en muestra historya de judyos firyidos…i ke konosyeron los mirakolos del Syelo..Ken save ?!!!!